La prima Ferrari elettrica è vicina al debutto ufficiale: la data di presentazione è già stata fissata per la seconda metà del 2025 mentre i prototipi sono in fase di test

Fonte: Ufficio Stampa Ferrari La nuova Ferrari elettrica arriverà nel 2025

Ferrari si prepara a un vero e proprio punto di svolta della sua storia: la prima Ferrari elettrica, infatti, è sempre più vicina. Le indiscrezioni sul progetto sono tante e, su Virgilio Motori, abbiamo parlato in più occasioni del nuovo modello che, per la prima volta nella storia di Maranello, non sarà dotato di un motore termico.

Lo sviluppo va avanti e Ferrari è quasi pronta a svelare al pubblico (e agli azionisti) la sua creazione. La data di presentazione della nuova elettrica è stata ufficializzata. In attesa del debutto, intanto, nei dintorni di Maranello è già possibile avvistare dei prototipi dell’elettrica che sembra essere molto vicina alla sua forma finale.

Quando arriva

La prima Ferrari elettrica sarà svelata in occasione del Capital Markets Day, evento che l’azienda di Maranello ha già programmato per il prossimo 9 ottobre 2025. Naturalmente, non ci sono anticipazioni sul comparto tecnico e sul design del nuovo modello. La scelta di confermare la data di lancio, però, ci consente di affermare che non ci saranno ritardi. Lo sviluppo è in fase avanzata e Ferrari si sente ora pronta a mostrare la sua prima elettrica al mondo. Come anticipato da un brevetto apparso online nelle scorse settimane, la vettura dovrebbe chiamarsi, semplicemente, Ferrari Elettrica. Non possiamo escludere colpi di scena.

Un modello unico

Ad anticipare qualche dettaglio sul nuovo modello ci ha pensato Benedetto Vigna, il CEO di Ferrari. In occasione del Capital Markets Day di Prysmian, infatti, Vigna ha rilasciato una dichiarazione che è stata subito riportata dalle agenzie di stampa. Il manager, che già lo scorso mese di febbraio aveva anticipato l’arrivo della nuova elettrica per fine 2025, ha confermato: “Stiamo lavorando su un’auto che sarà svelata nel quarto trimestre di quest’anno. Sarà unica, perché non ci limiteremo a mettere quattro ruote con una batteria e un motore, come fanno altri per motivi di costo nel mercato di massa“.

L’ultimo passaggio è molto importante. Ferrari sta lavorando a una nuova elettrica andando a sviluppare tutti i componenti per ottenere il massimo della qualità. Il progetto è studiato nei minimi dettagli e punterà a garantire un livello di performance altissimo. Sulla questione, Vigna ha aggiunto: “Stiamo creando qualcosa di entusiasmante, che renderà l’esperienza di guida unica“. La nuova Ferrari elettrica sarà una sportiva senza compromessi che potrebbe stupire anche sul fronte dell’autonomia.

Il manager ha anche sottolineato che “l’auto elettrica rappresenta una sfida” per Ferrari che, però, è pronta a “osare” per realizzare un modello al top. Dopo aver stupito il mondo con progetti come la Ferrari Purosangue, diventata rapidamente un successo commerciale, e l’ibrida plug-in Ferrari SF90 Stradale, a Maranello sono pronti a vincere un’altra scommessa per il futuro.

I test sono in corso

In attesa del debutto, Ferrari sta già testando i primi prototipi della sua supercar a zero emissioni. La conferma arriva da alcuni video pubblicati da Varryx, uno degli insider più noti nel mondo dei motori, che spesso condivide sui social i test di alcune supercar. Nel video pubblicato su Instagram, qui di sotto, è possibile dare un’occhiata in anteprima a uno dei prototipi dell’elettrica di Ferrari, in attesa del debutto ufficiale.