Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Getty Images Il motore V8 di Maserati salute le scene mondiali

Non c’è giorno che non si parli di Maserati. Il Tridente, purtroppo, non sta facendo rumore per i suoi successi commerciali ma per una serie di turbolenze e di indiscrezioni che stanno incrinando l’aura di totem dell’automobilismo italiano e mondiale. Adesso, si registra un’altra notizia dolorosa per chi ha questo marchio stampato in mezzo al petto: l’addio ai motori V8 che coincide con l’archiviazione di modelli importanti come Quattroporte e Levante, che seguono la dipartita precedente della Ghibli.

Maserati nella tempesta

Maserati è al centro di tante vicende, fra le quali non sono esenti le voci di una possibile cessione del marchio da parte del Gruppo Stellantis, nonostante la secca smentita da parte del CEO, Carlos Tavares. Oltre all’ipotesi affascinante di un ritorno del Tridente sotto la grande ala di Ferrari, come era già accaduto nei primi anni del nuovo millennio, adesso si parla di un potenziale gradimento di capitali esteri – in particolar modo cinesi – che sarebbero pronti a dare linfa vitale a uno dei brand simbolo della Motor Valley italiana.

Intanto, prosegue la strada che conduce verso la transizione energetica che anche per Maserati è un obiettivo da raggiungere nei tempi prefissati dal piano industriale. Dunque, in coincidenza con la dismissione da parte di Stellantis dell’impianto di Grugliasco, nel quale veniva assemblato il motore 3,8 litri V8 delle varie Levante, Quattroporte e Ghibili, adesso viene salutato per sempre un propulsore che ha fatto storia per personalità e fragore.

Al lavoro sui nuovi modelli

Attualmente la gamma di Maserati è composta dalla MC20, sia in versione coupé che spider, dalla Grecale, dalla GranTurismo e dalla GranCabrio. L’elettrificazione, dunque i motori ibridi, sono affiancati dalle varianti Folgore, coloro che hanno già fatto assaporare l’esperienza di una guida elettrica a tutti i clienti del Tridente. Nonostante tutto ciò, la famiglia del lussuoso marchio italiano appare un po’ scarna senza le sue berline e un SUV di rappresentanza come il Levante.

La nuova generazione di quest’ultimo, però, è già in cantiere e dovrebbe essere il prossimo modello a debuttare. Anche la Quattroporte, modello storico di Maserati e con un lungo passato alle sue spalle, dovrebbe avere un nuovo capitolo anche se non prima del 2028. Intanto, bisogna capire se le nuove proposte del Tridente saranno fornite esclusivamente in configurazione BEV o se potranno godere anche di motori tradizionali, seppur coadiuvati dal sostegno dell’ibrido.

L’ultimo atto del V8

Nel frattempo si registra un’altra giravolta per la divisione Maserati Fuoriserie che ha realizzato l’ultima Quattroporte, nota come Maserati Quattroporte Grand Finale consegnata, insieme a una MC20 altrettanto personalizzata, a un imprenditore americano del settore biomedico. È questo il capitolo finale delle Maserati mosse da un propulsore V8 che lascia il posto al V6 Nettuno da 3 litri di cilindrata o ai powertrain elettrici firmati Folgore. Nel caso specifico di questa Quattroporte, la cover del V8 biturbo da 3,8 litri presenta le firme del team Maserati Fuoriserie e degli ingegneri che hanno lavorato sul canto del cigno di un motore che ha fatto scuola e che ha fatto sognare più di una generazione di appassionati col suo carisma e il suo sound da pelle d’oca.