Continuano a salire i prezzi delle polizze Rc Auto in Italia: il Codacons ha lanciato l'allarme sulla stangata per tutti gli automobilisti italiani

Rc Auto, continuano a salire senza sosta i prezzi delle assicurazioni: negli ultimi due anni l’aumento delle tariffe ha portato a una stangata complessiva da oltre 2 miliardi di euro a carico degli automobilisti italiani.

Prezzi Rc Auto, stangata per gli automobilisti italiani

Il tema legato ai prezzi delle Rc Auto in Italia è stato affrontato con grande cura da parte del Codacons: il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori ha preso in esame i dati forniti da parte dell’Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni del nostro Paese.

In Italia il prezzo medio della polizza Rc Auto è salito con grande costanza negli ultimi due anni: dai 353 euro in media del gennaio del 2022 si è arrivati fino ai 414 euro del settembre del 2024, per un rincaro complessivo del 17,3% in più e un aggravio di spesa di 61 euro a copertura assicurativa.

La situazione si fa ancora più grave andando ad analizzare l’andamento delle singole province del nostro Paese: ci sono ben 12 città, infatti, che nello stesso periodo hanno fatto registrare una crescita media delle tariffe superiore al 20%.

Il record, da questo punto di vista, spetta a Roma: nella Capitale e in tutti i comuni che fanno parte della città metropolitana, il costo della Rc Auto è passato dai 379,7 euro di inizio 2022 agli attuali 483 euro, un aumento del 27,2% nel giro di un biennio e una spesa aggiuntiva media di 103 euro in più per ogni veicolo assicurato.

Le città d’Italia dove costa di più assicurare l’auto

In base ai dati dell’Ivass, non va tanto meglio a Cagliari, dove le tariffe delle Rc Auto sono salite del 22,5% in due anni: ogni auto assicurata costa in media 79 euro in più a polizza. Tra le città più penalizzate dagli aumenti, troviamo anche Pordenone (+21,5%), Massa Carrara e Caltanissetta (+21,3%).

A livello nazionale, la città dove costa di più assicurare la propria auto è Prato: per una polizza si pagano in media 601 euro, il 19,2% in più rispetto alla media di gennaio del 2022.

Al secondo posto nella classifica delle città più care del nostro Paese troviamo Napoli con 595 euro di media. Al contrario, invece, il prezzo più basso si registra a Enna: 294 euro il prezzo medio per una polizza nella città della Sicilia.

Assicurazioni, il Codacons lancia l’allarme

Sulla questione relativa all’aumento del prezzo della Rc Auto in Italia, è intervenuto così il presidente del Codacons Carlo Rienzi: “Gli automobilisti italiani continuano a subire la crescita delle tariffe Rc Auto – ha dichiarato Rienzi – che dalla seconda metà del 2022 hanno invertito il trend, tornando a salire in tutte le città”.

Il numero uno del Codacons ha proseguito lanciando l’allarme sull’incremento dei prezzi, annunciando la possibilità di avviare un monitoraggio sul settore. Gli aumenti, secondo Rienzi, avvengono “nonostante le compagnie assicurative registrino utili da capogiro che hanno raggiunto, secondo l’Ivass, quota 8 miliardi di euro nel 2023, in crescita del +249% rispetto all’anno precedente. Crediamo ci siano tutti i presupposti per avviare un attento monitoraggio sul settore teso ad accertare le cause degli spropositati rincari assicurativi a danno degli utenti”.