Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Fiat 500e: l'anima di Mirafiori

Lo storico stabilimento di Mirafiori si prepara a un nuovo inizio con la ripresa della produzione sia per la Fiat 500e che per le Maserati GranTurismo e GranCabrio. Dopo una pausa, le linee produttive tornano in funzione a partire dal 20 gennaio, portando un segnale positivo in un periodo di incertezza per il settore automotive. Quello che è stato il centro principale delle attività costruttive della Fiat del passato recupera un po’ di ossigeno, anche se la sensazione è che questa sia solamente una boccata d’aria. Per ripristinare dei numeri importanti, servirà altro.

Maserati ritorna in anticipo sui tempi, Fiat 500 nuovi ordini

La ripresa per Maserati è un anticipo rispetto ai piani iniziali, con i lavoratori che si aspettavano di tornare in fabbrica solo il 3 febbraio. Il Gruppo Stellantis ha ricevuto ordini per circa 60 vetture, sufficienti per impegnare gli addetti per un paio di settimane. Questa notizia è stata accolta con favore dalla Rsa Fiom, sindacato dei lavoratori, che sottolinea l’importanza di evitare un lungo periodo di inattività.

Per la Fiat 500e, invece, si prevede una produzione giornaliera tra 140 e 160 vetture, con il coinvolgimento di circa il 60% della forza lavoro. Al momento, la produzione si concentrerà su un solo turno. La durata della ripresa dipenderà dagli ordinativi futuri per la piccola elettrica.

Il mercato della Fiat 500e sta affrontando delle difficoltà a causa della mancanza di incentivi governativi, che ne limitano le vendite. Stellantis ha recentemente lanciato la campagna “Piano per l’Italia” con offerte promozionali su vari modelli Fiat, ma la 500e è stata esclusa. Si spera che l’arrivo della versione ibrida della 500, previsto per ottobre, possa dare nuovo slancio alle vendite.

Mirafiori: l’impianto resta strategico per l’Italia

La ripartenza a Mirafiori, seppur parziale, rappresenta un segnale positivo per l’industria automobilistica italiana. L’attenzione alle vetture elettriche, sia con la Fiat 500e che con le Maserati GranTurismo e GranCabrio, dimostra l’impegno di Stellantis verso un futuro sostenibile. La sfida per il domani sarà quella di consolidare la ripresa e aumentare la produzione, puntando su modelli innovativi e competitivi sul mercato. La questione degli incentivi per le auto elettriche rimane cruciale per il successo di modelli come la 500e, e l’auspicio è che il governo italiano possa intervenire con misure a supporto del settore.

In ogni caso, grazie a questa parziale ripartenza, a Mirafiori si respira un’aria di cauto ottimismo. Il ritorno alla produzione, seppur limitata nel tempo, dopo un lungo periodo di silenzio è un segnale positivo per i lavoratori e per l’industria. La sfida che coinvolgerò l’impianto, e tutto il Gruppo, sarà quella di trasformare questo nuovo inizio in un successo duraturo, puntando sull’innovazione e su un mercato che sappia apprezzare le nuove tecnologie. Inoltre, entro la fine dell’anno dovrebbe sbarcare a Torino la versione ibrida della 500, costruita sulla piattaforma della variante BEV, che potrebbe garantire un quantitativo di ordini molto ampio e che potrebbe permettere alla storica fabbrica italiana di tornare a livelli molto importanti. Gli scioperi e l’inattività del 2024 sperano, tutti quanti, possa essere solamente un brutto e lontano ricordo.