Tre anime elettriche, una sola visione: Kia EV6 GT, EV9 ed EV3

Negli ultimi anni, Kia ha rivoluzionato il mercato dell’auto elettrica con modelli che uniscono innovazione tecnologica, design distintivo e soluzioni adatte a ogni esigenza. Tre delle protagoniste di questa trasformazione sono la sportiva EV6 GT, l’imponente EV9 e la compatta ma versatile EV3. Ogni modello è unico, ma tutti condividono l’impegno di Kia verso la mobilità sostenibile e il massimo della qualità. Qual è quello più adatto a te? Scopriamolo insieme.

Kia EV6 GT: adrenalina elettrica su quattro ruote

Prestazioni mozzafiato e design sportivo: per chi non vuole compromessi.

Kia EV6 GT è il fiore all’occhiello della gamma elettrificata Kia, pensata per chi cerca emozioni forti e prestazioni al vertice. Non è un caso che abbia vinto il prestigioso titolo di Car of the Year 2022, un riconoscimento che premia non solo la sua eccellenza tecnica ma anche la sua capacità di ridefinire il concetto di auto elettrica sportiva.

Fonte: Ufficio Stampa Kia

Prestazioni da brivido

Con una potenza complessiva di 585 CV e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi, EV6 GT non è semplicemente veloce: è una vera supercar elettrica. Grazie alla piattaforma E-GMP, progettata per ottimizzare le prestazioni e l’efficienza, offre un’esperienza di guida che lascia il segno, sia in città che su strade extraurbane. La tecnologia di ricarica a 800V è altrettanto impressionante: con una colonnina ad alta potenza, puoi ottenere 100 km di autonomia in meno di 5 minuti o passare dal 10% all’80% di carica in soli 18 minuti. Perfetta per chi è sempre in movimento.

Design che lascia il segno

Le linee aggressive e futuristiche di EV6 GT esprimono dinamismo da ogni angolazione. I dettagli aerodinamici, come le prese d’aria scolpite e il profilo ribassato, non solo migliorano le prestazioni ma conferiscono all’auto un look che cattura immediatamente l’attenzione. Gli interni sono altrettanto spettacolari: sedili sportivi avvolgenti, materiali premium e un display curvo che integra tutta la tecnologia di bordo in modo intuitivo. La guida assistita è al massimo livello, con sistemi avanzati che garantiscono sicurezza e comfort in ogni situazione.

Per chi è perfetta?

Se ami la velocità, vuoi distinguerti con uno stile audace e cerchi un’auto capace di emozionarti ogni giorno, Kia EV6 GT è l’auto ideale. Una scelta che combina sportività e innovazione come poche altre nel mercato elettrico.

Kia EV9: spazio e comfort senza compromessi

Il SUV elettrico che ridefinisce l’abitabilità e la versatilità.

Con Kia EV9, l’elettrico entra in una nuova dimensione: quella dei SUV di grandi dimensioni. Pensata per chi cerca spazio, versatilità e tecnologie avanzate, EV9 è la risposta a chi desidera un’auto capace di adattarsi a ogni esigenza, dalla vita quotidiana ai lunghi viaggi.

Fonte: Ufficio Stampa Kia

Un salotto su ruote

EV9 offre un’abitabilità straordinaria grazie ai suoi 7 posti e agli interni modulari, progettati per massimizzare il comfort. La seconda fila di sedili può essere ruotata di 180 gradi, trasformando l’abitacolo in uno spazio conviviale, ideale per le famiglie numerose o per chi ama viaggiare in compagnia. Gli spazi multiuso e il bagagliaio capiente rendono la EV9 estremamente pratica: puoi trasportare oggetti voluminosi o trovare la configurazione perfetta per ogni situazione. Gli interni sono rifiniti con materiali di alta qualità e tecnologie intuitive, come il sistema di infotainment avanzato e i comandi vocali.

Tecnologia e sicurezza avanzate

EV9 è dotata di tutte le tecnologie di sicurezza più moderne, tra cui il Remote Smart Parking Assist, che consente di parcheggiare l’auto da remoto. Inoltre, il sistema Vehicle-to-Load (V2L) permette di utilizzare la batteria dell’auto per alimentare dispositivi esterni, una funzione ideale per campeggiatori o per chi lavora spesso fuori casa.

Prestazioni pensate per il comfort

Nonostante le dimensioni, EV9 garantisce un’esperienza di guida fluida e silenziosa. La batteria di grandi dimensioni, combinata con la tecnologia di ricarica rapida a 800V, permette di ottenere 239 km di autonomia in soli 15 minuti di ricarica. Una soluzione perfetta per lunghi viaggi con tutta la famiglia.

Per chi è perfetta?

Kia EV9 è l’auto ideale per le famiglie numerose, gli amanti dei viaggi on the road e chiunque cerchi un SUV spazioso, confortevole e ricco di innovazioni tecnologiche. Se cerchi una vettura che combini praticità e lusso, EV9 fa al caso tuo.

Kia EV3: compatta, versatile e sorprendente

L’auto elettrica cittadina che non rinuncia allo spazio e all’efficienza.

Infine, Kia EV3 rappresenta la scelta perfetta per chi cerca una soluzione compatta ma funzionale. Pensata per la città, questa vettura combina dimensioni ridotte con una sorprendente abitabilità interna, il tutto arricchito da un design moderno e tecnologie intuitive.

Fonte: Ufficio Stampa Kia

Ideale per la città

Con le sue dimensioni compatte, EV3 si muove agilmente nel traffico cittadino e si parcheggia con facilità anche negli spazi più ridotti. Tuttavia, non lasciarti ingannare dalle apparenze: gli interni sono spaziosi e versatili, grazie a soluzioni intelligenti che ottimizzano ogni centimetro disponibile.

La batteria offre un’autonomia ideale per l’uso urbano, ma è perfetta anche per brevi viaggi fuori porta. Con la ricarica rapida, puoi passare dal 10% all’80% in circa 30 minuti, rendendo EV3 pratica e sempre pronta all’uso.

Tecnologia intuitiva

Gli interni minimalisti ma curati ospitano tutte le tecnologie necessarie per rendere la guida semplice e piacevole. Il sistema di infotainment è facile da usare, mentre i sistemi di assistenza alla guida garantiscono sicurezza e comfort anche nei percorsi più impegnativi.

Design elegante e moderno

EV3 è stata progettata per adattarsi perfettamente al contesto urbano, con linee pulite e dettagli moderni che la rendono un’auto elegante e accattivante. Disponibile in diverse colorazioni, è ideale per chi ama distinguersi anche in città.

Per chi è perfetta?

Se vivi in città, cerchi un’auto pratica e compatta ma non vuoi rinunciare a comfort, tecnologia e design, Kia EV3 è la scelta giusta. Perfetta per pendolari, giovani professionisti e chiunque desideri un’auto elettrica versatile e facile da gestire.

Confronto finale: quale Kia elettrica scegliere?

Un modello per ogni stile di vita.

Kia EV6 GT : ideale per chi cerca prestazioni sportive, ricarica ultrarapida e un design che cattura gli sguardi. Perfetta per chi ama la guida dinamica e vuole vivere l’elettrico senza compromessi.

: ideale per chi cerca e un design che cattura gli sguardi. Perfetta per chi ama la guida dinamica e vuole vivere l’elettrico senza compromessi. Kia EV9 : la scelta giusta per chi ha bisogno di spazio, comfort e versatilità , soprattutto per le famiglie numerose o per gli amanti dei lunghi viaggi.

: la scelta giusta per chi ha bisogno di , soprattutto per le famiglie numerose o per gli amanti dei lunghi viaggi. Kia EV3: pensata per chi vive in città e cerca una soluzione compatta, pratica e moderna, senza sacrificare tecnologia e stile.

Qualunque sia la tua scelta, con Kia puoi contare su una gamma elettrica innovativa, sostenibile e progettata per rendere la tua vita più semplice e divertente.