Una storia affascinante e che continua da 60 anni quella di Maserati Quattroporte, la berlina di lusso che ha visto per la prima volta la luce nel 1963

Maserati ha intenzione di celebrare una delle sue grandi icone senza tempo, simbolo di lusso ed eleganza, conosciuta in tutto il mondo. Motivo per il quale a partire dal 19 ottobre e fino al 17 novembre la Casa del Tridente ha deciso di dedicare una mostra speciale ai sessant’anni di Quattroporte.

L’allestimento si trova all’interno dello storico stabilimento di Maserati a Modena, in viale Ciro Menotti, e tutti gli appassionati potranno ripercorrere la storia di questa meravigliosa berlina di lusso che è stata lanciata sul mercato per la prima volta nel lontano 1963 e che ancora oggi è testimone di quella categoria di auto in grado di unire perfettamente l’eleganza, il comfort superiore e le prestazioni, la migliore espressione del DNA esclusivo del brand italiano.

Un viaggio alla scoperta di Maserati Quattroruote

Per celebrare i sessant’anni di questo splendido esemplare storico, Maserati organizza dei factory tour – progettati ad hoc per clienti, turisti, stampa e dipendenti – con l’obiettivo di far conoscere a tutti o ripercorrere la storia di una delle vetture più rappresentative del brand.

Sono previste differenti aree tematiche, ognuna delle quali racconterà il viaggio della Maserati Quattroporte attraverso le decadi – per sei generazioni la berlina è stata, e continua a essere, ambasciatrice italiana dell’automobilismo d’élite, non lo dimentichiamo.

Ci sarà anche una selezione delle Quattroporte più indimenticabili, le più belle e originali della storia, degli esemplari unici, come la prima creazione degli anni Sessanta, o ancora l’avveniristica versione Zéda o la Quattroporte blindata di rappresentanza che utilizzò lo stesso da Sergio Marchionne, manager di rilievo scomparso, a cui è stata dedicata di recente una serie TV. Tutti i visitatori potranno ammirare da vicino le creazioni di Maserati, sognando e toccando con mano la Quattroporte, berlina di lusso che ha fatto – e continuerà a fare – la storia.

La storia

La prima Maserati Quattroporte è stata presentata al Salone di Torino del 1963. Durante la sua lunga avventura a cavallo degli anni più significativi del Novecento, l’auto è sempre stata un’instancabile testimone del proprio tempo.

Un modello amato sin da subito dagli automobilisti più esigenti, da re e principi, dai designer più talentuosi – che hanno avuto la fortuna e la passione di reinventarla ogni volta – così come dai personaggi del jet set internazionale e dal mondo del cinema, dove la berlina del Tridente è apparsa in pellicole memorabili, fino a diventare la scorta delle più alte cariche del panorama istituzionale italiano.

Maserati ha deciso di celebrare la storia di questa vettura di successo estremo condividendone l’intramontabile fascino e la ricca storia lasciata in eredità al marchio del Tridente. Tutti i visitatori interessati alla mostra che sarà aperta fino al 17 novembre potranno varcare i cancelli della factory modenese e ripercorrere la storia dell’ammiraglia di lusso godendo di nuove immagini, storie e approfondimenti, ma soprattutto immergendosi in uno splendido viaggio nel tempo attraverso i modelli più amati e di impatto.

Le varie generazioni di Quattroporte (auto di lusso da oltre 100mila euro) accompagneranno il pubblico alla scoperta dell’affascinante evoluzione della luxury sedan conosciuta in tutto il mondo. Sul sito dedicato al Maserati Modena Tour sarà possibile leggete le informazioni relative alla mostra e le modalità di prenotazione del factory tour – per singoli visitatori e gruppi – organizzati dal lunedì al venerdì presso il quartier generale di Maserati.