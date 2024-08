Fonte: Ufficio Stampa Maserati 640 CV di potenza per la Maserati GT2 Stradale

La gamma Maserati si rinnova ancora: il Tridente continua il suo programma di innovazione, confermando la sua attenzione verso il settore delle auto sportive e continuando lo sviluppo della sua gamma che già può contare su vetture apprezzatissime dagli appassionati come la Maserati MC20. In occasione della Monterey Car Week, in corso di svolgimento in California, la Casa italiana ha mostrato in anteprima la nuova Maserati GT2 Stradale. Si tratta della nuova super sportiva del Tridente che debutta ufficialmente con un’anteprima mondiale in occasione dell’annuale appuntamento estivo dedicato al mondo dei motori e, soprattutto, delle auto sportive. Si tratta dell’evoluzione destinata alla strada della sportiva da corsa, GT2.

Una super sportiva italiana

Dopo aver svelato il motoscafo elettrico Tridente nei giorni scorsi, Maserati torna in prima pagina con il debutto di un altro modello esclusivo, la Nuova Maserati GT2 Stradale. Si tratta di una super sportiva, in grado di garantire prestazioni eccellenti e pensata per l’utilizzo in strada (e all’occorrenza anche in pista). Il modello è un’evoluzione della MC20 ed esalta il carattere sportivo del marchio italiano, sempre più attento a evidenziare, con progetti come questo, il suo DNA. La conferma arriva anche da Davide Grasso, CEO di Maserati, che ha definito la vettura: “un prodotto unico, che raccoglie la migliore eredità sportiva del marchio e allo stesso tempo rappresenta l’evoluzione di una delle vetture più iconiche di Maserati, la halo car MC20. Questo modello dedicato alla guida di tutti i giorni nasce dalla volontà di offrire ai nostri clienti sempre di più in termini di maestria tecnica, innovazione, design ed emozioni nella guida su strada”.

Prestazioni da record

La Maserati GT2 Stradale è dotata della versione più potente realizzata dalla casa del Tridente del motore V6 Nettuno, utilizzato anche dalla MC20. Questo motore è in grado di spingersi fino a 640 CV, con una coppia motrice che può arrivare fino a 720 Nm, disponibili a partire da 3.000 giri al minuto. Il rapporto peso/potenza è pari a 210 CV/litro. Il motore è abbinato a un cambio automatico dual clutch a bagno d’olio con 8 rapporti. Le prestazioni sono, naturalmente, eccellenti. La nuova sportiva della Casa del Tridente, infatti, può raggiungere una velocità massima di 324 km/h con uno 0-100 km/h che viene completato in appena 2,8 secondi.

Lo spazio di frenata, necessario per passare da 100 km/h a 0 km/h, è di 33 metri. L’impianto frenante è stato sviluppato in collaborazione con Brembo, brand di riferimento del settore ed è specifico per la GT2 Stradale. La vettura è dotata di varie modalità di guida, con la possibilità di attivare le modalità Sport e Corsa per ottenere il massimo delle prestazioni. La sportiva di Maserati è lunga poco meno di 4,7 metri, con un passo di 2,7 metri, e ha un peso a secco di 1.365 chilogrammi.

Come da tradizione Maserati, la dotazione è ricchissima e la gamma di accessori permette ai clienti di personalizzare al massimo la sportiva. La vettura è disponibile in quattro colorazioni (Nero Essenza, Blu Infinito, Giallo Genio Lucido e Bianco Audace Opaco) oltre a ulteriori varianti cromatiche disponibili per chi preferisce affidarsi al programma Maserati Fuoriserie e ottenere, in questo modo, un modello ancora più esclusivo.