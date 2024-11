Opel Astra si fa sempre più performante, anche in situazioni sfidanti come quelle del freddo invernale, con modelli ibridi ed elettrici lanciati sul mercato

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis La nuova Opel Astra Sport Tourer Gse

Opel raddoppia la propria offerta con l’arrivo di Astra GSe e Astra Sports Tourer GSe, vetture perfette per ogni occasione. Con l’arrivo del freddo, infatti, la Casa di Rüsselsheim ha deciso di puntare forte sull’ibrido e l’elettrico per offrire piacere di guida e risparmio di risorse.

Astra ibrida ed elettrica, compagne perfette

La Casa ha deciso di mettere a disposizione i modelli elettrificati giusti per le vacanze invernali e per la vita di tutti i giorni durante la stagione fredda. Quali? Astra GSe e Astra Sports Tourer GSe, le due vetture che il brand tedesco ha presentato come compagne perfette sulle strade di montagna, anche le più tortuose. Si tratta di due vetture dinamiche che promettono puro piacere di guida con il massimo controllo. Elettrificate, con una potenza di sistema di 165 kW (225 CV) e una coppia di 360 Newton metri e dotate di speciali sospensioni con tecnologia di smorzamento selettivo in frequenza, si tratta di due ibridi plug-in che offrono prestazioni elevate.

Astra GSe e Astra Sports Tourer GSe, infatti, sfruttano la tecnologia Frequency Selective Damping degli ammortizzatori per dare diverse risposte di smorzamento a seconda della situazione, delle condizioni stradali e dello stile di guida al volante. Il tutto si traduce con una scorrevolezza confortevole alle alte frequenze, con un contatto più diretto con la strada alle basse frequenze per uno stile di guida sportivo e dinamico.

E come è tipico di Opel, i due modelli reagiscono in modo ancora più immediato e diretto a qualsiasi comando del guidatore rimanendo stabili in frenata, in curva e ad alta velocità in autostrada. Col telaio ribassato e il baricentro più basso della vettura, le varianti GSe hanno un’aderenza particolarmente salda sulla strada.

Il tutto si traduce con una stabilità che fa invidia anche in condizioni stradali invernali, quando il manto può essere più sfidante e scivoloso. Una vettura che può essere guidata in modo dinamico, ma senza dimenticare la sicurezza.

L’elettrica che diverte

Senza dimenticare poi Opel Astra Sports Tourer Electric, la station wagon completamente elettrica che offre fino a 1.553 litri di spazio nel bagagliaio con i sedili posteriori abbattuti. Una vettura comoda in tutti i sensi, perché può accogliere numerose valigie, ma anche potenziali amici a quattro zampe che possono viaggiare comodamente e in sicurezza in un voluminoso box di trasporto.

Lato passeggeri umani, invece, con la presenza in seconda fila nel bagagliaio possono essere riposti fino a 516 litri. Insomma, tanto spazio a bordo che permette di trasportare tutto quello che può servire anche per un weekend in montagna, senza pensieri.

Sì, perché equipaggiata così guidare dove le temperature sono più fredde non è un problema. La station wagon, a zero emissioni locali, è adatta anche per le lunghe distanze. Il suo motore elettrico eroga 115 kW (156 CV) e una potente coppia massima di 270 Newton metri. Grazie alla batteria agli ioni di litio da 54 kWh, può percorrere fino a 411 chilometri tra una ricarica e l’altra (WLTP1).

E a proposito di ricarica, Opel mette a disposizione pratici accessori per la ricarica, tra cui l’Universal Charger per rendere la ricarica ancora più semplice con una breve sosta. Il veicolo elettrico può essere caricato all’80% della capacità della batteria in circa 30 minuti in una stazione di ricarica rapida a corrente continua da 100 kW.

Le capacità invernali della elettrica sono state recentemente riconosciute anche dall’Associazione di ingegneria elettrica in Finlandia che ha nominato Opel Astra Sports Tourer Electric “EV Car of the Year” elogiandone i bassi consumi insieme alla grande praticità, al prezzo ragionevole e alla bassa rumorosità stradale.