Fonte: Ufficio Stampa Maserati Maserati, due supercar uniche al mondo

In Italia c’è davvero l’imbarazzo della scelta quando si parla di auto e marchi iconici. Tra questi però non può mai mancare la Maserati, una delle vetture più apprezzate e desiderate al mondo. Nata il 1° dicembre del 1914 a Bologna grazie ad Alfieri Maserati, negli anni ha conosciuto diversi alti e bassi. Produrre fuoriserie non è mai semplice perché bisogna sapere intercettare il gusto di chi non è più abituato a sorprendersi.

Proprio questi continui scossoni l’hanno portata, nel 1993, dopo vari passaggi di proprietà, tra le braccia della FIAT. Proprio la Casa torinese pensò bene di affiancarla a Ferrari e di mettere a capo di Maserati proprio il presidente del Cavallino Rampante, Luca Cordero di Montezemolo. Sotto la sapiente guida del numero uno della Rossa, la Maserati ha vissuto un’altra primavera. In particolare il rilancio di un modello iconico come la Quattroporte riportò in vita prepotentemente il Brand.

La Maserati oggi

A partire dal 2021, con la fusione tra FIAT e PSA, anche Maserati è entrata a far parte del nuovo Gruppo Stellantis. Purtroppo nelle ultime settimane il nome di questo glorioso Marchio è tornato sulla bocca di tutti a causa dei nuovi problemi finanziari in cui versa. Addirittura sulla stampa estera si era paventata l’ipotesi di cessione del Brand, ma la cosa è stata quasi immediatamente smentita da Elkann e Tavares.

Maserati ha anche una storia decisamente importante nelle competizioni sportive. Negli anni ’50 ad esempio fu una delle prime case a scommettere sulla neonata F1 vincendo anche due campionati piloti con Fangio nel 1954 (corse all’inizio con Maserati e poi con Mercedes) e nel 1957. Ha anche partecipato a gare Endurance e ha partecipato al campionato FIA GT vincendo 6 titoli mondiale nella classe GT1. Al momento è impegnata dal 2022 in Formula E. Sotto la gestione Marchionne si era parlato anche di un ritorno in F1 come main sponsor di Haas con un’operazione simile a quella fatta da Alfa Romeo con Sauber.

Una consegna speciale

Lo scorso 31 luglio, nella splendida cornice di Stresa, sul Lago Maggiore, sono state consegnate due speciali Maserati ad un cliente davvero particolare: un imprenditore americano del settore biomedicale. Le due auto in questione sono l’ultima Quattroporte, che è anche l’ultima realizzata con motore endotermico V8, che proprio per questo motivo è stata rinominata Quattroporte Grand Finale. L’altra vettura invece è una MC20 Iris, chiamata così per i colori dell’arcobaleno che caratterizzano quest’auto dentro e fuori.

Queste auto sono state concepite nel programma Maserati Fuoriserie, così da renderle uniche. La Quattroporte Gran Finale è caratterizzata da esterni Blu Nobile e sotto il cofano c’è un propulsore V8 da 572 CV. Sia sul parabrezza che sulla portiera c’è il numero identificativo del veicolo che è 999999. Il motore è ospitato in una cover personalizzata con le firme di chi ha lavorato al progetto. Gli interni sono caratterizzati dal volante e le maniglie delle portiere in radica. Sul tunnel centrale e sul battitacco c’è il badge con la scritta Grand Finale.

La MC20 Iris, invece, è caratterizzata dall’arcobaleno e i suoi colori, una decisione presa dal cliente stesso. Gli esterni sono contraddistinti dalla tinta AI Aqua Rainbow. Ritroviamo poi questa colorazione anche in alcuni dettagli interni della vettura come le cuciture e il volante. Insomma un vero connubio tra il passato e il futuro del Marchio del Tridente.