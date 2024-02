Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen La ID.7 Tourer è una delle poche wagon elettriche di classe superiore

A gran sorpresa, Volkswagen svela la ID.7 Tourer, versione wagon della berlina elettrica ID.7, una delle prime esponenti elettriche della classe media superiore. Si tratta di un modello innovativo, che coniuga i vantaggi in termini di emissioni della mobilità green con una spiccata autonomia e capacità di carico, rispettivamente fino a 685 km e 1.714 l. Ne deriva una vettura elegante e, al tempo stesso, funzionale, adatta a ogni circostanza.

Le differenze dalla berlina

Dal punto di vista estetico, la Volkswagen ID.7 Tourer prende le distanze dalla berlina fast-back per la linea del tetto allungata, che ne incrementa la dinamicità e la capienza del vano bagagli. Ne deriva un prodotto a metà tra la classica Passat Variant e una Shooting Brake. Invariate le dimensioni: 4.961 mm di lunghezza, larghezza di 1.862 mm, 1.536 mm di altezza e ben 2.971 mm di passo.

L’abitacolo è spazioso e confortevole, con un bagagliaio che va da un minimo di 605 a un massimo di 1.714 litri, a seconda del modo in cui i sedili vengono configurati. Inoltre, rientrano nel pacchetto varie soluzioni avanzate, tra cui il volante multifunzione riscaldabile, il “clima” automatico a tre zone Air Car Climatronic con bocchette di ventilazione intelligenti, i sedili anteriori riscaldabili, il sistema di navigazione Discover Pro Max, l’head-up display con realtà aumentata, la retrocamera e l’illuminazione ambientale a 10 colori.

Facilita le operazioni il nuovo assistente vocale IDA, gestibile mediante un linguaggio naturale. Grazie all’accesso a banche online e all’integrazione dell’intelligenza artificiale di ChatGPT (da poco annunciato pure da Peugeot), il “cervello elettronico” di bordo è in grado di rispondere su qualsiasi argomento. L’app Wellness, disponibile su richiesta, permette di adattare varie funzione del veicolo per l’apice del piacere nella marcia o nelle pause. Tre le modalità: Fresh Up (freschezza), Calm Down (Relax) e Power Break (pausa rigenerante). Una serie di ADAS contribuisce a un’esperienza di viaggio sicura e rilassata. Tra le vari dotazioni implementate figurano la frenata automatica d’emergenza, il sistema di mantenimento della corsia di marcia e di monitoraggio dell’angolo cieco.

Due versioni

La Volkswagen ID.7 Tourer è annunciata in due versioni. L’entry-level, denominata Pro, genera 210 kW (286 CV), alimentati da un accumulatore da 77 kWh, per un’autonomia massima di 590 km. La variante top, la Pro S, vanta la stessa potenza, ma la percorrenza cresce fino a 685 km, grazie alla batteria da 86 kWh. Che impiega meno di mezz’ora per passare dal 10 all’80%, ricaricabile con una potenza fino a 200 kW allacciata presso le colonnine di ricarica rapida. In procinto di effettuare il pieno di energia, l’EV Route Planner avvia automaticamente il precondizionamento.

La gamma Volkswagen si arricchisce di un’importante innesto, volto a soddisfare la domanda degli attuali padri e madri di famiglia. Lo spazio garantito permette di stare tutti comodi a bordo, all’insegna e dello stile ammirati nella controparte berlina. Per quanto riguarda il luogo di fabbricazione, la scelta del colosso tedesco è ricaduta sulla Germania, nello specifico a Emden. Lo sbarco sul mercato del Vecchio Continente avverrà verso la fine del 2024. Mentre la declinazione berlina tre volumi è ordinabile da 64.850 euro, per il listino della SW bisogna attendere.