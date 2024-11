Nel corso del SEMA 2024 di Las Vegas, Kia ha rivelato un concept di Van capace di misurarsi, con la stessa capacità, sia in città sia nei tratti in fuoristrada

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Kia Kia PV5 WKNDR EV, il concept mostrato al SEMA di Las Vegas

Non solo esercizio di stile, ma una visione concreta per il futuro della mobilità. Con la piattaforma PBV, Kia dimostra come i veicoli elettrici possano adattarsi a una gamma sempre più ampi di usi, rispondendo a esigenze che vanno oltre il semplice trasporto urbano. Dai mezzi commerciali multiuso ai SUV fuoristrada, la Casa coreana sta esplorando soluzioni inedite per migliorare la praticità, la sostenibilità e l’accessibilità dei veicoli a zero emissioni.

Il concept PV5 WKNDR EV è un Van con eccellenti credenziali: forte e possente, è un inno alla duttilità d’impiego, potendo affrontare, allo stesso modo, le affollate vie cittadine e i percorsi fuoristrada. Non ci sono difficoltà di sorta.

Purpose Beyond Vehicle

Acronimo di Purpose Beyond Vehicle, l’architettura PBV ha dimostrato appieno il suo potenziale durante il recente SEMA Show di Las Vegas. A un anno esatto dal debutto internazionale, torna protagonista con il concept di un Van multiuso, accanto allo Sport Utility EV9 “ADVNTR”. Svelato inizialmente in Europa all’IAA Transportation 2024 di Hannover, il nuovo modello punta a dimostrare la versatilità estrema della piattaforma, estesa ben oltre il classico impiego urbano.

In particolare, i designer del Kia Design Center America (KDCA), con sede a Irvine, in California, hanno creato il concept PV5 WKNDR EV Van. Esso consiste in un brillante esempio di come il pianale PBV possa soddisfare le esigenze più disparate, adattandosi sia all’utilizzo urbano sia nei sentieri off-road.

Fonte: Ufficio Stampa Kia

Benché il nome possa suonare tecnico, il veicolo Kia è tutto fuorché anonimo in quanto a funzionalità. Progettato per offrire adattabilità e praticità, vanta soluzioni innovative, che lo rendono un vero “coltellino svizzero su ruote”, dichiara l’azienda. La produzione è adatta a soddisfare tanto le necessità delle piccole imprese quanto all’impiego nelle consegne urbane, ma c’è anche altro sotto. Infatti, il rialzo del telaio e gli pneumatici da fuoristrada permettono di adottarlo pure in vista di evasioni nella natura.

Interno modulare

La caratteristica principale del PV5 WKNDR EV consiste nel suo interno modulare, molto adattabile e personalizzabile, per il massimo della versatilità. Tra le innovazioni degne di maggior nota, figura pure la funzione “Gear Head”, la quale assicura uno spazio di stoccaggio esterno. Il compartimento permette di accedere agevolmente all’attrezzatura e agli oggetti personali senza sacrificare l’abitabilità interna, così da andare incontro alle richieste di chi desidera un’opzione valida sia nel lavoro che nel tempo libero.

La duttilità della Gear Head si traduce altresì nella possibilità di trasformare il Van in una dispensa mobile per gli amanti della cucina in natura. Grazie ai pannelli solari integrati e alle ruote con turbina idroelettrica, il PV5 WKNDR è in grado di ricaricare le batterie in maniera sostenibile, garantendo autonomia anche nelle situazioni più remote. Il Van dispone addirittura di un compressore a bordo, utile sia per la regolazione della pressione degli pneumatici su terreni accidentati, sia per gonfiare materassi quando si allestisce il campeggio. Pratico, modulare e autosufficiente, la capacità di destreggiarsi agevolmente in qualunque contesto è il suo marchio di fabbrica.