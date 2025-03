Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: iStock

Il mercato attuale delle quattro ruote offre una varietà di proposte inedita. In un mare di possibilità i giovani potrebbero quasi ritrovarsi spiazzati. Nissan ha affidato a Economist Impact un sondaggio sulle future scelte di mobilità delle nuove generazioni. Un’analisi globale era molto attesa perché la vendita delle auto elettriche sta procedendo a una velocità differente in diverse Nazioni.

I risultati, basati sulle risposte di 3.750 partecipanti in 15 città del mondo, hanno messo in luce la preferenza delle nuove generazioni per i veicoli elettrici. A mancare sono le possibilità economiche per acquistare dei veicoli che sono piuttosto cari. La maggioranza (57%) dei giovani residenti in città è disposta a modificare le abitudini di mobilità per salvaguardare l’ambiente. Il segmento delle utilitarie è quello che più potrebbe crescere nei prossimi anni. In una city car non si giudica il peso e non si cerca il piacere di guida. Ben vengano silenziose EV, tanto che la percentuale di intervistati che possiede un’auto elettrica è stimata in crescita, passando dal 23% di oggi al 35% nel prossimo decennio.

Nelle metropoli il problema dell’inquinamento rappresenta una preoccupazione. Per questo motivo l’entusiasmo per le auto elettriche è in crescita, con il 44% che ha in testa di guidare EV nei prossimi cinque anni, rispetto al 31% delle città sviluppate. I giovani cittadini hanno un interesse per le innovazioni come l’accumulo di energia, i carburanti alternativi e il vehicle to everything (V-to-X), con più del 40% che propende per sposare le nuove tecnologie nei prossimi anni.

Più di un terzo degli intervistati (35%) vorrebbe acquistare un’auto elettrica entro un decennio, che rispetto al 23% di oggi corrisponderebbe a un aumento di oltre il 50%. In città come Shanghai, San Paolo e Città del Messico l’interesse è molto elevato. Le nuove generazioni si stanno interessando alle innovazioni e alle performance delle batterie. Il problema rimane sempre la distanza tra il desiderio di possedere un’auto moderna a zero emissioni e la concreta possibilità di acquisto. Con la crisi che c’è in Europa già risulta difficile per un ragazzo l’ottenimento di uno scooter full electric figurarsi di un’automobile all’avanguardia. Per questo motivo i top brand, tra cui Nissan e Volkswagen, stanno puntando a immettere sul mercato EV più economiche. Il colosso di Wolfsburg ha svelato la sua nuova entry-level elettrica low cost. Nissan punta a creare un vero e proprio ecosistema energetico, capillare ed efficiente.

Ritu Bhandari, Asia-Pacific Sustainability Lead, Economist Impact, ha annunciato: “Questa ricerca esplora come i giovani immaginano il futuro della mobilità e come questo sarà plasmato dalle loro scelte. I risultati dell’indagine rivelano che per il successo della mobilità sostenibile è necessario il bilanciamento fra gli obiettivi ambientali e le esigenze dei clienti, come accessibilità e convenienza. Per questo, sono necessarie soluzioni flessibili e multimodali che integrino il trasporto pubblico, i veicoli elettrici e la mobilità condivisa in una rete connessa e accessibile a tutti“.

Lavanya Wadgaonkar, Corporate Vice President, Nissan Global Communications, ha aggiunto: “L’elettrificazione e la sostenibilità stanno delineando la mobilità del futuro e questo sondaggio lo conferma. Sappiamo che per un successo a lungo termine, le EV dovranno essere accessibili, pratici ed economici e in Nissan siamo impegnati in tal senso, allo scopo di rendere l’elettrificazione una componente fondamentale nel panorama della mobilità“.