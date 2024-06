Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano. Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e dei motori, scrive anche di attualità ed economia.

Fonte: Ufficio Stampa Maserati Maserati MC20 Icona e MC20 Leggenda, due serie speciali per celebrare i vent'anni dal ritorno alle corse

Maserati fa festa celebrando il ventesimo anniversario dal ritorno alle competizioni da corsa, col Tridente che ha deciso di lanciare due serie speciali per rendere onore all’evento. Due vetture a tiratura limitata che celebrano le gesta dell’iconica vincente MC12 che, oltre ad avere stupito tutti in gara, si è fatto modello d’ispirazione per MC20 che il Tridente ha deciso di lanciare nella doppia versione con MC20 Icona e MC20 Leggenda.

Due serie speciali per Maserati

Le due serie speciali di MC20, hanno fatto sapere da Modena, sono in tiratura limitata da 20 esemplari ciascuna e sono caratterizzate da speciali livree e contenuti esclusivi che prendono ispirazione rispettivamente da MC12 Stradale e da MC12 GT1 Vitaphone. Due vetture che celebrano la scelta presa nel 2004, dopo 37 anni di assenza e lontano dalle scene, da Maserati che 20 anni fa ha deciso di tornare a competere.

Stare lontano dalle corse non sarà stato di certo facile, ma il Tridente ha aspettato tanto per poi godersi i risultati e ora, a quasi un quarto di secolo da quel ritorno, ne celebra entusiasta l’anniversario. MC20 Icona e MC20 Leggenda, infatti, sono le vetture pensate per celebrare i “primi vent’anni” dall’inizio di un periodo d’oro per la Casa in pista, con la leggendaria MC12 GT1 che tra il 2004 e il 2010 ha conquistato 27 vittorie nei campionati Fia GT scrivendo per tre volte il proprio nome nell’albo d’oro della 24 Ore di Spa, e aggiudicandosi sei campionati Scuderie con Vitaphone Racing e 5 campionati Piloti – tra questi spiccano 2 mondiali Fia GT1 – oltre a 2 campionati Costruttori per Maserati.

MC20 Icona e MC20 Leggenda a edizione limitata

Ma che vetture sono MC20 Icona e MC20 Leggenda? Come detto, il Tridente ha deciso di produrle in soli 20 esemplari ciascuna, come 20 sono gli anni da celebrare nel 2024.

La livrea di MC20 Icona richiama alla mente degli appassionati proprio MC12 Stradale del 2004, una delle più iconiche Maserati di sempre. I colori, infatti, sono gli stessi della sua antenata che fu a sua volta un omaggio allo stile della Maserati Trofeo Light in gara alla 24 Ore di Daytona, e che per prima si ispirò alla Maserati Birdcage Type 61.

MC20 Icona presenta una livrea dalla colorazione Bianco Audace Matte e Blu Stradale in cui sono presenti dettagli speciali ed esclusivi per una personalizzazione altamente ricercata. Il logo Maserati Fuoriserie nella colorazione Bianco Audace spicca sul fianco della livrea, nella parte in basso vicino alle ruote posteriori, mentre il logo della bandiera italiana è posizionato sulla portiera, sotto alla scritta MC20.

Al centro delle ruote cromate, dal particolare design del Tridente, i coprimozzi sono di colore argento con logo del Tridente in blu a contrasto, come in blu sono verniciate anche le pinze freno.

MC20 Leggenda, invece, riprende gli inconfondibili colori della pluripremiata MC12 GT1 del team Vitaphone Racing, una vettura che compì l’impresa di portare a casa il record di 3 vittorie e 2 secondi posti alla 24 Ore di Spa. La sua livrea Nero Essenza e Digital Mint Matte stupisce tutti.

I contenuti Fuoriserie includono cerchi Tridente in Nero Lucido con coprimozzi Nero Opaco e Tridente Digital Mint, il logo del Tridente in giallo su griglia, portiere e montante C, e infine le pinze freno verniciate di nero, per un legame cromatico mozzafiato.