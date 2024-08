La Volkswagen Golf resterà sul mercato ancora per molto tempo: la Casa tedesca, per ora, non sta lavorando a una nuova generazione del modello di segmento C

La Volkswagen Golf è appena stata aggiornata con un importante restyling che ha rinnovato, in modo significativo, il progetto, con l’obiettivo di garantire alla segmento C della Casa tedesca la possibilità di rafforzare la sua presenza sul mercato nel corso del prossimo futuro. Al momento, Volkswagen non ha ancora definito i piani per il futuro della Golf: il modello attualmente sul mercato è l’ottava generazione della best seller tedesca. In arrivo, per ora, non c’è una nona generazione. Questo, però, non vuol dire che Volkswagen prepara l’addio al suo iconico modello. La carriera dell’attuale Golf potrebbe durare ancora per molto tempo. Una conferma arriverà solo nel corso del prossimo futuro ma, nel frattempo, la Casa tedesca valuta con attenzione l’ipotesi.

Altri 10 anni sul mercato

L’elettrificazione del mercato auto europeo continua ma con un ritmo inferiore alle attese. Per i prossimi anni, quindi, i modelli con motore termico (elettrificato) continueranno a essere un importante punto di riferimento del settore delle quattro ruote. Volkswagen, quindi, potrebbe sfruttare la situazione per prolungare la carriera dell’ottava generazione della Golf, appena aggiornata con un profondo restyling.

Il modello attuale potrebbe, quindi, restare sul mercato fino al 2035, anno in cui entrerà in vigore lo stop alla vendita di auto con motore termico (salvo ulteriori modifiche normative da parte dell’UE). La carriera della Golf di ottava generazione potrebbe avere una durata record: il modello, infatti, è stato presentato nel corso del 2019 e potrebbe, quindi, restare sul mercato per ben 16 anni. Si tratta di una durata praticamente doppia rispetto a quella che caratterizza una generazione “standard” di un modello del Gruppo Volkswagen.

Il merito è della piattaforma

Karl Grunitz, responsabile dello sviluppo del progetto, ha sottolineato, in occasione del recente GTI Fanfest, come l’attuale Volkswagen Golf possa contare su di una piattaforma (la MQB Evo) oramai matura e pienamente sviluppata. La Golf, che ha da poco compiuto i suoi primi 50 anni, ha la capacità di sfruttare al meglio questa piattaforma che ha tutte le potenzialità per restare sul mercato ancora per diversi anni, garantendo un’estensione importante della carriera della segmento C della Casa tedesca (e probabilmente di altri modelli del Gruppo).

Mercato e normative decideranno il futuro

A decidere quale sarà il futuro dell’ottava generazione della Volkswagen Golf saranno due fattori: la domanda da parte del mercato e le possibili nuove normative con cui l’UE potrebbe rendere sempre meno conveniente la produzione di auto con motore elettrico (nonostante l’elettrificazione). L’ipotesi di una proroga della produzione fino al 2035 resta sul tavolo e potrebbe rappresentare la soluzione giusta per garantire a Volkswagen la possibilità di continuare a presidiare un segmento importante del mercato con un modello iconico e, allo stesso tempo, dotato di motori termici, destinati a occupare una porzione importante del mercato ancora per molto tempo. In futuro, dopo il 2035, Volkswagen potrebbe lanciare una versione elettrica della Golf che potrebbe essere considerata come la nona generazione dell’iconica segmento C della Casa tedesca, modello destinato, probabilmente, a continuare a rappresentare un importante punto di riferimento per il mercato europeo ancora per diversi anni. Sulla questione, di certo, ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi.