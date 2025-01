Neve, ghiaccio e basse temperature mettono a dura prova l'auto. Scopri come prepararla al meglio per un viaggio in montagna sicuro e senza sorprese

Fonte: iStock L'inverno in montagna offre paesaggi spettacolari, ma richiede anche prudenza e un veicolo ben equipaggiato

L’inverno in montagna regala scenari incantevoli, vette imbiancate, aria frizzante e il piacere di dedicarsi agli sport invernali. Ma prima di intraprendere un viaggio in alta quota, è fondamentale assicurarsi che l’auto sia equipaggiata per affrontare le sfide del clima invernale. Ecco 5 controlli essenziali per un viaggio sicuro e senza intoppi.

Pneumatici e catene per la sicurezza in montagna

La guida in montagna d’inverno richiede pneumatici in grado di garantire aderenza e sicurezza su neve, ghiaccio e asfalto freddo. La scelta delle gomme giuste è fondamentale per affrontare le condizioni variabili e spesso imprevedibili delle strade di montagna. Ecco le opzioni consigliate per guidare in sicurezza:

pneumatici invernali : la scelta ideale per chi affronta frequentemente la montagna d’inverno. La mescola termica e il battistrada scolpito assicurano prestazioni ottimali su neve e ghiaccio, garantendo sicurezza e comfort di guida;

: la scelta ideale per chi affronta frequentemente la montagna d’inverno. La mescola termica e il battistrada scolpito assicurano prestazioni ottimali su neve e ghiaccio, garantendo sicurezza e comfort di guida; pneumatici 4 stagioni : una soluzione intermedia per chi cerca un compromesso tra prestazioni estive e invernali. Offrono un buon livello di tenuta su fondi a bassa aderenza, ma in caso di neve abbondante o ghiaccio persistente potrebbero non essere sufficienti;

: una soluzione intermedia per chi cerca un compromesso tra prestazioni estive e invernali. Offrono un buon livello di tenuta su fondi a bassa aderenza, ma in caso di neve abbondante o ghiaccio persistente potrebbero non essere sufficienti; catene da neve: un accessorio indispensabile da tenere sempre a bordo, anche quando si utilizzano pneumatici invernali. Le catene aumentano considerevolmente la trazione del veicolo, permettendo di affrontare anche i tratti più impegnativi in caso di neve abbondante o ghiaccio.

Quando utilizzare le catene da neve?

Le catene da neve vanno utilizzate con criterio, in base alle condizioni specifiche della strada. Vediamo le situazioni più comuni:

neve abbondante: quando lo strato di neve fresca o compatta supera i 5 cm, le catene diventano fondamentali per garantire la trazione e la sicurezza del veicolo;

ghiaccio: in presenza di ghiaccio, sono l’unico strumento in grado di fornire un grip sufficiente a evitare slittamenti e perdite di controllo;

strade ripide: su strade di montagna con forti pendenze, le catene possono essere necessarie anche in presenza di poca neve, per garantire la trazione in salita e soprattutto la stabilità in discesa.

Le catene da neve sono indispensabili, sono un dispositivo di emergenza, non vanno utilizzate su strade asciutte o con poca neve, per evitare danni alle catene e al manto stradale.

Controllo del veicolo: preparare l’auto alla sfida della montagna

Le condizioni estreme della montagna invernale sottopongono il veicolo a sollecitazioni non comuni. Prima di intraprendere un viaggio, è opportuno eseguire un’ispezione accurata dei componenti critici, come l’impianto di illuminazione, i livelli dei fluidi e le condizioni delle gomme, fondamentali per garantire l’efficienza della propria auto.

Illuminazione

La visibilità in montagna può essere imprevedibile, nebbia, neve, buio e strade tortuose richiedono un impianto di illuminazione efficiente. Vediamo i controlli necessari:

funzionalità : verificate il corretto funzionamento di tutte le luci. Una lampadina fulminata può compromettere la vostra sicurezza e causarvi anche una sanzione;

: verificate il corretto funzionamento di tutte le luci. Una lampadina fulminata può compromettere la vostra sicurezza e causarvi anche una sanzione; pulizia : i fari sporchi riducono la visibilità anche del 50%, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione. Pulirli accuratamente con un detergente specifico;

: i fari sporchi riducono la visibilità anche del 50%, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione. Pulirli accuratamente con un detergente specifico; regolazione: l’altezza dei fari deve essere regolata in base al carico del veicolo, per evitare di abbagliare gli altri automobilisti. Consultate il manuale di istruzioni del vostro veicolo per la corretta procedura di regolazione.

Liquidi

I fluidi sono essenziali per il corretto funzionamento degli organi motoristici, e le loro prestazioni influiscono direttamente sull’efficienza e la durata del veicolo. Assicurarsi che i liquidi siano sempre al livello ottimale e in buono stato è fondamentale. Vediamo i principali:

olio motore : il freddo intenso può addensare l’olio, compromettendo la lubrificazione del motore. Verificare il livello con l’astina e, se necessario, rabboccate con un olio motore con la giusta gradazione di viscosità, specifica per le basse temperature, come indicato dalle specifiche del costruttore;

: il freddo intenso può addensare l’olio, compromettendo la lubrificazione del motore. Verificare il livello con l’astina e, se necessario, rabboccate con un olio motore con la giusta gradazione di viscosità, specifica per le basse temperature, come indicato dalle specifiche del costruttore; liquido refrigerante : controllare il livello e la concentrazione del liquido antigelo nella vaschetta di espansione. La miscela deve essere adeguata alle temperature più rigide, così da evitare il congelamento del sistema di raffreddamento e evitare danni al motore;

: controllare il livello e la concentrazione del liquido antigelo nella vaschetta di espansione. La miscela deve essere adeguata alle temperature più rigide, così da evitare il congelamento del sistema di raffreddamento e evitare danni al motore; liquido freni : questo tipo di olio assorbe umidità nel tempo, riducendo la sua efficacia e aumentando il rischio di corrosione dell’impianto frenante. Verificare il livello e lo stato del liquido, procedendo alla sostituzione se necessario, secondo le indicazioni del costruttore;

: questo tipo di olio assorbe umidità nel tempo, riducendo la sua efficacia e aumentando il rischio di corrosione dell’impianto frenante. Verificare il livello e lo stato del liquido, procedendo alla sostituzione se necessario, secondo le indicazioni del costruttore; liquido lavavetri : per una visibilità ottimale anche con temperature sotto zero, scegliere un liquido lavavetri antigelo con un buon potere pulente, che non congeli nell’impianto lavavetri;

: per una visibilità ottimale anche con temperature sotto zero, scegliere un liquido lavavetri antigelo con un buon potere pulente, che non congeli nell’impianto lavavetri; olio servosterzo: le temperature basse posso addensare anche questo fluido, rendendo più difficoltose le manovre. Verificare il livello nella vaschetta e il suo stato, se appare scuro o denso, è consigliabile la sostituzione.

Pressione pneumatici

La pressione di gonfiaggio delle gomme è fondamentale per la stabilità del veicolo, soprattutto in condizioni invernali, vediamo i passaggi:

controllo : la pressione degli pneumatici va verificata a freddo, utilizzando un manometro affidabile;

: la pressione degli pneumatici va verificata a freddo, utilizzando un manometro affidabile; adattamento : in base alle condizioni di carico del veicolo e alle temperature esterne va regolata la pressione del pneumatico. Sul libretto di uso e manutenzione, sull’etichetta posta sul montante della portiera lato guida o sullo sportello del serbatoio si può trovare la taratura corretta;

: in base alle condizioni di carico del veicolo e alle temperature esterne va regolata la pressione del pneumatico. Sul libretto di uso e manutenzione, sull’etichetta posta sul montante della portiera lato guida o sullo sportello del serbatoio si può trovare la taratura corretta; importanza: mantenere una corretta pressione non solo garantisce maggiore aderenza e stabilità su strada con spazi di frenata ridotti, ma contribuisce anche a un minor consumo di carburante e a una maggiore durata del battistrada.

Deghiacciante per vetri e serrature

Il ghiaccio, con le sue temperature rigide, può diventare un nemico insidioso per l’auto. Vediamo le situazioni più comuni a cui prestare attenzione:

blocco della porta : il freddo può incollare letteralmente le portiere alle guarnizioni, rendendo l’apertura un’impresa. Questo fenomeno si verifica quando l’umidità presente nell’aria si condensa e poi congela sulle superfici, creando un sottile strato di ghiaccio che funge da collante tra la portiera e la guarnizione;

: il freddo può incollare letteralmente le portiere alle guarnizioni, rendendo l’apertura un’impresa. Questo fenomeno si verifica quando l’umidità presente nell’aria si condensa e poi congela sulle superfici, creando un sottile strato di ghiaccio che funge da collante tra la portiera e la guarnizione; congelamento del blocchetto : il ghiaccio può anche bloccare la serratura della portiera, impedendo l’inserimento della chiave o il suo corretto funzionamento;

: il ghiaccio può anche bloccare la serratura della portiera, impedendo l’inserimento della chiave o il suo corretto funzionamento; vetri: inoltre, la formazione di ghiaccio sui vetri impedisce la guida del veicolo provocando ritardi nulla partenza.

Per evitare queste situazioni, è sufficiente quando possibile parcheggiare l’auto in un luogo riparato e portare un deghiacciante per vetri e serrature.

Batteria auto

Sbalzi di temperatura possono ridurre notevolmente l’efficienza della batteria, rendendo difficile o addirittura impossibile l’avviamento. Se la batteria è vecchia o ha prestazioni ridotte, valutare la sostituzione della batteria con una nuova.

Consigli per preservarla più a lungo:

evitare di lasciare l’auto ferma per lunghi periodi, soprattutto con temperature molto basse;

se l’auto rimane inutilizzata per lunghi periodi è consigliabile scollegare i morsetti della batteria così da evitare che si scarichi;

controllare periodicamente lo stato di carica della batteria, soprattutto nei cambi stagione. Inoltre questo controllo dovrebbe essere inserito nel programma di manutenzione del veicolo.

Prevenire il congelamento del carburante

Tra i carburanti, il diesel è quello più sensibile alle basse temperature. Questo perché contiene paraffina, una sostanza che a temperature inferiori allo zero tende a solidificarsi, formando cristalli che possono ostruire il filtro del carburante. Per evitare questo problema, è consigliabile adottare alcune precauzioni:

additivi antigelo specifici per il gasolio: questi prodotti, abbassano il punto di congelamento del carburante, prevenendo la formazione di cristalli di paraffina;

specifici per il gasolio: questi prodotti, abbassano il punto di congelamento del carburante, prevenendo la formazione di cristalli di paraffina; gasolio invernale : le stazioni di servizio affidabili garantiscono la qualità del carburante, che in inverno è spesso additivato con antigelo direttamente alla pompa;

: le stazioni di servizio affidabili garantiscono la qualità del carburante, che in inverno è spesso additivato con antigelo direttamente alla pompa; riempimento serbatoio: un serbatoio pieno riduce la condensa al suo interno, limitando il rischio di congelamento del carburante.

Con questi semplici consigli è possibile viaggiare serenamente in montagna evitando spiacevoli inconvenienti.