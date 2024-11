Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: Ufficio Stampa Maserati Le versioni speciali della Maserati GranTurismo per l'anniversario numero 110

Il brand del Tridente non sta attraversando un periodo florido della sua lunga storia. Il target elettrico e una gamma non in linea con la tradizione hanno allontanato tantissimi clienti. I numeri, nel 2024, sono pessimi e sono persino arrivate le minacce dell’a.d. Carlos Tavares. Il Gruppo Stellantis non attenderà nessuno, nemmeno Maserati, e ha bisogno che tutti i brand tornino, rapidamente, a volare sul mercato. Per farlo la Casa emiliana ha bisogno di scavare nelle proprie radici e proporre veicoli in linea con un passato glorioso.

I 110 anni di “performance, design, artigianalità, unicità e tecnologia” della Maserati sono sintetizzati in due modelli della gamma straordinari. La GranTurismo, anche nella versione Trofeo, è proposta in una edizione speciale che valorizza il DNA del marchio. Le versioni full electric coniugheranno anche “prestazioni sportive con il comfort tipico delle viaggiatrici di lusso, oltre a proiettarsi nel futuro”, tuttavia i puristi continuano ad amare i motori termici che omaggiano la tradizione.

Le versioni speciali della Maserati GranTurismo

Sono previste due distinte configurazioni, realizzate in tiratura limitata di 110 esemplari, esattamente come gli anni da celebrare e avranno due diverse livree. La prima in color Rame Folgore, la seconda nell’esclusivo colore Blu Inchiostro. Le due versioni presenteranno finiture dedicate, speciali cerchi con dettagli “black and copper” e spettacolari interni in Econyl denim o black e cuciture in color rame o blu. Sebbene tutte le Maserati siano curate nel dettaglio, in queste special edition l’opulenza è portata a un livello ancora più elevato.

Le unità sono caratterizzate dal logo pensato in esclusiva per lo speciale anniversario: un Tridente, seguito dal numero “110” con un lettering inclinato, che spicca sul C pillar e rappresenta “la dinamicità e la capacità di innovazione del Marchio attraverso 110 anni di storia”. Tale logo è posto anche sulla monoposto elettrica Tipo Folgore che prenderà parte all’undicesima stagione di Formula E. Per una immagine green il brand emiliano, facente parte del Gruppo Stellantis, ha deciso di scendere in pista nel campionato ABB FIA Formula E World Championship. La nuova vettura 100% elettrica avrà una livrea blu e rose gold, in cui si noterà il logo-tributo 110 accanto all’abitacolo.

Maserati, attesa per il debutto su strada

La GranTurismo 110 ANNIVERSARIO esordirà nell’ambito dell’esclusivo programma Trident Experience, un evento di due giorni pensato da Maserati per rendere omaggio ai suoi ospiti d’eccezione e ai clienti più appassionati. La serie limitata, nelle configurazioni Rame Folgore e Blu Inchiostro, nella giornata del 30 novembre diventerà la protagonista delle celebrazioni, con la presentazione presso lo showroom di Viale Ciro Menotti, dove gli invitati saranno immersi nella storia ultracentenaria del marchio emiliano.

I riflettori si riaccenderanno sulla Maserati in occasione dello start stagionale della massima serie elettrica, l’ABB FIA Formula E World Championship, a San Paolo, in Brasile, il 7 dicembre. Nella scorsa annata il team del Tridente non ha ottenuto risultati brillanti. Ha concluso l’annata all’ottavo posto della graduatoria costruttori con appena 81 punti totalizzati. Il team Maserati MSG Racing avrà una coppia di piloti tutta nuova nella prossima stagione, composta da Stoffel Vandoorne e Jake Hughes. L’ex pilota della McLaren in F1, nella stagione 8, ha conquistato il titolo ed è pronto a competere per il settimo anno di fila nella serie 100% elettrica.