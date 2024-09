KIA EV3 parcheggiate su strada

“È arrivata la Kia EV3, l’elettrico su misura. Sii il primo a guidarlo”. È questo lo slogan scelto dalla casa automobilistica coreana per lanciare sul mercato il suo nuovo prodotto. Ma a una prima occhiata, più che un’auto elettrica su misura, la Kia EV3 sembra un’elettrica proveniente dal futuro. Il suo look super accattivante, le forme squadre, le linee decise, i farsi sottili: sono tutti elementi che caratterizzano l’auto e certamente colpiscono gli occhi degli automobilisti. Andiamo allora a scoprire nel dettaglio ogni caratteristica della Kia EV3.

Kia EV3 e l’impatto sull’ambiente

Le automobili elettriche, come è noto, hanno un impatto decisamente minore sull’ambiente rispetto a quelle con motorizzazioni differenti non rilasciando nell’aria particella di CO2. Ma durante la progettazione di questo modello, la casa automobilistica coreana ha cercato in tutti i modi di abbattere l’impatto ambientale nella produzione di ogni singolo componente e per questo ha deciso di realizzare gli interni con materiali sostenibili, utilizzando materiali riciclati e biomateriali.

Una scelta apprezzabile che può rendere la Kia EV3 ancora più appetibile agli occhi degli automobilisti particolarmente attenti alle tematiche ambientali.

Kia EV3: le dimensioni

Per prima cosa nel nostro viaggio alla scoperta della Kia EV3 partiamo dal vedere quelle che sono le sue dimensioni. La Kia EV3 è un’auto molto spaziosa e basta darle un’occhiata per rendersene subito conto. La lunghezza è di 4,3 metri, la larghezza è invece superiore agli 1,8 metri. Per quanto riguarda l’altezza, questa è di oltre un metro e mezzo. La Kia EV3 è quindi un’auto comoda anche per viaggi lunghi e può contare su un pagliaio voluminoso, che vi consente di mettere al suo interno diverse valigie e molto altro: il suo volume è di 460 litri.

Lunghezza Kia EV3: 4.3000 mm

Larghezza Kia EV3: 1.850 mm

Altezza Kia EV3: 1.560 mm

Capacità bagagliaio Kia EV3: 460 litri.

Kia EV3: l’autonomia della batteria

Quando si parla di automobili elettriche non si può non parlare della batteria e della sua autonomia. Quella della Kia EV3 si contraddistingue per il gran numero di chilometri che permette di percorrere: ben 605 sono quelli dichiarata dalla casa automobilistica coreana. Ovviamente l’autonomia può variare a seconda dello stile di guide e delle condizioni meteorologiche.

La capacità della batteria è di 58,3 o 81,4 kWh e può essere ricaricata dal 10 all’80% della sua capacità con la modalità in ricarica rapida in appena 31 minuti. È per queste caratteristiche che la Kia, presentando la propria auto, l’ha definita: “Una scelta sostenibile che non compromette le esigenze pratiche quotidiane”.

Kia EV3: l’assistente AI e le sue innumerevoli funzioni

Una delle particolarità più interessanti della Kia AV3 è l’assistente AI che è stato concepito per rendere ancora più intuitiva e confortevole la guida. L’assistente realizzato con l’intelligenza artificiale è in grado di fornire informazioni, assistenza, suggerimenti ma anche di rispondere ad alcune semplici domande. E con i prossimi aggiornamenti che verranno rilasciati sarà in grado di fornire molti più contributi alla guida grazie alle nuove funzioni che verranno installate.

Per fare degli esempi pratici, l’assistente AI è in grado di impostare la temperatura del climatizzatore, trovare i luoghi che si cercano durante il viaggio, scegliere i brani musicali, inviare messaggi e molto altro ancora.

Kia EV3: gli allestimenti disponibili

La Kia EV3 è disponibile in quattro allestimenti differenti, ognuno dei quali ha caratteristiche differenti rispetto agli altri: Air, Earth, GT-line e GT-line +. Andiamo ora a vederli tutti e quattro nel dettaglio.

Kia EV3 Air: fra gli optional di serie presenti nella Kia EV3 Air segnaliamo il climatizzatore automatico bi-zona, la videocamera per il parcheggio con le linee guida dinamiche, la Smart key con start button, Bluetooth con riconoscimento vocale, il sistema Kia Navigation System DAB con schermo touchscreen da 12,3” con Apple Car Play e Android Auto.

Kia EV3 Earth: tutti gli optional di serie presenti sull’allestimento Air li ritroviamo anche in quello Earth che in più può contare anche sugli specchietti retrovisori ripiegatili elettricamente, più una serie di altri optional.

Kia EV3 GT-line: è un modello ancora più avanzato e, a differenza dei precedenti due, non è disponibile nella versione con il motore da 58,3 kWh ma solamente in quella con il motore da 81,4 kWh Long Range Single Motor FWD. È una versione più completa perché ha disponibile di serie tutti gli optional disponibili.

Kia EV3 GT-line +: è la quarta e ultima versione tra cui si può scegliere ed è quella in assoluto più completa e che consente all’auto di avere le prestazioni migliori.

Kia EV3: i colori disponibili

Il colore di serie di ogni allestimento della Kia EV3 è il Terra Cotta, ma l’auto è disponibile anche in altre otto colorazioni (che dalla versione Earth in su in alcuni casi sono gratuiti): lo Share Grey è una tonalità di grigio scuro, poi c’è Ivory Silver Matte ovvero color avorio, il Frost Blu è una tonalità tra l’azzurro e il grigio, l’Ivor Silver è una versione più chiara dell’Ivory Silver Matte, c’è poi una tonalità di verde chiamata Aventurine Green, l’elegante nero della colorazione Aurora Black Pearl, il bianco della colorazione Clear White e una versione di bianco più scuro tendente al grigio della versione Snow White Pearl.

Kia EV3: il prezzo

Ma quanto costa la Kia EV3? Come abbiamo detto in precedenza, l’auto è disponibile in quattro versioni differenti, ognuno dei quali ha caratteristiche e optional di serie diversi: questo significa che anche il prezzo è differente tra una versione e l’altra. Quella più economica è la Kia EV3 Air, il cui prezzo di partenza è di 35.950 euro.

La versione successiva, ovvero la Kia EV3 Earth, ha invece un prezzo di listino di 39.950. Il prezzo sale con le ultime due versioni, dove ci si avvicina più ai 50.000 che ai 40.000 euro. Per acquistare il modello base della Kia EV3 GT-line servono 45.250 euro, il prezzo di listino della Kia EV3 GT-line + è invece di 48.250 euro.

Quelli che abbiamo riportato sono i prezzi delle versioni base, ma se si decide di aggiungere qualche optional in più o un colore diverso della carrozzeria rispetto a quello di serie, il prezzo è destinato a salire ulteriormente.