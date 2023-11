Volkswagen accelera l’evoluzione della sua gamma elettrica e lancia la nuova ID.7, la berlina fastback eletta German Car of the Year 2024

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen Volkswagen ID.7: aperti gli ordini in Europa per la nuova elettrica

L’elettrificazione procede senza sosta per tutti i brand auto, e anche Volkswagen si impegna per accelerare l’evoluzione della sua nuova gamma a zero emissioni. Prima ha aggiornato software e hardware delle ID.3, ID.4 e ID.5 e oggi è pronta a lanciare la ID.7 di nuovissima concezione.

Le dimensioni

Volkswagen ID.7 rivoluziona la gamma elettrica della Casa, si mostra con circa 5 metri di lunghezza e con le migliori caratteristiche di comfort di sempre, entrando di diritto tra le Volkswagen di livello superiore. Un elemento tra i più apprezzati è la nuova trazione ad alta efficienza, ma sono di rilievo anche l’elevata autonomia, la ricarica rapida, i rapporti di spazio generosi, gli interni totalmente rivisitati e l’elevata qualità.

Volkswagen ha deciso che lancerà la nuova ID.7 sui mercati di tutto il mondo. Si inizia dall’Europa, dove oggi è già possibile acquistarla nella variante ID.7 Pro da 210 kW (286 CV) con batteria da 77 kWh.

L’autonomia

L’autonomia dichiarata per la nuova ID.7 è di 621 chilometri nel ciclo WLTP. Nei prossimi mesi la Casa amplierà ulteriormente la gamma, con i modelli ID.7 dotati di una batteria ancora più grande, una variante sportiva GTX a trazione integrale e una versione station wagon che si chiamerà ID.7 Tourer.

Il CEO del brand, Thomas Schäfer, ha dichiarato: “Il nostro nuovo modello ID.7 top di gamma è la dimostrazione del nostro impegno nei confronti di un’elettromobilità sempre più pratica e idonea ai lunghi spostamenti. Questa berlina offre elevata qualità, comandi intuitivi, efficienza e piacere di guida: 100% Volkswagen. Sono convinto che i nostri clienti saranno entusiasti di questa nuova vettura. La ID.7 fa parte degli undici nuovi modelli elettrici che immetteremo sul mercato entro il 2027”.

Il pacchetto innovativo

Oltre alla trazione elettrica, nella nuova Volkswagen ID.7 debutta per la prima volta un intero pacchetto di innovazioni tecniche. Si tratta in particolare dell’unico modello della sua classe a essere venduto sul mercato con un display head-up con realtà aumentata di serie.

La Casa ha aggiunto inoltre un nuovo sistema di comandi vocali basato sul linguaggio naturale, in grado di reagire in modo interattivo ed esaustivo a comandi e domande, proprio come gli assistenti vocali degli smartphone. La nuova ID.7 offre inoltre un comfort climatico e di seduta di classe superiore, grazie alle bocchette di ventilazione a comando automatico con servomotori elettronici o ancora ai nuovi sedili ergoActive con funzione di massaggio (su richiesta).

Le prestazioni

La propulsione della nuova Volkswagen ID.7 è praticamente totalmente silenziosa e permette all’auto di offrire agli occupanti un comfort acustico finora raggiunto solo dalle berline di lusso nel mondo dei motori a combustione. Allo stesso tempo, il nuovo modello elettrico vanta anche una dinamica entusiasmante, raggiungendo una velocità di 180 km/h regolata elettronicamente.

La nuova Volkswagen ID.7 elettrica scatta da 0 a 100 km/h in soli 6,5 secondi. E per quanto riguarda la ricarica, presso le colonnine rapide a corrente continua, in soli 10 minuti è possibile ricaricare la batteria con una potenza di ricarica fino a 175 kW e garantire energia fino a 204 chilometri (secondo WLTP). Questo significa che per passare dal 10% all’80% possono bastare anche solo 28 minuti.

Il design della nuova ID.7

L’auto si presenta con un look dalle linee nette, fluide e decise, il frontale è completamente chiuso, ritroviamo un cofano tridimensionale e fari a LED dotati di un sottile listello per le luci diurne e gli indicatori di direzione, integrato nella parte superiore.

La combinazione dei fari a LED e del design distintivo attribuisce alla ID.7 un carattere deciso, elegante e accattivante: tipico delle Volkswagen. La silhouette propone la linea caratteristica sotto la base del finestrino con il “taglio” netto, che dona alla vista laterale della vettura una forte energia positiva. La fiancata della ID.7 è possente ed elegante allo stesso tempo, grazie alle proporzioni perfette.

Le linee orizzontali della coda sottolineano la larghezza della carrozzeria di ben 1.862 mm. Grazie al passo lungo e alla tecnologia di trazione compatta, la nuova elettrica di Casa Volkswagen vanta rapporti di spazio generosi sia nella prima che nella seconda fila di sedili. E lo si nota soprattutto nella libertà di movimento per le gambe del vano passeggeri. Il bagagliaio, che si apre dietro il portellone con apertura e chiusura elettriche, è molto spazioso: la capacità di 532 litri, può raggiungere anche i 1.586 litri se caricato fino a dietro la prima fila dei sedili.

I sistemi di assistenza alla guida

In quanto a funzionalità e sistemi di assistenza alla guida, la nuova ID.7 propone il Travel Assist, in grado di regolare al momento del bisogno la dinamica trasversale e longitudinale. Si tratta di una funzionalità che dà a questa Volkswagen la possibilità di fornire anche assistenza per il cambio di corsia in autostrada.

Il conducente continua a tenere sotto controllo la manovra, ma con molta meno fatica. Anche parcheggiare con questa nuova vettura elettrica diventa ancora più facile: la ID.7 se ne occupa autonomamente grazie a diverse funzioni aggiunte ad hoc.

L’abitacolo

Il dettaglio che primeggia su tutti negli interni della nuova ID.7 è la morbida plancia, che si presenta con una struttura orizzontale chiara e intuitiva. Nel design lineare sono integrati gli elementi decorativi – che su richiesta possono essere illuminati da luci soffuse – e la fascia orizzontale delle bocchette di ventilazione.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen

Non dimentichiamo che la nuova ID.7 è l’unico modello della sua classe a essere commercializzato con un display head-up con realtà aumentata di serie.

L’equipaggiamento di serie

La nuova berlina elettrica verrà lanciata in tutto il mondo, ma partirà dall’Europa, dove è già ordinabile. Nel nostro continente vedremo la versione ID.7 Pro con batteria da 77 kW. Si tratta di un modello riccamente equipaggiato, che comprende, tra le altre cose, cerchi in lega da 19 pollici con superfici tornite a specchio, illuminazione d’ambiente a 10 colori, un volante multifunzione riscaldabile, il sistema di navigazione Discover Pro Max, il display head-up con realtà aumentata, l’assistente vocale IDA, i sistemi di assistenza come il Travel Assist, una telecamera posteriore, il Park Assist Plus incluso assistente di parcheggio con funzione Memory, climatizzatore automatico a tre zone Air Care Climatronic nonché i fari a LED e i gruppi ottici posteriori a LED.

La nuova ID.7 destinata al mercato europeo e nordamericano sarà prodotta nello stabilimento per la mobilità elettrica della Volkswagen a Emden, in Germania, ed è già ordinabile.