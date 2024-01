Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen Le prime foto ufficiali anticipano il debutto della Nuova Volkswagen Golf

Il CES 2024, al via in queste ore a Las Vegas, vede tra i protagonisti anche Volkswagen. Per la Casa tedesca, infatti, la fiera è stata l’occasione per anticipare l’integrazione di ChatGPT nei suoi veicoli che, nel prossimo futuro, potranno sfruttare l’intelligenza artificiale per potenziare l’assistente vocale IDA, sempre più centrale per il brand.

Per gli appassionati del mondo delle quattro ruote, però, c’è di più: a sorpresa, infatti, Volkswagen ha scelto la fiera dedicata al mondo dell’elettronica di consumo per mostrare, in anteprima, le prime foto della Nuova Volkswagen Golf, pronta a registrare il debutto del restyling di metà carriera. Protagonista delle prime immagini è un prototipo della Golf GTI, la sportiva simbolo della gamma della segmento C.

Prime foto per la GTI

La nuova edizione del CES prende il via con una grande sorpresa: Volkswagen, come anticipato in apertura, ha svelato le prime foto della Nuova Volkswagen Golf restyling, attesa al debutto nel corso dei prossimi mesi. Le immagini in questione mostrano la versione sportiva Golf GTI, ancora protetta da una livrea mimetica che prova a nascondere i dettagli completi dell’aggiornamento di metà carriera dell’attuale generazione della segmento C, che raccoglie l’eredità della best seller per eccellenza del mercato europeo.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen

Le novità, però, sono evidenti: la Nuova Volkswagen Golf arriverà con nuovi gruppi ottici a matrice di LED che saranno più sottili rispetto a quanto proposto dal modello attuale. Ci sarà anche un nuovo paraurti maggiorato oltre a uno splitter più grande che integra anche il radar necessario per il corretto funzionamento dei sistemi ADAS di livello 2 che continueranno ad essere un riferimento per la vettura. Aggiornamento anche al posteriore, con nuovi gruppi ottici.

Novità anche all’interno

Il restyling della Volkswagen Golf, anticipato dalle prime foto della GTI, riguarderà anche l’abitacolo della vettura. Tra le novità più attese, confermate dai nuovi scatti diffusi dalla Casa, c’è l’aggiornamento del volante, arricchito con il logo GTI e, soprattutto, con i tasti fisici che andranno a rimpiazzare i tanto criticati comandi touch.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen

Al centro della plancia ci sarà spazio per un display da 12 pollici, riferimento del sistema di infotainment MIB 3. Come sottolineato in apertura, le nuove Volkswagen integreranno ChatGPT: anche per la Golf restyling ci sarà la possibilità di utilizzare l’intelligenza artificiale con gli utenti che potranno sfruttare nuovi servizi smart. L’IA arriverà anche su ID.7, ID.4, ID.5, ID.3, Tiguan e Passat.

Debutto imminente

Le nuove immagini diffuse da Volkswagen in occasione del CES 2024 sono solo un’anteprima: per il debutto ufficiale della Nuova Volkswagen Golf sarà necessario attendere qualche settimana. La Casa tedesca, infatti, ha in programma la presentazione ufficiale della nuova versione della sua segmento C entro la fine del mese di gennaio. Il debutto sul mercato, invece, è programmato per i prossimi mesi. L’aggiornamento, naturalmente, non riguarderà la sola versione GTI ma coinvolgerà tutta la gamma della hatckback tedesca, pronta a ritagliarsi uno spazio di primo piano sul mercato europeo nel corso del 2024.