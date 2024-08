Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen Doveva essere la regina delle performance: Volkswagen Golf R400

La Volkswagen Golf R da 400 CV, è stato un progetto mai realizzato per creare una più potenti vetture mai realizzate dal colosso di Wolfsburg. Una fantasia che aveva reso felici tecnici e ingegneri, perché avrebbe reso la loro celebre compatta una vettura pronta ad acciuffare prestazioni su strada clamorose. È passato un po’ di tempo da quel periodo entusiasmante, ma ancora adesso la Golf VII R 400 è in grado di regalare attimi di fantasia agli appassionati di quattro ruote. Specialmente nei fedeli fan della compatta teutonica, che sono una schiera molto nutrita.

Per sfidare le rivali del segmento

A Wolfsburg, dopo un momento di grande riflessione, pensarono di lanciare senza indugio la Golf R 400, la più estrema, fino a quel momento, mai concepita. La volontà della Casa tedesca era quella di immettere sul mercato un modello in grado di andare a competere alla pari in un segmento composto dalla Mercedes Classe A45 AMG e dalla Audi RS3, specialmente in termini di potenza. La Golf più potente di sempre però non è passata dalla fantasia alla realtà, un’occasione sprecata.

Le voci riguardanti questa vettura erano iniziate a circolare quando era stato dato l’annuncio dell’arrivo dell’ottava generazione della Golf. Rumors diventati sempre più insistenti. Da Wolfsburg trapelavano molte indiscrezioni legate al progetto di realizzare un mostro di cattiveria sulla base del veicolo più venduto di casa Volkswagen. In quel periodo, il colosso teutonico aveva iniziato persino a lavorare sullo sviluppo di un motore che potesse raggiungere i 400 CV: un progetto ambizioso.

Prestazioni superbe

Il modello sarebbe andato a sostituire la Golf R, posizionandosi come versione capace di distinguersi dalle altre per le elevate performance. In questo caso, sarebbe stata ribattezzata Golf R Plus, o R 400. Le premesse erano incredibili: le prestazioni avrebbero consentito all’auto di raggiungere una velocità massima di circa 280 km/h. Inoltre, la Volkswagen Golf R 400 avrebbe potuto accelerare da 0 a 100 km/h in 3.9 secondi: numeri pazzeschi che scatenato la fantasia degli appassionati. Il modello avrebbe preso ispirazione dal concept della Golf R 400 che venne realizzato dal reparto mortorsport di Volkswagen e presentato nel 2014.

Volkswagen Golf R400: non ha superato la prova più dura

Per supportare tutta la potenza della Volkswagen Golf R 400, o R Plus, sarebbe servito continuare a lavorare sull’evoluzione del design. Tra gli accorgimenti più importanti, oltre a quelli estetici, sarebbe stato necessario migliorare ancor di più l’aerodinamica per poi stabilizzare il tutto alle alte velocità che questo veicolo avrebbe – sulla carta – potuto raggiungere. Si sarebbe trattato di un passo in avanti molto importante da parte di Volkswagen che avrebbe, finalmente, sfidato altri due colossi tedeschi, piazzando la Golf nello stesso segmento della Audi RS3 e della Mercedes classe A45 AMG. La Golf più potente mai vista, così si sarebbe presentata a tutti.

Purtroppo, le cose sono andate diversamente. Fra crisi, pandemia, e tante altre motivazioni il progetto è rimasto dentro a un cassetto. Soltanto l’ottava generazione di Golf, che sarebbe arrivata da lì a poco, avrebbe sfidato le altre berline più sportive del mercato con una versione capace di raggiungere più di 330 CV di potenza. Niente a che vedere coi 400 del passato.