Le strade italiane spesso sono protagoniste di alcuni spiacevoli avvenimenti. Tanti sono gli incidenti che si verificano ogni giorno. Proprio per questo, negli ultimi anni, le case costruttrici stanno lavorando affinché questi spiacevoli fatti vengano ridotti all’osso, come? Con l’introduzione degli ADAS. Attraverso dei sensori, infatti, le auto di nuova generazione sono in grado di rilevare altri veicoli, pedoni, segnali stradali e corsie. Tutto ciò permette di assistere il guidatore che è portato inevitabilmente a commettere meno errori.

A partire dal prossimo 7 luglio entrerà in vigore una nuova norma UE che prevede l’obbligo da parte dei costruttori, di vendere le proprie auto complete di ADAS. Questo naturalmente per favorire la sicurezza sulle nostre strade visto che questi dispositivi sino a poco fa venivano venduti dalle case separatamente come optional. Quasi tutti i grandi marchi naturalmente hanno anticipato i tempi per non farsi trovare in fuorigioco e già da tempo vendono le proprie vetture complete di tutto. La stessa FIAT, nel presentare la sua nuova Pandina, ha annunciato che avrà per l’appunto tutti questi sensori.

Follia in autostrada

Purtroppo, a prescindere dai dispositivi che sono immessi sulle nostre vetture, nell’attesa della guida autonoma, che già è a buon punto su diverse auto, alcuni incidenti sono difficili da evitare. In particolar modo, è complicato tenere a bada la negligenza di alcuni driver, che decidono di compiere manovre assurde, che molte volte mettono a repentaglio la propria vita e quella degli altri.

Questo è un po’ quello che è accaduto qualche giorno fa sull’A4, vicino Milano. Un episodio che per carità, non ha avuto conseguenze gravi, ma che poteva trovare ben altro epilogo. L’autista di un TIR, infatti ha deciso di farsi un tratto autostradale completamente contromano per poi compiere un’inversione a U prima di immettersi nell’uscita più vicina.

Non sappiamo i motivi del folle gesto, ma possiamo immaginare che probabilmente l’autista del TIR avesse semplicemente sbagliato uscita e invece di proseguire ha deciso di compiere questa pericolosissima manovra. Il tutto è stato documentato da una clip girata da uno dei guidatori delle auto che si sono ritrovate d’improvviso questo “mostro” contromano. Nel video si nota come le auto vedendo la scena comincino improvvisamente a rallentare accendendo le quattro frecce, così da avvisare chi arriva da dietro a velocità più sostenuta.

Fonte: Instagram

La reazione di Salvini

Subito è arrivata puntuale la reazione del ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché Vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini. Il leader della Lega, come è solito fare, ha pubblicato il video con alcune scritte, mostrando il fattaccio. Il capo del Carroccio sappiamo quanto sia sensibile ai fatti che accadono nella sua Milano e ha subito voluto esprimere in un certo senso il dissenso istituzionale per la manovra folle, che ha fatto il giro del web.

A margine della clip si legge: “Poteva finire in una tragedia. L’accaduto è vicino Milano: autista fa una manovra a U proprio in mezzo all’autostrada per imboccare l’uscita. Comportamento folle, grave e inaccettabile. Auspico che il responsabile sia stato identificato e sanzionato in maniera esemplare”. Queste quindi le parole del ministro, che siamo certi daranno maggiore risonanza al fatto così da evitare in futuro che si verifichino cose del genere sulle nostre strade.