Fonte: 123RF Consigli pratici per affrontare l'inverno in sicurezza a bordo della propria auto

L’inverno è una stagione affascinante, con i suoi paesaggi innevati e l’atmosfera magica, ma può trasformarsi in una sfida insidiosa per chi si mette al volante. Neve e ghiaccio sono tra i principali fattori di rischio per la sicurezza stradale, poiché riducono drasticamente l’aderenza degli pneumatici, aumentano gli spazi di frenata e richiedono una maggiore attenzione da parte del conducente.

Ogni anno, molte persone sottovalutano l’importanza di una corretta preparazione per affrontare le strade in condizioni invernali, esponendosi a incidenti che potrebbero essere evitati con semplici accorgimenti. Guidare su superfici ghiacciate o innevate non è solo una questione di prudenza, ma anche di conoscenza delle tecniche giuste e delle dotazioni indispensabili.

Esploreremo le migliori pratiche per una guida sicura in condizioni avverse, fornendo consigli pratici e dettagliati per preparare il veicolo, migliorare le tecniche di guida e affrontare con serenità anche le situazioni più critiche. La sicurezza in strada, soprattutto in inverno, inizia sempre da una buona preparazione e dalla consapevolezza dei rischi.

Preparare il veicolo per l’inverno

Affrontare l’inverno al volante richiede non solo una guida attenta, ma anche un veicolo preparato ad affrontare le condizioni meteorologiche più difficili. Neve, ghiaccio, pioggia gelata e temperature rigide possono mettere a dura prova ogni componente dell’auto, compromettendo la sicurezza e aumentando il rischio di guasti.

Gli pneumatici invernali sono fondamentali quando le temperature scendono sotto i 7 °C. Le loro mescole più morbide e il battistrada con scanalature profonde garantiscono una migliore aderenza su neve e ghiaccio rispetto a quelli estivi o quattro stagioni. In Italia, in molte regioni è obbligatorio avere pneumatici invernali o catene a bordo dal 15 novembre al 15 aprile. Controllare il simbolo “M+S” (Mud and Snow) o il fiocco di neve sul battistrada. Verificare regolarmente la pressione (che tende a diminuire con il freddo) e lo stato del battistrada (deve avere una profondità minima di 4 mm per essere utilizzabile).

Se si viaggia in montagna o su strade particolarmente innevate, le catene da neve possono fare la differenza. Assicurarsi che siano compatibili con le dimensioni degli pneumatici del proprio veicolo. Montarle per la prima volta durante una bufera può essere complesso. È consigliato, quindi, fare delle prove in anticipo per prendere confidenza ed essere pronti in situazioni di emergenza.

Durante l’inverno, alcuni liquidi essenziali del veicolo rischiano di congelare, compromettendo le prestazioni. Controllare che il liquido di raffreddamento abbia un antigelo efficace fino a temperature molto basse (fino a -30°C). Sostituirlo regolarmente è fondamentale per proteggere il motore. Utilizzare un detergente specifico per l’inverno, formulato per resistere al congelamento.

Il freddo riduce l’efficienza della batteria, aumentando il rischio che l’auto non si avvii. Verificare la capacità di carica della batteria prima dell’inverno, soprattutto se ha più di 3 anni. Un avviatore di emergenza può essere un salvavita in situazioni critiche. La visibilità è essenziale, specialmente in condizioni di neve o pioggia gelata. Se le lame tergicristallo sono usurate o non puliscono bene il vetro, sostituirle con modelli invernali più robusti. Usare un raschietto per rimuovere il ghiaccio e applicare un trattamento idrorepellente per migliorare la visibilità durante la pioggia. Portare con sé gli strumenti giusti può fare la differenza in caso di emergenza. Un kit di emergenza composto da torcia, guanti, cavi per la batteria, coperta termica e una pala pieghevole può fare al caso nostro. Il raschietto e spray antigelo sono utili per pulire il parabrezza rapidamente. Fondamentale avere un abbigliamento caldo a bordo se si dovesse scendere dal veicolo per un intervento.

Tecniche di guida sicura

Guidare su ghiaccio e neve richiede calma, concentrazione e il rispetto di alcune tecniche specifiche per mantenere il controllo del veicolo anche in condizioni di aderenza limitata. Questi accorgimenti possono fare la differenza. Su neve e ghiaccio, gli spazi di frenata possono aumentare fino a 10 volte rispetto a quelli su asfalto asciutto. Una velocità ridotta permette di reagire in tempo agli imprevisti. Procedere con calma, soprattutto in zone ombreggiate, dove è più probabile trovare ghiaccio anche se il resto della strada sembra asciutto.

Frenare correttamente è cruciale per evitare di perdere il controllo del veicolo in condizioni di scarsa aderenza. Utilizzare il pedale del freno con delicatezza, applicando una pressione graduale per evitare il bloccaggio delle ruote. Se il veicolo è dotato di ABS (sistema antibloccaggio), lasciare che il sistema gestisca la frenata, in quanto è possibile mantenere il controllo dello sterzo.

Ridurre la velocità scalando le marce gradualmente, sfruttando il freno motore per rallentare senza dover usare eccessivamente i freni. Una guida fluida e il controllo delle marce sono fondamentali per mantenere l’aderenza. In condizioni particolarmente scivolose, può essere utile partire in seconda marcia anziché in prima, per ridurre il rischio di slittamento delle ruote. Evitare brusche accelerazioni e mantenere un’andatura costante per ottimizzare la trazione.

È bene rallentare prima di entrare in curva, mantenendo una velocità costante durante il percorso. Evitare sterzate brusche, che possono causare il sottosterzo (perdita di aderenza delle ruote anteriori) o il sovrasterzo (slittamento delle ruote posteriori) che potrebbe concludersi con un testacoda nel peggiore dei casi. Se si percepisce che l’auto stia scivolando, sterzare delicatamente nella direzione della sbandata per riprendere il controllo. In discesa procedere con una marcia bassa per sfruttare il freno motore.

Guidare su neve e ghiaccio rappresenta una sfida che richiede preparazione, consapevolezza e responsabilità. Dall’equipaggiamento invernale alle normative di circolazione, dalle tecniche di guida sicura all’importanza della pianificazione, ogni aspetto contribuisce a rendere la strada più sicura per sé e per gli altri. La preparazione del veicolo, con pneumatici adeguati e accessori indispensabili come le catene da neve, è il primo passo per affrontare l’inverno con serenità. Conoscere le normative, rispettare le distanze di sicurezza, adattare il proprio stile di guida e mantenere un comportamento prudente in ogni situazione sono accorgimenti fondamentali per evitare rischi.

L’inverno non è una stagione da temere, ma da affrontare con rispetto e attenzione. Prepararsi adeguatamente e adottare le giuste tecniche di guida consente non solo di viaggiare in sicurezza, ma anche di apprezzare la bellezza dei paesaggi invernali. La sicurezza stradale è una responsabilità condivisa: guidare con prudenza, rispettare le regole e mantenere un atteggiamento attento e calmo può fare la differenza per un viaggio sereno, ovunque porti la strada.