La Ferrari SF90 Stradale da record con Fabio Barone

Un altro record per Ferrari, un altro primato per Fabio Barone alla guida di una SF90 Stradale. Il pilota romano, infatti, alla guida di una vettura del Cavallino Rampante si esalta e sa scrivere la storia, anche su piste non proprio “naturali”. L’ultimo dei record, il sesto per lui, è infatti arrivato al volante di una Rossa guidata su una nave, sul ponte dell’incrociatore portaeromobili Giuseppe Garibaldi.

Un record di velocità su nave

Può un bolide come una Ferrari SF90 Stradale raggiungere oltre 150 km/h a bordo di una nave? La risposta l’ha fata Fabio Barone, detentore del nuovo record come uomo più veloce al mondo su una nave. Per raggiungere l’ennesimo traguardo della propria carriera, il pilota romano si è messo al volante di una supercar da 1.000 CV spinta al massimo della potenza in appena 174 metri di ponte e fermata, incredibilmente, pochi passi prima della fine del tracciato sui generis.

Poco meno di 200 metri per superare il precedente record detenuto da Shea Holbrook, pilota americana che a bordo di un’altra portaerei, la USS Hornet era riuscita a raggiungere la velocità massima di 145 km/h guidando una Porsche Taycan. E Holbrook era riuscita a percorrere 128,62 metri in 10 secondi e 7, fermandosi ad appena 30 metri dalla fine del ponte lungo 270 metri.

A bordo dell’incrociatore portaeromobili Giuseppe Garibaldi, che fino al 2011 era nave ammiraglia della Marina Militare, Barone si è spinto più in là, con 96 metri di ponte in meno e una velocità maggiore. Risultato? Tachimetro stoppato a 152 km/h fermandosi giusto in tempo per arrestare la sua corsa.

Un altro record per Barone

Una prova di velocità, ma anche di coraggio per Fabio Barone che ha spinto la vettura ibrida dotata di trazione integrale e di un V8 biturbo coadiuvato da tre motori elettrici al massimo della propria potenza in uno spazio davvero ridotto. Un record raggiunto dopo tanto studio, perché ogni azione al volante e ogni accelerata era pianificata nel dettaglio.

Con 96 metri di ponte in meno rispetto al precedente record, il pilota romano ha calcolato al centimetro lo spazio a disposizione grazie al proprio team, coadiuvato per l’occasione da un personaggio incredibile come Modesto Menabue. Figura di spicco per il Cavallino, con 40 anni di lavoro in Ferrari (dal 1978 al 2019), 520 GP di Formula 1 e un’esperienza mostruosa da motorista, Menabue ha messo il proprio bagaglio lavorativo a disposizione del pilota, permettendogli di salire a bordo della Ferrari SF90 Stradale sicuro e tranquillo del proprio operato.

Ed ecco che Barone, da 25 anni Presidente del club “Passione Rossa”, ha conquistato il sesto record della propria carriera. Già detentore di ben cinque Guinness World Record, quello sulla Ferrari SF90 Stradale è l’ultima chicca.

In precedenza il pilota romano, detto il Barone Rosso, aveva raccolto le sue fortune in giro per il mondo. I suoi primati, infatti, erano stati registrati tutti oltre i confini del Belpaese. Barone, infatti detiene record di velocità a bordo di diverse Ferrari registrati in Cina (sulla Tianmen Mountain Road), in Romania (sulla Transfagarasan), in Marocco (nella Valle del Dades), a Capo Nord (quando fece meglio anche del tempo indicato Google partendo da Roma) e in Grecia (al Santuario di Meteora).