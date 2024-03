Alla kermesse di New York la Kia EV9 vince il premio di World car of the Year e di World Electric Vehicle. Grande trionfo per Kia che si conferma in ascesa

Fonte: Ufficio Stampa Kia Kia EV9 trionfa con premi mondiali

Al New York Auto Show si sono tenuti i World Car Awards 2024. La rassegna che attribuisce degli importanti riconoscimenti nel mondo delle quattro ruote, ha scovato una vettura che ha brillato più delle altre e che ha conquistato i due maggiori premi di tutta la manifestazione: Kia EV9. Il grande SUV elettrico si è portato a casa una doppietta straordinaria, forse inattesa, ma molto importante, mettendo le mani sul trofeo di World Car of the Year e di World Electric Vehicle. Il recente prodotto del costruttore sudcoreano si è già fatto strada a livello globale e questi premi ne sono la più diretta testimonianza.

Il World Car Awards 2024: il trionfo di Kia EV9

Selezionati da una giuria di 100 illustri giornalisti automobilistici in rappresentanza di 29 paesi, i World Car Awards hanno riconosciuto il design innovativo della Kia EV9, gli interni spaziosi a sette posti e il prezzo competitivo. Basato sulla piattaforma E-GMP, l’EV9 è la prima Kia a disporre della tecnologia della batteria di quarta generazione con prestazioni migliorate.

Istituiti nel 2003, i World Car Awards sono riconosciuti a livello globale come uno standard di eccellenza e leadership automobilistica, celebrando risultati straordinari all’interno di un’industria automobilistica in rapida evoluzione. Prima dell’evento del 2024, Kia aveva già ottenuto tre vittorie ai World Car Awards: la Telluride come World Car of the Year e la Soul EV come World Urban Car nel 2020, insieme alla Kia EV6 GT come World Performance Car of the Year. nel 2023.

“Siamo estremamente onorati che la EV9 2024 sia stata nominata World Car of the Year e World Electric Vehicle. Questo trionfo è una testimonianza del nostro costante impegno a spingerci oltre i confini della tecnologia e dell’eccellenza del design. Il continuo successo di Kia EV9 ci spingerà a continuare a fornire veicoli eccezionali che ridefiniscono l’esperienza di guida per i clienti di tutto il mondo”, ha affermato Ho Sung Song, Presidente e CEO di Kia.

La sequenza di vittorie di Kia EV9

Due vittorie ai World Car Awards si aggiungono a un impressionante bottino di riconoscimenti per la Kia EV9 del 2024. Sin dalla sua introduzione come primo SUV EV a tre file di sedili a marchio Kia, l’EV9 ha collezionato numerosi premi, tra cui la vittoria nella categoria “Family Cars” dei Golden Steering Wheel Awards, il North American Utility Vehicle of the Year 2024 e il “Best SUV Premium” ai Newsweek Autos Awards 2023.

“L’EV9 è una chiara rappresentazione della visione di Kia e un’ulteriore prova del nostro impegno verso la qualità. Questo premio consolida la posizione di Kia come leader nelle soluzioni di mobilità sostenibile che vanno oltre le automobili convenzionali. Condividiamo questo onore con i nostri team globali che hanno contribuito con i loro massimi sforzi al successo di EV9”, ha affermato Seungkyu (Sean) Yoon, Presidente e CEO di Kia North America e Kia America.

I segreti della vettura

La Kia EV9 è costruita sulla piattaforma Electric Global Modular Platform (E-GMP) di Kia, specificamente progettata per veicoli elettrici al 100%. Questa base garantisce prestazioni eccezionali e, con una batteria di quarta generazione da 99,8 kWh, garantisce un’autonomia di guida fino a 541 chilometri (ciclo combinato WLTP). Inoltre, la tecnologia di ricarica ultra rapida da 800 V consente di recuperare 239 chilometri di autonomia in soli 15 minuti presso le colonnine di ricarica dotate di questa tecnologia. In Italia il prezzo di listino parte da 76.450 euro.