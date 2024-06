Laureato in Giurisprudenza, è giornalista pubblicista che da sempre ama le auto. Ha sempre avuto la passione per il giornalismo automobilistico scrivendo sia di prodotto che di motorsport.

Fonte: iStock Basta poco per prendersi cura della propria vettura e trovarsi all'interno di un abitacolo sanificato

Sembra essere un dato cui spesso si pone poco conto, ma se ci si riflette bene fa impressione. Ogni automobilista, nel corso della sua vita, trascorre in auto nel corso della sua vita 4 anni ed 1 mese. Un valore impressionante che fa capire quanto sia importante trovarsi sempre alla guida di una vettura con un abitacolo curato, pulito e sanificato.

La pulizia preliminare delle superfici

Lo abbiamo imparato nel periodo del COVID-19 e del lockdown: l’igiene delle superfici con le quali si viene a contatto è un qualcosa dalla quale non si può prescindere. Trovarsi al volante di una vettura il cui abitacolo sia pulito e salubre è un aspetto che ogni automobilista dovrebbe pretendere, ma che spesso viene trascurato.

Per sanificare correttamente gli interni si possono seguire due strade: affidarsi a professionisti specializzati oppure acquistare i prodotti corretti ed effettuare l’operazione con il fai da te. Evidentemente le differenze tra le due scelte sono notevoli in termini di costi, ma il nostro consiglio è sempre quello di rivolgersi ad esperti del settore per non rischiare di rovinare le componenti interne dell’abitacolo dell’auto.

Prima di procedere alla sanificazione è fondamentale effettuare una pulizia accurata degli interni. Per questa ragione sarà necessario procedere alla rimozione della polvere dal cruscotto, dalla plancia e da tutti quegli elementi anche minuscoli che possono garantire agli acari di nascondersi.

Per effettuare questa operazione il nostro consiglio è di utilizzare un panno elettromagnetico in grado di catturare la polvere e non disperderla nell’aria. Successivamente si dovrà passare un aspirapolvere su tutti i tessuti della vettura avendo l’accortezza di non eseguire movimenti troppo bruschi per non creare strappi specie se l’auto ha qualche anno di troppo sulle spalle.

L’utilizzo di spray sanificanti

Per la sanificazione delle varie superfici il consiglio è quello di acquistare prodotti specifici e non sperimentare miscugli con il fai da te. Questo perché all’interno dell’auto sono presenti differenti materiali (pelle, plastica, tessuto ecc…) che potrebbero subire i segni di un composto troppo aggressivo e non adatto a quella specifica superficie.

In commercio sono presenti spray sanificanti adatti all’abitacolo di ogni tipo di vettura contenenti sostanze antibatteriche. Lo spray dovrà essere applicato a finestrini chiusi su tutte le superfici e per questo motivo è necessario dotarsi di una mascherina al momento dell’applicazione. Dovrà essere spruzzato anche all’interno dei condotti dell’aria condizionata di modo da eliminare qualsiasi traccia di contaminazione.

Conclusa questa operazione si dovrà accendere il motore ed attivare l’aria condizionata con funzione di ricircolo, uscire dalla vettura e chiudere le portiere avendo l’accortezza che i finestrini siano chiusi. Saranno necessari circa 20 minuti con l’aria condizionata al massimo per completare questa operazione correttamente.

Se questo procedimento vi sembra troppo complesso, oppure non avete il tempo necessario da dedicare ad ogni singolo passaggio per effettuare una sanificazione a regola d’arte, potete anche rivolgervi ai professionisti specializzati. Questi potrebbero stupirvi proponendovi la sanificazione con ozono, una tecnica in grado di eliminare funghi, batteri, virus e muffe.

Per ogni superficie la propria pezza

Abbiamo parlato sino ad ora delle sanificazione delle superfici di contatto dell’abitacolo. I sedili, il volante, il cruscotto e la plancia sono elementi con i quali le mani del guidatore entrano in contatto quotidianamente. Tuttavia, per una igienizzazione accurata degli interni dell’auto, non si può sottovalutare la pulizia dei vetri.

Un tempo si procedeva a questa operazione con acqua e fogli di giornale. Oggi, però, si può compiere il lavaggio con prodotti specifici in grado di far durare la brillantezza dei vetri a lungo. Inoltre è sempre suggerito l’utilizzo di panni in microfibra realizzati appositamente per queste superfici in grado di rimuovere lo sporco e non lasciare aloni sui vetri.

I panni in microfibra, tra l’altro, sono ideali anche per la pulizia degli esterni della vettura. Nel momento in cui si sarà completato il lavaggio della carrozzeria, quale migliora coccola per la propria auto se non quella di una asciugatura a mano con un morbido panno in microfibra tagliato a laser? Basta davvero poco per rendere il proprio mezzo un posto sicuro dove trascorrere del tempo.