Fonte: 123RF Affidabilità auto elettriche: svelata la verità

La filiera elettrica alle nostre latitudini stenta ancora a decollare. I problemi relativi alla concreta diffusione di auto a zero emissioni sul nostro territorio dipendono da una serie di fattori. Prima di tutto il prezzo, persino delle city car alla spina, risulta proibitivo per la fascia media. Senza ecobonus il car market full electric rischia, completamente, di naufragare. Inoltre, la mancanza di una rete estesa di colonnine di ricarica alle nostre latitudini non ha invogliato nemmeno i facoltosi progressisti green.

C’è anche da considerare un elemento legato alla mentalità. Coloro che sono cresciuti a pane e odore di benzina, difficilmente, investirebbero per l’acquisto di auto prive di sound e che non regalano il medesimo piacere di guida. La colpa è, principalmente, del peso delle batterie che impedisce una grande maneggevolezza nei tratti misti. Tutte le EV trasmettono sensazioni diverse alla guida rispetto alle vetture con motori tradizionali. Sono rapidissime nello scatto da fermo, tuttavia un purista non potrebbe divertirsi tra le curve come avviene a bordo di un’auto termica. Inoltre, l’autonomia rappresenta un altro punto di domanda importante per tutti coloro che vogliono lanciarsi all’acquisto di una vettura alla spina. C’è sempre il timore di non trovare la colonnina di ricarica funzionante o libera con grandi perdite di tempo che non tutti potrebbero tollerare.

I lati positivi delle auto elettriche

Secondo uno studio le EV avrebbero il 59% di probabilità in meno di subire guasti rispetto alle termiche. Spesso si è dibattuto dei rischi connessi alle avarie delle batterie, ma al riguardo sono arrivati dei numeri confortati dalla compagnia assicurativa e di soccorso stradale britannica Start Rescue. Hanno, infatti, riscontrato un’affidabilità dei veicoli elettrici maggiore rispetto alle auto con motore a combustione interna.

Dall’analisi dei dati è emerso che le vetture elettriche con un’anzianità di 10 anni o meno necessitano di assistenza stradale 41 volte in meno rispetto alla controparti che utilizzano motori termici. Lo studio tende così a smentire tutte le voci sulle presunte avarie tecniche delle EV, dettate dalla tecnologia troppo avanzata. Secondo i dati di Start Rescue, oltre a emergere una maggior affidabilità in termini di tasso di guasti complessivi, le EV hanno anche meno probabilità di riscontrare il problema delle batterie da 12V scariche.

Riscontri positivi per le auto elettriche

Vi sono buone notizie anche riguardo alle chiamate di soccorso stradale che coinvolgevano veicoli alla spina. Soltanto il 23,7% era dovuto a batteria scarica, percentuale che è invece del 29,7% nelle avarie relative ai veicoli con motore a combustione interna. Lee Puffett, amministratore delegato di Start Rescue, ha commentato: “Con oltre un milione di veicoli elettrici sulle strade del Regno Unito oggi, gli automobilisti possono oggi scegliere un veicolo elettrico sapendo benissimo che hanno meno probabilità di rimanere bloccati a bordo strada“.

Una EV, mediamente, presenta circa 20 componenti mobili nel gruppo propulsore, mentre un’auto con motore a benzina o diesel può avere da 1.000 a oltre 2.000 parti mobili. In sostanza le auto elettriche sarebbero più affidabili perché meno complesse. Il tutto si tradurrebbe con meno guasti meccanici. L’analisi potrebbe invertire il trend nel 2025? Va detto che l’investimento per un’auto a zero emissioni, salvo incentivi, è molto elevato. L’affidabilità dovrebbe essere alla base di qualsiasi progetto automobilistico nel 2025.