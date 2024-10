La Maserati ha presentato un nuovo modello esclusivo, realizzato in particolare per gli eredi del fondatore del Marchio. Una MC20 che è unica al mondo in tutto

Fonte: Ufficio Stampa Maserati Maserati speciale per i nipoti del fondatore

Maserati è uno dei marchi più iconici presenti in Italia. Fondata da Alfieri Maserati nel lontano 1914 a Bologna, ha dato vita ad alcune delle vetture più famose a livello mondiale. A partire dal 1993 fa parte del gruppo FIAT, che le ha permesso di collaborare anche con Ferrari per alcuni anni ricevendo anche motori di derivazione proprio dell’azienda di Maranello. Un plus molto apprezzata da una certa clientela molto esigente.

Negli anni ha partecipato anche a diverse competizioni automobilistiche come il FIA GT, la Formula E e soprattutto la Formula 1. In tanti, infatti, lo dimenticano, ma la casa del Tridente in passato ha partecipato anche alla massima espressione del motorsport a ruote scoperte vincendo addirittura 2 Mondiali con Juan Manuel Fangio nel 1954 e nel 1957. Insomma una storia ultracentenaria, che oggi continua a scrivere pagine importanti dell’automobilismo.

Modello esclusivo per la famiglia Maserati

Proprio per collegare quel filo invisibile tra passato e futuro del Marchio, a settembre, presso la sede di Maserati, in Viale Ciro Menotti a Modena, è stata consegnata una speciale Maserati MC20 Maserati per Maserati. A commissionarla ci hanno pensato i nipoti di Ettore Maserati, fondatore del Brand insieme ai fratelli Alfieri ed Ernesto.

Alberto ed Ettore Maserati sono fratelli e hanno deciso di dare vita a questa one-off per lasciare ai propri figli un segno tangibile del marchio di famiglia, che da anni è simbolo di eleganza e sportività in tutto il mondo. La vettura in questione è completamente made in Modena e può vantare l’iconico motore V6 Nettuno da 621 Cv. Grazie al programma di personalizzazione Fuoriserie, i fratelli Maserati hanno potuto personalizzare questa MC20 in ogni dettaglio, dando vita ad un’auto unica nel suo genere.

Questa Maserati MC20 Maserati per Maserati si contraddistingue per la sua livrea Blu Infinito arricchita da una doppia fascia Bianco Pastello che dà un tocco di sportività alla vettura. A completare l’opera ci pensa poi il Tridente Grigio Pastello presente sul tonneau. Gli esterni sono impreziositi dal pacchetto in fibra di carbonio, che viene ripreso anche all’interno. Ci sono inoltre loghi personalizzati “Maserati per Maserati” e “Maserati Fuoriserie” sul parafango posteriore oltre ai badge laterali “MC20 Maserati per Maserati”. Per dare maggiore carattere a questa supercar inoltre sono state inserite pinze freno di colore rosso con cerchi da 20 pollici in nero lucido.

Interni da urlo

Spostandoci all’interno dell’auto, invece, troviamo l’Alcantara a prendersi l’occhio, insieme alla fibra di carbonio sul volante MC20 in nero. L’abitacolo, invece, è impreziosito da finiture in nero/blu. A completare l’opera poi ci pensano i sedili sportivi a sei vie. Alla consegna erano presenti i nipoti di Ettore Maserati, tre pronipoti e la moglie di Carlo Maserati (figlio di Ettore), purtroppo deceduto nel 2018. Insomma una vera e propria riunione di famiglia insieme ad alcuni vertici dell’attuale governance Maserati.

Accanto alla MC20 Maserati per Maserati, in un’ideale riunione familiare tra vetture, c’erano anche un’A6, una 6C34 e una 6CM. Questa one-off diventa così un pezzo di storia del Marchio che coniuga alla perfezione passato e futuro di uno dei brand italiani più importanti. Purtroppo negli ultimi anni le cose non stanno girando bene per la casa del Tridente, che già in passato ha vissuto momenti così complicati salvo poi uscirne sempre a testa altissima.