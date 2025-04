In occasione della Milano Design Week, Maserati e Giorgetti hanno svelato una nuova one off della Grecale, realizzata come parte del programma Fuoriserie

Fonte: Ufficio Stampa Maserati La nuova one off di Maserati è in mostra alla Milano Design Week

La nuova edizione della Milano Design Week vede il mondo dei motori tra i protagonisti assoluti. Un nuovo esempio arriva dalla partnership tra Maserati e un’altra icona del Made in Italy, come Giorgetti. Il frutto di questa nuova collaborazione è rappresentato da un nuovo prodotto del programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie. I due brand, infatti, hanno scelto l’evento milanese per mostrare, in anteprima, un’esclusiva one-off della Grecale che viene affiancata da una nuova collezione di interior design a cura di Giorgetti.

Per gli appassionati del mondo dei motori, chiaramente, l’elemento più interessante è rappresentato dalla nuova evoluzione della Grecale. Il SUV della Casa del Tridente è un modello in grado di esaltare lo stile italiano e le linee ricercate che, da sempre, caratterizzano le produzioni di Maserati, in tutti i segmenti di mercato. La base di partenza della one-off realizzata come parte del programma Fuoriserie è una Grecale Folgore, variante a zero emissioni del SUV che incarna il futuro del Tridente, con una gamma sempre più orientata verso l’elettrificazione.

Una vera Fuoriserie

La nuova Fuoriserie si chiama Maserati Giorgetti Edition. Come sottolineato in precedenza, la base di partenza è una Grecale Folgore. Il modello è arricchito dalla colorazione Gleaming Dusk, realizzata in esclusiva per Giorgetti, e da cerchi da 21 pollici Glossy Black, arricchiti da una finitura trasparente grigia. Da segnalare, inoltre, la presenza di pinze dei freni e logo Fuoriserie proposti in color rame.

All’interno, invece, l’abitacolo propone rivestimenti in pelle in colorazione denim e i sedili sono realizzati in tessuto Giorgetti in lana a 4 fili (denim, mélange, nero e rame) mentre il poggiatesta è in Alcantara denim, con l’iconico Tridente che viene proposto, per la prima volta, in legno dai riflessi grigio-azzurro. Da segnalare anche le scritte “Due icone, una visione” e “Eleganza senza tempo” incise sui battitacco.

La one-off del Grecale è affiancata da una nuova collezione firmata Giorgetti con vari prodotti che portano nomi di ninfee marine, richiamando la tradizione della nomenclatura Maserati ispirata ai venti. Ci sono, quindi, il divano modulare Nereide, la poltrona e il divano Lorelei, i coffee table Lifea e altri modelli ancora che compongono una collezione ricca e in pieno stile Giorgetti. La one-off, come molte altre vetture del programma Fuoriserie, non è destinata alla vendita e sarà esposta per tutta la durata della Milano Design Week. Ricordiamo che, in occasione dell’evento milanese, è stata svelata anche un’eccezionale Alfa Romeo oltre che una Fiat Topolino mai vista.

A commentare il debutto della nuova one-off non potevano mancare le dichiarazioni di due figure di spicco dei brand coinvolti dal progetto. Giancarlo Bosio, Creative Director di Giorgetti, spiega: “L’incontro tra Giorgetti e Maserati è molto più di una semplice collaborazione: è un dialogo tra due eccellenze italiane. Sin dall’inizio, non abbiamo voluto limitarci a trasferire gli elementi tipici dell’automotive nel design d’interni, ma abbiamo lasciato che l’essenza di Maserati – il suo concetto di lusso e performance – diventasse parte del nostro linguaggio”. Klaus Busse, Head of Design di Maserati, aggiunge: “Per creare la nostra Maserati Grecale Giorgetti Edition ci siamo lasciati ispirare dal carattere e dalla maestria artigianale di Giorgetti. È nata così un’auto one-off a esemplare unico, esempio sublime di innovazione e raffinatezza, che riflette la costante capacità di sperimentazione del Tridente e l’intramontabile eleganza di Giorgetti”.