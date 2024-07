Fonte: Volkswagen Volkswagen T-Cross, dimensioni e prezzi

La Volkswagen ha aggiornato il look alla sua T-Cross, un modello molto amato dagli automobilisti e che è stato aggiornato e reso moderno. Non si tratta di una vera e propria rivoluzione ma la nuova Volkswagen T-Cross 2024 presenta qualche significativa miglioria, qualche ritocchino che le permettono di restare al passo con i tempi: da una prima occhiata all’esterno, infatti, può sembrare di vedere la solita T-Cross (anche se la nuova versione è leggermente più grande) ma guardandola al suo interno possiamo trovare la nuova plancia digitale che manda in pensione la strumentazione analogica. Va inoltre sottolineato che è stato aggiornato anche il software dell’infotainment, che permette di migliorare la propria esperienza a bordo dell’auto. Ma va anche segnalato che luci a LED sono ora di serie. Andiamo allora conoscere meglio in ogni suo dettaglio la nuova Volkswagen T-Cross 2024.

Volkswagen T-Cross: la storia

La Volkswagen T-Cross è nata nel 2019 ed era stata presentata per la prima volta al salone di Ginevra. L’auto che è stata presentata era in realtà una decappottabile a due porte con la capote in tessuto. Si tratta quindi di un’auto moderna, recente, che non aveva bisogno quindi di un vero e proprio restyling.

Come abbiamo detto, infatti, la casa automobilistica tedesca ha optato per alcuni ritocchi, ammodernamenti che fanno restare la Volkswagen T-Cross al passo con i tempi e continuano a renderla molto appetibile agli occhi degli automobilisti e dei vari fedeli clienti della Volkswagen.

Volkswagen T-Cross: le dimensioni

La Volkswagen T-Cross è un’auto spaziosa, comoda, in grado di ospitare cinque passeggeri (compreso l’autista ovviamente) senza alcun tipo di problemi. Per quanto riguarda le dimensioni, la lunghezza è superiore ai quattro metri (4,135 per la precisione), mentre la larghezza è 1,784 metri senza considerare gli specchietti retrovisori, altrimenti diventa 1,993 metri. L’auto ha invece un’altezza di poco superiore al metro e mezzo: 1,573 metri.

Spazioso anche il bagagliaio che ha un volume addirittura di 455 litri. Ma se si abbassano i sedili posteriori il volume del bagagliaio può aumentare fino a 1.281 litri. Se dovete portare con voi per un viaggio tante valigie non avrete certo problemi di spazio. Per quanto riguarda il serbatoio, invece, la capacità è di 40 litri. Facciamo ora un riepilogo di tutte le dimensioni della Volkswagen T-Cross.

Lunghezza Volkswagen T-Cross: 4,135 metri

Larghezza Volkswagen T-Cross: 1,784 metri

Larghezza Volkswagen T-Cross compresi gli specchietti retrovisori: 1,993 metri

Altezza Volkswagen T-Cross: 1,573 metri

Passo Volkswagen T-Cross: 2,551 metri

Capacità serbatoio Volkswagen T-Cross: 40 litri

Capacità vano bagagli con schienale alzato Volkswagen T-Cross: 455 litri

Capacità vano bagagli con schienale reclinato Volkswagen T-Cross: 1.281 litri

Fonte: Volkswagen

Volkswagen T-Cross: gli allestimenti disponibili

La Volkswagen T-Cross è disponibile in cinque diversi allestimenti: quello base si chiama Life, poi troviamo l’Edition Plus, lo Style, R-Line e infine R-Line Plus. Ognuno ha caratteristiche diverse: andiamo a vederle nel dettaglio una per una.

Volkswagen T-Cross, versione Life: come abbiamo detto in precedenza questa è la versione base ma presenta comunque diversi optional di serie molto interessanti come, per esempio, il sistema Park Pilot che comprende i sensori di parcheggio sia anteriori che posteriori, gli specchietti retrovisori riscattabili e ripiegabili elettricamente e l’App Connect wireless.

Volkswagen T-Cross, versione Edition Plus: è la versione successiva e presenta alcune caratteristiche in più. Ha la videocamera per la retromarcia, che dà un aiuto ulteriore nel momento di parcheggiare. I vetri posteriori in questa versione sono oscurati ed è dotata dal sistema Keyless.

Volkswagen T-Cross, versione Style: se si vuole una versione dotata di ancora più optional di serie Bosnia scegliere la Style che può contare sul sistema Digital Cockpit Pro da 10,25″, oltre che permettere la regolazione manuale del supporto lombare nei sedili anteriori.

Volkswagen T-Cross, versione R-Line: una delle caratteristiche che si possano notare a prima vista dell’allestimento R-Line sono i paraurti leggermente differenti, oltre che anche i rivestimenti dei sedili interni che hanno caratteristiche diverse. I cristalli posteriori e il lunotto sono oscurati e anche in questo la Volkswagen T-Cross è dotata del sistema Digital Cockpit Pro da 10,25″.

Volkswagen T-Cross, versione R-Line Plus: è l’ultimo allestimento disponibile, oltre a essere il più caro. In questo caso i cerchi sono da 18″ e non da 17″, come nelle versioni precedentemente illustrate. Ha la videocamera per la retromarcia Real View ed è dotata del sistema keyless.

Volkswagen T-Cross: i consumi

La Volkswagen T-Cross è disponibile in due versioni, con il cambio manuale o con il cambio automatico: per ogni tipo di allestimento sono disponibili motorizzazione differenti tra cui scegliere. E in base al motore, cambiano anche i consumi: quelli dichiarati dalla casa automobilistica variano dai 5,60 ai 5,80 litri per ogni chilometro percorso. Per quanto riguarda le emissioni, anche in questo caso i valori dipende dal tipo di motore scelto ma in generale variano dal 128 ai 133 grammi al chilometro.

Da segnalare però che la Volkswagen T-Cross è disponibile solamente nella versione a benzine, non è presente nella versione diesel ma soprattutto non è presente in quello più ecologiche ibride o addirittura full Electric. E questo è certamente un neo per questo modello, soprattutto in questo periodo in cui c’è sempre maggiore attenzione all’ambiente e all’inquinamento.

Volkswagen T-Cross: i colori disponibili

La Volkswagen T-Cross è disponibile in otto colazioni differenti, tre a pastello, quattro metallizzate, una perlata. I tre colori pastello tra cui si può scegliere sono l’Asco Grey, il Grape Yellow e il Pure White. I quattro colori metallizzati disponibili sono invece il Clear Blue, il Kings Red, il Reflex Silver e lo Smoky Grey. L’unico colore perlato disponibile è invece il Deep Black.

Volkswagen T-Cross: il prezzo

Ma quanto costa la Volkswagen T-Cross? Il prezzo finale dell’auto, come sempre, dipende da vari fattori: dal tipo di allestimento scelto tra quelli che abbiamo illustrato in precedenza e dagli altri eventuali optional che si vogliono aggiungere. Vediamo però quali sono i prezzi base per ogni allestimento.

Nella versione Life, la Volkswagen T-Cross costa 26.300 euro, nella versione Edition Plus costa invece 26.500 euro. Nelle versioni Style e R-Line il prezzo è invece di 29.300 euro, la versione più costosa in partenza la R-Line Plus il cui prezzo di listino è di 29.600 euro.