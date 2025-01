In casa Stellantis si programma il futuro e in particolare si punta forte sull'Italia e su stabilimenti come Mirafiori, che nei prossimi anni dovrà tentare il rilancio

Fonte: ANSA Stellantis svela il piano per il futuro di Mirafiori

Il 2024 è stato un anno parecchio travagliato per il mondo delle auto. Diverse Case hanno dovuto fare fronte ad una crisi economica che ha colpito duramente tutta la filiera e qualche pezzo, purtroppo, è stato perso per strada. I costruttori di tutto il mondo da tempo si stanno impegnando per rinnovare completamente la propria gamma e creare un’offerta commerciale completamente ibrida ed elettrica, abbandonando definitivamente l’endotermico.

Il 2035 è ormai alle porte e l’obiettivo di arrivare al 100% di auto vendute ad emissioni zero entro quella data si fa sempre più pressante. FIAT negli ultimi anni è stata una delle aziende che più di tutte ha spinto in questa direzione e ha vissuto al contempo momenti di grande difficoltà. In particolare nel 2024 alcuni stabilimenti come Mirafiori sono stati aperti ad intermittenza. La Casa automobilistica italiana però punta per il 2025 ad un rilancio grazie all’arrivo di nuovi modelli in rampa di lancio.

La dedica di FIAT alla sua storia

Il tutto è stato sottolineato da un video lanciato la sera del 31 dicembre sulle principali reti televisive nazionali. Nella clip, accompagnata dalla canzone “Sogna ragazzo sogna” nella versione cantata da Roberto Vecchioni e Alfa all’ultimo Festival di Sanremo, si ripercorre in 30 secondi la storia del brand FIAT e la sua evoluzione in questi ultimi 125 anni. Il filmato sottolinea in maniera decisa l’appartenenza del marchio all’Italia. Un messaggio reso ancora più forte dal finale dove riappare il logo del 1982, quello con le 5 linee parallele oblique, che per l’occasione diventano tricolori.

Questo argomento, in particolare, è stato spesso terreno di scontro con il Governo nell’ultimo anno. FIAT, infatti, è stata accusata di sfruttare il Made in Italy a parole pur avendo abbassato la produzione di auto nel nostro Paese. Per questo motivo è stato richiesto un piano di rilancio per l’Italia. Diversi stabilimenti, infatti, da tempo lavorano a corrente alternata o depotenziati. L’idea però, per il 2025, è quella di ripartire.

Piano di rilancio per l’Italia

A sottolineare tutto ciò ci ha pensato Olivier Francois, CEO di FIAT e Chief Marketing Officer Globale di Stellantis, che ha dichiarato: “Ci lasciamo alle spalle un 2024 difficile per l’automotive a livello globale ma, anche ricco di successi per noi in Europa, Sud America e Medio Oriente & Africa dove abbiamo conservato la leadership nei nostri mercati domestici”. Il manager ha poi sottolineato che a Mirafiori tornerà la produzione della 500 ibrida e di nuove batterie per rendere la 500e più accessibile.

Un futuro quindi che sembra finalmente sorridere all’Italia, con Francois che ha aggiunto: “Mirafiori rimarrà la casa della 500, infatti è proprio lì che nel 2030 inizierà la produzione della nuova 500 elettrica! E, a proposito di conferme, la produzione dell’iconica Panda continuerà a Pomigliano d’Arco fino al 2030, quando passerà il testimone alla nuova Pandina”. Inoltre, ad Atessa, si continuerà a produrre il Ducato, best seller tra i veicoli commerciali. Infine il manager ha sottolineato che il 2025 sarà l’anno della Grande Panda, che darà poi il via ad una serie di progetti volti a costruire una vera e propria “famiglia” di vetture, tutte legate tra loro. In particolare da mesi si parla anche di una possibile Giga Panda, che dovrebbe essere una sorta di nuova Multipla.