Fonte: Shutterstock

Tra le auto elettriche disponibili oggi sul mercato non ci sono solo piccole city car pensate per l’utilizzo cittadino. A disposizione degli automobilisti, infatti, ci sono anche auto elettriche familiari, ideali per viaggiare “comodi” o anche per ospitare fino a 7 persone, adattandosi alle esigenze delle famiglie numerose. I modelli non sono tantissimi ma le opzioni per gli automobilisti sono diverse. Per viaggiare “a batteria” con un’auto familiare, quindi, basta scegliere il modello giusto. Ecco alcune delle opzioni più interessanti disponibili oggi sul mercato.

Mercedes EQB

Tra le auto elettriche per le famiglie da tenere d’occhio c’è spazio per la Mercedes EQB. Il SUV elettrico della Casa tedesca, infatti, è uno dei modelli più versatili sul mercato, con una gamma ricca e in grado di garantire una mobilità a zero emissioni con un’ottima autonomia. Il modello è lungo 4,68 metri e, grazie a un apposito optional, può ospitare fino a 7 persone.

Fonte: Ufficio Stampa Mercedes

La EQB è disponibile in due versioni, una con motore singolo da 190 CV e una con sistema dual motor e potenza massima di 228 CV. Il modello integra una batteria da 66,5 kWh e si caratterizza per un’autonomia fino a 535 chilometri. Si tratta, quindi, di una soluzione valida per gli automobilisti alla ricerca dell’elettrica giusta per viaggiare con tutta la famiglia. Il SUV è disponibile in Italia con prezzi da 57.700 euro ma con l’offerta giusta è possibile ottenere un risparmio di qualche migliaia di euro.

Kia EV9

Con i suoi 5 metri di lunghezza, la Kia EV9 è l’auto elettrica giusta per viaggiare comodi con tutta la famiglia. Il SUV della casa coreana è disponibile sul mercato italiano con un prezzo a partire da 76.450 euro, con motore elettrico da 203 CV e batteria da 99,8 kWh. C’è anche la possibilità di optare per una versione Dual Motor con potenza massima di 384 CV.

Fonte: Ufficio Stampa Kia

La Kia EV9, in base alla versione scelta, ha un’autonomia compresa tra 505 e 560 chilometri, adattandosi bene anche ai viaggi più lunghi. Il modello propone un abitacolo a 7 posti ma è configurabile anche in una versione a 6 posti (con tre file da due posti) a fronte di un costo aggiuntivo. Per le famiglie c’è la possibilità di viaggiare comodi e a zero emissioni.

Volvo EX90

Un’altra auto adatta alle famiglie numerose che intendono spostarsi a zero emissioni è la Volvo EX90, una delle novità più recenti della gamma della Casa svedese. Il SUV è lungo poco più di 5 metri ed è disponibile in tre varianti (Single Motor, Twin Motor e Twin Motor Performance). La versione base ha un motore singolo da 270 CV e una batteria da 104 kWh che può garantire un’autonomia di funzionamento fino a 580 chilometri.

Fonte: Ufficio Stampa Volvo

Con la Twin Motor, che ha una batteria da 111 kWh, è possibile spingersi fino a 619 chilometri di autonomia. La gamma del SUV di Volvo parte da 85.250 euro, con una dotazione di serie da modello premium, senza alcun compromesso, che include anche una configurazio0ne a 7 posti (2+3+2) senza costi aggiuntivi.