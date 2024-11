I dati UNRAE permettono di scoprire quali sono stati i SUV compatti più venduti in Italia a ottobre 2024: il segmento continua a riscuotere ampi consensi

Fonte: 123RF I SUV compatti leader nelle vendite in Italia a ottobre 2024

Dimensioni contenute, praticità e caratteristiche da fuoristrada urbano. Continua a proliferare in Italia il mercato dei SUV compatti, o B-SUV, permettendo di destreggiarsi, con pari disinvoltura, tanto tra le caotiche vie cittadine quanto lungo i sentieri off-road. Senza mai essere ingombranti, rispondono ai gusti e alle esigenze di un’ampia fetta di pubblico, che pone particolare importanza alla duttilità. Ecco i cinque SUV compatti più venduti a ottobre 2024, secondo i dati UNRAE.

Renault Captur

Con 2.351 immatricolazioni, la Renault Captur consolida il suo posto nella top 5. Il modello francese dà ampia scelta ai clienti per quanto riguarda le motorizzazioni. Si parte dal benzina TCe da 90 CV e, passando per il bifuel benzina/GPL Eco-G da 100 CV, si arriva alle opzioni ibride: il mild da 160 CV e il full E-Tech da 145 CV. Uno dei maggiori punti di forza risiede nei numerosi sistemi ausiliari alla guida implementati, tra cui il cruise control adattivo e il mantenimento della corsia. I prezzi partono da 22.550 euro.

Ford Puma

Sportivo e dinamico, il design della Ford Puma (2.384 esemplari venduti) costituisce una delle sue qualità principali. Non meno significativa è la funzionalità, incrementata dall’innovativo vano di carico MegaBox da 80 litri sotto il bagagliaio, ideale per oggetti alti o per scarpe bagnate, grazie al rivestimento lavabile e al tappo di scarico. L’ottima intuizione avuta dai progettisti ha contribuito al valore complessivo percepito dai potenziali clienti, disposti a concedere una chance.

Disponibile con motori mild-hybrid da 125, 155 o 160 CV, la Puma, in vendita a partire da 27.150 euro, propone l’equilibrio ideale tra performance e consumi. Versatile e sportiva, gode di un’ottima fama e i favori di mercato ribadiscono la buona strada intrapresa dalla Casa dell’Ovale Blu, rappresentando una delle proposte più apprezzate del relativo portafoglio prodotti.

Volkswagen T-Cross

Senza rinunciare alla qualità e alla sicurezza, il Volkswagen T-Cross (2.583 nuove targhe), disponibile a 26.700 euro, sale sul gradino minore del podio. La qualità costruttiva e la robustezza, tipiche del marchio tedesco, vengono declinate in un prodotto adatto allo scenario urbano. Al momento, prevede solo unità a benzina: il tre cilindri da 95 o 110 CV, e il quattro cilindri da 150 CV.

Toyota Yaris Cross

In seconda posizione, la Toyota Yaris Cross (3.314 registrazioni) si conferma come uno dei SUV più venduti in Italia a ottobre 2024. Lo Sport Utility del Costruttore asiatico combina l’efficienza del powertrain full-hybrid da 1.490 cc, da 115 o 130 CV, alla concretezza. La tipologia con trazione integrale AWD-i assicura massima sicurezza su fondi scivolosi, complice un modulo elettrico aggiuntivo sull’asse posteriore.

Messo piede a bordo, risaltano i materiali di buona fattura e lo spirito contemporaneo, espresso da un impianto multimediale compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, nonché da un generoso pacchetto di sistemi ausiliari alla guida, che rafforzano il senso di protezione percepito dagli occupanti. Il listino prezzi parte da 28.800 euro.

Jeep Avenger

Tra i SUV compatti più venduti in Italia a ottobre 2024, la palma di leader spetta alla Jeep Avenger. Le 4.584 nuove targhe totali ribadiscono l’appeal emanato sul mercato, dettato pure dalle varie motorizzazioni, 100% elettrica da 156 CV e benzina mild-hybrid da 101 CV. Dalla lunghezza di appena 408 cm, il modello ha una capienza minima di 355 o 380 litri, a seconda che si scelga la tipologia ibrida o benzina. In tal caso, il prezzo minimo è di 24.300 euro.