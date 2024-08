Fonte: Ufficio Stampa Maserati Consegnata a Laguna Seca la prima Maserati MCXtrema

Lo scorso anno, in occasione della Monterey Car Week 2023, Maserati presentò ufficialmente la Nuova Maserati MCXtrema, la potente super sportiva, derivata dalla MC20 e pensata per l’utilizzo in pista. Questa settimana, a distanza di 12 mesi dalla presentazione, la Casa italiana ha annunciato lo sbarco ufficiale in Nord America del modello, con la consegna al primo cliente, avvenuta in occasione della Monterey Car Week 2024, a Laguna Seca, uno dei circuiti più famosi al mondo. Inevitabilmente, quest’esemplare è destinato a diventare una delle sportive più desiderate dai collezionisti nel corso dei prossimi anni.

Un evento speciale

La consegna della prima Maserati MCXtrema in Nord America segna l’inizio dell’avventura della super sportiva per la pista della Casa del Tridente che, in occasione della Monterey Car Week, ha anche svelato la nuova Maserati GT2 Stradale, un’altra gemma realizzata da Maserati e in grado di sfruttare il potente V6 Nettuno, vero e proprio punto di riferimento delle produzioni sportive del Tridente.

Giovanni Sgro, Head of Maserati Corse, ha sottolineato: ”L’intero progetto è stato ispirato dalla passione, con un numero incalcolabile di ore di duro lavoro e dedizione da parte del nostro team. Questa vettura incarna davvero lo spirito di Maserati, grazie a una combinazione unica di tecnologia avanzata e artigianalità italiana che ci contraddistingue da sempre”.

La Maserati MCXtrema non è per tutti, naturalmente. La Casa italiana realizzerà soltanto 62 esemplari della sua sportiva che saranno consegnati ad altrettanti fortunati clienti, scelti tramite un processo di selezione rigoroso. In merito, Sgro ha dichiarato: “Quando abbiamo deciso di sviluppare una delle più potenti vetture da pista nella lunga storia di Maserati, abbiamo voluto considerare le 62 persone non come proprietari, ma come custodi di una ricca eredità“.

La consegna del primo esemplare di MCXtrema è avvenuta allo stand Maserati della Monterey Car Week, con la possibilità di provare subito il veicolo sul tracciato di Laguna Seca. L’esemplare della sportiva del Tridente è stato consegnato al primo cliente americano in presenza anche di i Andrea Bertolini, Chief test driver di Maserati, che ha mostrato le capacità della MCXtrema effettuando una serie di giri di collaudo sul tracciato di Laguna Seca.

Un bolide per la pista

La Maserati MCXtrema è stata progettata per offrire un livello prestazioni al top, sotto tutti i punti di vista. Utilizzabile esclusivamente in pista, la vettura è dotata di un’evoluzione del motore V6 Nettuno. In questa nuova veste, il propulsore in questione riesce a garantire una potenza massima di 740 CV oltre che una coppia motrice massima di 730 Nm.

Si tratta di valori incredibili: la potenza specifica è pari a 240 CV/litro mentre il rapporto peso/potenza è di 1,8 kg/CV. Il confronto con il Nettuno “standard” chiarisce l’entità del lavoro svolto da Maserati. Rispetto alla Maserati MC20, auto che ha portato al debutto commerciale il V6 Nettuno, la nuova MCXtrema è in grado di erogare una potenza massima superiore di 110 CV.

Il motore è abbinato a un cambio sequenziale da corsa a 6 rapporti con paddle al volante e tra le specifiche troviamo anche sospensioni a doppio braccio, cerchi da 18 pollici in alluminio forgiato e un differenziale autobloccante meccanico. Grazie anche alla fibra di carbonio, la vettura pesa appena 1.300 chilogrammi.