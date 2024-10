Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen Volkswagen ID.4 scontata: il prezzo è super basso

Le auto elettriche non hanno ancora preso piede nel nostro Paese. Se da un lato c’è un’endemica diffidenza nei confronti di questa tecnologia, dall’altro c’è anche l’oggettivo problema economico. Stiamo vivendo, infatti, una crisi che ci trasciniamo dietro da prima del Covid e che la pandemia non ha fatto altro che peggiorare. Va da sé che il problema dei costi per l’auto elettrica è diventato tra i principali freni a questa tecnologia.

Alcuni costruttori stanno collaborando tra loro per abbattere i costi di sviluppo e produzione. Naturalmente più auto elettriche si vendono nel mondo e più si abbasserà il loro prezzo, è una semplice logica di mercato. In questo momento però sono ancora pochi i modelli che possono essere acquistati ad un prezzo abbordabile e questo sta causando non pochi problemi a molti marchi che avevano deciso di puntare tutto o quasi sull’elettrico. Al contrario, sempre più spesso, arrivano dalla Cina modelli di buona fattura a prezzi contenuti e proprio per questo l’Europa ha deciso di applicare dei dazi da applicare a queste vetture.

Volkswagen sconta l’elettrico

Tra le aziende europee che maggiormente hanno risentito del contraccolpo della crisi del mercato dell’auto c’è sicuramente Volkswagen. Il colosso tedesco potrebbe arrivare a chiudere ben 3 fabbriche, un qualcosa di unico nella sua lunghissima storia, che ci restituisce la dimensione della crisi che sta vivendo il mondo dell’automotive. L’azienda teutonica, probabilmente per dare maggiore spinta alle proprie vendite, sta abbassando le proprie pretese economiche su alcune vetture elettriche. In particolare la ID.4 oggi costa meno della Model 3.

In alcuni Paesi europei il taglio è stato anche di 2.000 euro, in Italia ad esempio la Volkswagen ID.4 si può avere a 39.490 euro con batteria da 52 kWh. Questa è naturalmente la entry level, la Pure, che presenta anche infotainment con schermo da 12,9 pollici e App Connect Wireless. Tale versione però conviene poco, perché con una differenza di appena 1.000 euro si riesce ad avere la Pure Edition Plus, che offre molti più optional, come la pompa di calore e i cerchi in lega da 18 pollici.

Si abbassa il prezzo di tutta la gamma

Anche la Volkswagen ID.5 però sta calando sempre di più il proprio prezzo in diversi Paesi europei. In Italia la troviamo a 46.280 euro nella versione base e a 47.280 euro in quella Pure Edition Plus. Certo questa promozione risulta meno appetibile di quella della ID.4 visto che le differenze tra i modelli sono minime se non da un punto di vista estetico e forse la forbice di 6-7.000 euro che c’è tra le due non è giustificata. Naturalmente tutto dipende poi dai gusti personali che una persona può avere.

Anche la ID.3 sembra subire un leggero calo ed oggi la si trova in Italia al prezzo di 36.490 euro e 37.990 euro nella versione Pure Edition Plus. Insomma sembra proprio che Volkswagen abbia deciso di mettersi da sola gli “incentivi” per provare a far aumentare le vendite di questi modelli. Staremo a vedere se queste mosse effettivamente porteranno benefici o meno alle casse del colosso tedesco, che ha investito tantissimo in questi anni nell’elettrico.