Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

L’invenzione di un ingegnere boemo di catene da neve azionabili con telecomando rappresenta una potenziale rivoluzione per chi guida in inverno. Solo il tempo saprà dire quale sia il suo potenziale, anche in vista di un’applicazione su vasta scala, ma l’idea merita comunque attenzione. Circolare su strada nelle condizioni migliori, in totale sicurezza sia per sé stessi che per gli altri utenti ,rappresenta un obbligo legislativo in diversi Paesi. Ad esempio, nella nostra Italia è obbligatorio effettuare il cambio gomme due volte all’anno, salvo l’impiego degli pneumatici All Season.

La fatica è solo che un ricordo

All’arrivo dell’inverno esiste un modo alternativo di muoversi senza comprare un apposito kit di “calzature”, ossia le catene da neve. L’applicazione è abbastanza facile: basta esercitarsi un po’ e il gioco è fatto. In una società tanto frenetica, dove vogliamo tutto e subito, il pensiero di doverci prendere dimestichezza costituisce spesso motivo di apprensione e disturbo. Si perde la pazienza, convinti di essere dalla parte della ragione nel non volerle mettere. Tuttavia, nemmeno l’idea di passare da un gommista convince appieno, perché il suo servizio (come ovvio e giusto che sia) costa.

A quel punto, capita di sentirsi “imprigionati” in un tunnel senza via d’uscita. Nessuna soluzione convince davvero, ed ecco entrare in scena la curiosa trovata dell’ingegnere, la cui fantasia ci ha colpiti. Quanto è vero che l’unico limite è quello di ragionare fuori dagli schemi, di vedere un’opportunità dietro a ogni cosa. Scordatevi le mani sporche e la fatica di montare le catene da neve a bordo strada. Con questo sistema, l’operazione diventa semplice e comoda: si preme un pulsante e nulla può andare storto. Gli automobilisti alle prime armi, o comunque chi possiede una scarsa abilità manuale, potrebbero adorarlo, qualora in eventuali test dovesse dare i risultati sperati.

Funzionamento e vantaggi

Ma andiamo a capire meglio come funziona. La tecnica elaborata prevede l’installazione di un disco sui cerchioni. Esso prevede quattro braccia che, azionate mediante telecomando, si estendono e si posizionano sotto lo pneumatico. Le braccia sono dotate di punte in acciaio per garantire aderenza sul ghiaccio e di parti in plastica per la neve. Non appena l’intuizione è stata resa di dominio pubblico, in molti hanno richiesto delle spiegazioni accurate, a cui l’inventore ha risposto con grande piacere.

Passiamo ai vantaggi delle catene da neve con telecomando. Innanzitutto, la facilità d’impiego incoraggia i guidatori a montarle quando necessario, andando, dunque, a incrementare la sicurezza sulle strade innevate. In seconda battuta, la fatica scompare. Al posto di mettersi in ginocchio a terra e sporcarsi le mani, in un clic l’operazione avviene dall’abitacolo, in serenità. Infine, la procedura automatica consente di realizzare un significativo risparmio di tempo, specie in condizioni climatiche avverse. Manco a dirlo, alla pari di qualsiasi tecnologia inedita, è forte la curiosità di scoprirne il prezzo e la resistenza del sistema nel medio-lungo periodo. Nel caso in cui strappasse il via libera dalle legislazioni locali e internazionali, vi sarà la possibilità di entrare nei particolari. Fino ad allora, permetteteci di sognare.