Fonte: Ufficio Stampa Fiat Stellantis Fiat annuncia cinque nuove Fiat Panda

Il 2024 in casa Fiat è l’anno della Grande Panda, ovvero l’evoluzione in versione crossover di una delle auto più amate che hanno fatto la storia della casa automobilistica torinese diventandone di fatto un vero e proprio simbolo. Ma è stato anche l’anno della Titano, anche se in Italia questo pick-up non lo abbiamo ancora visto, essendo stato realizzato inizialmente per il Brasile (ma nel 2025 dovrebbe arrivare anche nel mercato italiano). E cosa ci riserverà il futuro? Ovviamente diversi nuovi modelli che hanno l’obiettivo di conquistare gli automobilisti di tutto il mondo. E proprio le novità della casa automobilistica italiana le ha annunciate Olivier Francois, l’amministratore delegato del marchio Fiat. Andiamo allora a scoprire nel dettaglio quali sono tutte le novità del mondo Fiat che sono in arrivo entro il 2027.

La Fiat Mega Panda

La Panda, da quando per la prima volta è stata presentata nel 1980, l’abbiamo vista cambiare varie volte. L’abbiamo vista ingrandirsi con la versione Grande Panda ma la vedremo ora in una nuova versione di city car moderna, più grande ancora della Grande Panda: è infatti in arrivò la Mega Penda (anche se questo è al momento solamente un soprannome, il nome definitivo potrebbe essere diverso).

La Mega Panda ha un design molto particolare che si ispira addirittura al Lingotto di Torino, che è stato per molti anni uno dei principali stabilimenti di produzione della Fiat. Le linee moderne e accattivanti della Mega Panda riprendono le linee de La Pista 500, presente sul tetto dell’edificio.

La Fiat Giga Panda

Oltre alla Mega Panda è in arrivo anche la Giga Panda. Anche per questo modello è stato del tutto accantonato il concetto della city car originale. La Giga Panda, infatti, sarà l’esatto opposto: un SUV di grandi dimensioni pensato per le famiglie, che si rivolge quindi a una clientela completamente diversa rispetto a quella a cui si rivolgeva la Panda originale.

Fiat: il nuovo pickup

È inoltre in arrivo anche un nuovo pickup della Fiat, che possa replicare a livello mondiale il successo avuto dal Fiat Strada in Sud America. Questo nuovo pickup sarà inoltre disponibile anche nella versione 100% elettrica per cercare di venire incontro alle esigenza del pubblico europeo che è sempre più attento alle tematiche ambientali alla transizione a una mobilità sostenibile.

La Fiat Fastback

Altra novità in arrivo dalla Fiat è la Fastback, che sostituirà la Fiat Tipo nel mercato europeo e l’attuale Fastback che è in vendita in Brailia. Si tratta di una coupé destinata in particolare alle famiglie.

Un’altra versione della storica Fiat Panda

Dopo la Grande Panda, la Mega Panda e la Giga Panda è in arrivo anche un’altra versione della Panda che si staccherà di molto dall’idea originale dell’auto: si tratta di una vettura pensata combinando l’anima di un Suv e la versatilità di una city car che renderà omaggi alle funzionalità della prima Panda in assoluto, ovvero quella nata proprio negli anni ’80. Non resta che attenderla e vederla, così come tutte la altre auto in arrivo del marchio Fiat di cui abbiamo parlato nei paragrafi precedenti.