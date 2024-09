Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: iStock Auto elettriche, nuova app che rivoluziona tutto

Le case costruttrici di tutto il mondo stanno investendo nel futuro dell’automobile. In particolare sta venendo data grande attenzione all’aspetto del carburante. Com’è noto da tempo l’Europa vuole lasciare l’endotermico entro il 2035, almeno per quanto concerne la vendita al pubblico. Questo però non ha scoraggiato alcuni Marchi dall’investire sullo sviluppo di nuove tipologie di diesel e benzina. C’è poi la questione dei biocarburanti e infine l’idrogeno, che ha trovato respiro in un colosso come Toyota, anche se bisogna dire che in questo caso i risultati sinora non sono stati molto incoraggianti.

Naturalmente gli occhi di tutti sono puntati sull’elettrico. Lì la tecnologia è un po’ più avanzata perché sono già diversi anni che si sperimenta in tal senso. Alcuni colossi come Stellantis stanno procedendo letteralmente a convertire tutta la propria gamma passando agli EV. Inoltre, grazie agli incentivi statali, si sta spingendo la clientela sempre di più verso una mobilità più green.

Auto elettriche e il problema ricarica

Alcuni problemi però delle auto elettriche continuano a lasciare un certo scetticismo nella popolazione. In particolare non convince ancora la questione ricarica. Gli automobilisti non vogliono attendere tempi troppo lunghi per fare il “pieno” di elettricità alla propria vettura. Vero è però che anche in tal senso la tecnologia sta facendo passi da gigante. Al punto che presto avremo auto capaci di ricaricarsi in un tempo inferiore rispetto a quello che ci vuole per fare un pieno di benzina.

C’è poi la questione colonnine, in Italia sono in crescita, ma sono ancora troppo poche. L’ansia di molti automobilisti è di restare a secco durante un lungo viaggio. Nei prossimi anni però la situazione in tal senso dovrebbe migliorare di molto eliminando definitivamente questo problema.

Rivoluzionaria app di Bosch

Proprio a tal proposito la nuova trovata di Bosch potrebbe avere un impatto importante sul mercato delle auto elettriche. Il colosso tedesco, infatti, grazie all’ultima versione dell’App Charge My EV permette di accedere ad oltre 1 milione di colonnine di ricarica dissipate in 4 diversi continenti. Grazie a questa applicazione sarà possibile quindi trovare la stazione di ricarica a noi più vicina, verificare se questa è libera, il tutto con pochissimi clic. Si potrà inoltre anche pagare il servizio tutto sempre con la stessa app.

L’obiettivo dichiarato di Bosch era quello di rendere più semplice l’operazione di ricarica e riunire tutto in una sola applicazione. Naturalmente i vantaggi di App Charge My EV sono a disposizione anche dei produttori di veicoli. Bosch ha, infatti, creato un sistema che si può integrare tranquillamente nell’infotainment delle varie case costruttrici. Questo permettere ai produttori di auto elettriche di creare allo stesso tempo un’esperienza personalizzata ma uniforme.

Questo naturalmente aiuterà molto nel processo di passaggio dalle auto con motore endotermico all’elettrico. Secondo le previsioni di Bosch entro il 2030 avremo una vettura su tre completamente elettrica. Rapporto che passerà addirittura a una su due entro il 2035. Questo naturalmente richiede processi di ricarica sempre più veloci e semplificati e Bosch sta lavorando proprio in questa direzione. L’obiettivo è quello di riunire in questa app tutti i servizi di cui ha bisogno il proprietario di una EV.