Fonte: 123RF Strada ghiacciata: i pericoli

L’inverno, con il suo fascino dato dai paesaggi innevati, è tanto romanticamente stimolante quanto insidioso per tutti gli automobilisti, soprattutto a causa del ghiaccio che rende le strade scivolose e pericolose. Purtroppo, si segnala un tragico incidente avvenuto in Turchia nei giorni scorsi, dove un tamponamento a catena ha coinvolto decine di veicoli a causa del ghiaccio sull’autostrada Van-Erciş. Le condizioni stradali invernali richiedono massima attenzione e prudenza.

L’incidente che ha coinvolto 51 veicoli

Un’auto si arresta lungo l’autostrada, coinvolta in un tamponamento. Gli autisti scendono, fanno cenno alle altre auto di rallentare, ma l’asfalto è viscido dal ghiaccio e si crea una carambola terribile. Nel duplice incidente sono morte due persone, 79 i feriti. Coinvolti 51 mezzi tra auto, camion, minibus, autobus, automobili e camioncini. Nel caso specifico, la regione, frequentemente soggetta a nebbie fitte e gelate, necessita di tanta consapevolezza e prudenza da parte dei conducenti.

Come guidare in inverno: alcuni consigli

Dunque, alla luce di quanto raccontato, è opportuno fornire alcuni consigli pratici per guidare in sicurezza sul ghiaccio, per affrontare al meglio la stagione fredda. Prima di tutto bisogna preparare al meglio al veicolo montando pneumatici invernali omologati, con la marcatura M+S, su tutte le quattro ruote, che è fondamentale per garantire un’adeguata aderenza su neve e ghiaccio. Poi, verificare la pressione e l’usura del battistrada, che non deve essere inferiore ai 3 mm. Infine, avere a bordo anche le catene da neve per situazioni particolarmente severe.

Prima di partire, sbrinare completamente parabrezza e lunotto, utilizzando prodotti antighiaccio se necessario. Accendere il climatizzatore per garantire una visibilità ottimale e un ambiente confortevole, evitando di abbassare i finestrini o di utilizzare l’aria calda proveniente dal motore.

Tecniche di guida

Sul lato pratico, è altrettanto consigliabile seguire queste indicazioni quando si affrontano delle strade particolarmente ghiacciate e viscide: