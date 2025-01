Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: 123RF I 5 trend nel mercato dell'auto per il 2025

Lo avete studiato a memoria, certi di avere il 30 e lode già in tasca. Poi arriva il professore, apre bocca, e puff: tutte le certezze crollano. L’esame, improvvisamente, non è la passeggiata che immaginavate. Un grande classico, no? Ecco, il mercato dell’auto nel 2025 funzionerà esattamente così. Le regole che sembravano scolpite nella pietra stanno per cambiare, e chi non saprà adattarsi rischia di rimanere indietro.

Gli esperti di carVertical, leader nella raccolta dati automobilistici, hanno analizzato il panorama, individuando cinque tendenze che trasformeranno il settore. Alcune erano nell’aria, altre vi sorprenderanno. Ecco cosa aspettarsi dal nuovo anno.

Carenza di vetture

Pensavate che i problemi della pandemia ce li fossimo lasciati alle spalle? Non del tutto. La crisi dei semiconduttori continua a lasciare il segno. “Le fluttuazioni del mercato di nuovi veicoli hanno un impatto diretto sul segmento delle usate. Attualmente c’è una notevole carenza di veicoli prodotti nel 2021-2022 e questo problema si sentirà anche nel corso del nuovo anno”, afferma Matas Buzelis, esperto di carVertical.

La scarsità di auto usate recenti farà schizzare i prezzi: meno offerta, più costi per chi compra. E, giusto per completare l’opera, qualche furbetto ci proverà gusto nell’attuare pratiche scorrette come la falsificazione dei contachilometri o l’omissione dei danni del mezzo. State per comprare? Prima di firmare, fate i compiti a casa: un controllo della cronologia del veicolo potrebbe salvarvi da brutte sorprese (e da costi imprevisti).

Tassi di interesse inferiori

A situazioni difficili, soluzioni drastiche. Negli ultimi anni, molti guidatori hanno stretto la cinghia, rinviando l’acquisto o ripiegando su modelli più economici. Ma il 2025 potrebbe portare una boccata d’aria fresca. Con i tassi di interesse previsti in calo, finanziare un’auto sarà più semplice e accessibile.

“Con il calo dei tassi, le auto diventano più accessibili, influenzando in modo significativo il comportamento degli acquirenti: chi negli ultimi anni ha preferito risparmiare potrebbe considerare un investimento automobilistico nel corso di quest’anno”, spiega Buzelis.

Crescita rallentata delle elettriche

Gli EV (veicoli elettrici) sono il futuro? Sì, ma a piccoli passi. Anche nel 2025, la loro diffusione continuerà a essere frenata da ostacoli risaputi: prezzi alti, poche stazioni di ricarica e dubbi sulla durata dei modelli low cost. “La domanda di veicoli elettrici usati potrebbe essere influenzata in modo significativo dalla crescente popolarità di auto elettriche cinesi a basso costo in Europa. Tuttavia, non è chiaro se gli automobilisti investiranno in questi modelli, data l’incertezza sulla loro affidabilità e sul servizio post-vendita”.

Prezzi stabili per le diesel nell’Est Europa

In Europa occidentale il diesel sembra ormai avviarsi verso il tramonto. La storia cambia completamente nell’Est, dove la percorrenza media è più alta e le infrastrutture elettriche meno sviluppate, il gasolio resta il re indiscusso.

“Le auto diesel usate da 1 a 5 anni rimarranno probabilmente ancora molto richieste in questi Paesi, rallentando la loro svalutazione in modo significativo”, afferma Buzelis.

Sfide normative per i produttori europei

Il 2025 porta con sé regole più rigide sulle emissioni di CO₂: il limite è sceso da 116 a 94 g/km. Per le Case che non si adegueranno, le multe saranno salate. Peccato che qualcosa nell’equazione stenti a tornare: convincere gli acquirenti a passare a veicoli elettrici non è così semplice.

“Con l’inasprimento delle normative sulle emissioni da parte dell’Unione Europea, i principali produttori automobilistici devono necessariamente adattarsi. A ciò si aggiungono altre sfide: gli acquirenti sono infatti riluttanti a passare ai veicoli elettrici e la crescente popolarità dei marchi automobilistici cinesi rappresenta un’altra minaccia”, sottolinea Buzelis.

L’anno nuovo sarà tutto tranne che tranquillo per il mercato dell’auto. Carenza di usato recente, prezzi in bilico e una transizione elettrica che avanza a piccoli passi: c’è tanto di cui tenere conto. Insomma, preparatevi: chi saprà adattarsi coglierà al volo le opportunità. E voi, siete pronti a fare la vostra mossa?