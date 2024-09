Laureata in editoria e giornalismo, ha trasformato la sua passione per le due e quattro ruote in lavoro, diventando tester editor e collaborando con importanti realtà editoriali italiane

La stagione invernale non porta solo il freddo, in special modo sulle strade spesso troviamo il ghiaccio, la neve e, a seguito delle piogge, numerose buche. Soprattutto, le condizioni del manto stradale cambiano e noi automobilisti siamo chiamati ad adottare una guida diversa, dove bisogna mantenere la massima prudenza e adeguarla alle condizioni ambientali. Qui, vi lasciamo alcuni suggerimenti per guidare sul ghiaccio e le indicazioni principali da adottare per non perdere il controllo del veicolo.

Ogni stagione ha le sue gomme

Partiamo dal cambio degli pneumatici, quelli invernali assicurano un’ottima tenuta di strada su fondi viscidi, innevati e ghiacciati e sono pensati per adattarsi alle difficili condizioni stradali. Questi sono fatti con una mescola speciale, in grado di resistere alle basse temperature e di ridurre lo spazio di frenata non solo sul fondo innevato, ma anche su quello asciutto. In alcuni casi, poi, c’è l’obbligo specifico di installare sui copertoni anche le catene da neve.

Mentre, in caso di acquisto il mercato offre una vasta scelta degli pneumatici da neve, scegliete sempre quelle di buona qualità, marchiate dalla sigla CE e M+S. Al contrario, se doveste fare il cambio con quelle che avete già in deposito, controllate che l’usura del battistrada non sia inferiore ai 3 mm. Infine durante la stagione invernale, suggeriamo sempre di avere comunque a bordo anche le catene da neve, là dove le strade si dovessero presentare particolarmente innevate è corretto montarle in modo da aumentare il grip.

Prima di partire controlliamo la nostra auto

In generale, in special modo in inverno, è sempre bene controllare tutti i liquidi della vettura, assicurarsi di avere una buona visibilità, oltre a un abitacolo confortevole e in ordine. In particolare per chi non ha una rimessa e l’automobile rimane sempre parcheggiata all’aperto, prima di partire suggeriamo anche di sbrinare il parabrezza e il lunotto, magari aiutandosi con i prodotti antighiaccio dedicati.

Ricordiamoci anche di accendere il climatizzatore evitando di abbassare i finestrini e usare l’aria calda che esce dall’impianto e favorisce a i vetri puliti, con una buona visuale. Anche la radio ci dà una mano, altra buona abitudine è ascoltare le previsioni meteo, dove comunicano l’eventuale presenza di zone più o meno impattate da rovesci importanti; quindi abbiamo il tempo e possiamo eventualmente scegliere percorsi alternativi.

Il ghiaccio a differenza della neve spesso è difficile individuarlo sulle strade, perché si mimetizza con il colore della carreggiata. Un buon alleato per riconoscerlo è il termometro dell’auto, se questo indica una temperatura interna vicino allo zero, è necessario fare molta attenzione al manto stradale, oltre ad osservare sempre l’andamento delle vetture che incontriamo lungo il percorso. Ultimo suggerimento in caso di strade, dove lo spazzaneve non è ancora riuscito a passare e riteniamo che sia pericoloso mettersi alla guida, attendiamo lo sgombero o optiamo – dove è possibile – ad adottare un mezzo di trasporto alternativo.

La velocità è anche sinonimo di sicurezza

Bisogna essere prudenti nel guidare su una strada dove il manto può presentarsi ghiacciato o innevato, in modo da avere sempre sotto controllo la vettura. Quindi è buona norma ridurre la velocità in modo da diminuire il rischio di sbando per mantenere un’andatura costante. Evitate le brusche accelerazioni, così come le frenate e aumentate la distanza di sicurezza tra voi e il veicolo che avete davanti. Cercate di mantenere dritto il volante e adottate una posizione di guida corretta, per curvare mantenete una progressione di velocità costante e accelerate solo quando le ruote sono dritte.

Disattivazione dell’ABS

Per quanto riguarda l’ABS che è molto utile su strade in condizioni di bel tempo, quando invece si viaggia su percorsi ghiacciati potrebbe essere controproducente, perché il bloccaggio delle ruote va a diminuire ancora di più l’aderenza sul manto. Per questo motivo si consiglia sempre di disattivarlo almeno su quei pochi veicoli su cui è possibile farlo. Aggiungiamo a questo un altro tra i suggerimenti più importanti e anche più ovvi da dare è quello di aumentare la distanza di sicurezza con il veicolo che precede.

Sulla neve e sul ghiaccio infatti gli spazi di frenata diventano più ampi quindi è meglio allontanarsi il più possibile dalla macchina che viaggia davanti a noi, per evitare possibili tamponamenti, che sono molto frequenti su strade ghiacciate. Quindi utilizzate il freno motore in special modo su una discesa innevata o ghiacciata impostando una marcia corta ad esempio: una seconda e mantenendo il volante dritto aiuta a non sbandare.

In prossimità delle curve suggeriamo di rallentare con anticipo e, in questo caso, scalare le marce per proseguire in curva a una velocità moderata costante senza ricorrere al freno. Occhio a muovere delicatamente lo sterzo evitando movimenti bruschi. In caso di sbandata bisogna rilasciare l’acceleratore attendendo che l’auto recuperi prima di frenare, nelle vetture con trazione anteriore è possibile dare gas e riprendere così il posteriore.

Come usare al meglio la frizione

Anche la frizione va usata in maniera corretta in questi casi e può essere di grande aiuto alla guida. Quindi sollevando lentamente il piede dal pedale per non far perdere aderenza alle ruote che girano a vuoto. Per ripartire da fermi sul ghiaccio, soprattutto in salita, non mettete la prima ma scegliete una marcia più alta, altrimenti le ruote slittano, anche nel caso in cui montiate pneumatici invernali. Se le autovetture che sono passate prima di voi hanno lasciato dei “binari”, la strada non è ancora stata pulita ed è ghiacciata, allora è bene seguire i solchi lasciati dalle altre macchine, per avere maggiore aderenza.

Tenete presente che è sempre meglio ruotare il volante dolcemente, senza cambiare direzione repentinamente per evitare di andare in sottosterzo. Ci sono delle auto con il cambio automatico che sono dotate della modalità di guida invernale, si consiglia di impostarla per guidare su neve e ghiaccio in sicurezza. Tutte le macchine a trazione integrale garantiscono prestazioni migliori sulle strade ghiacciate. Nonostante le quattro ruote motrici consigliamo comunque di restare allerta e guidare in maniera fluida e dolce, senza osare velocità sostenute o manovre e cambi di direzioni bruschi.