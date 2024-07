Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano. Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e dei motori, scrive anche di attualità ed economia.

Fonte: Ufficio Stampa Maserati Maserati GranCabrio Folgore, un modello unico per celebrare un famoso vino

Il mondo dell’automotive si lega a quello del beverage, con una vettura firmata Maserati che rende omaggio al famoso vino eccellenza del made in Italy. Con GranCabrio Folgore Tignanello, infatti, la Casa del Tridente ha deciso di celebrare i 50 anni del Tignanello, tra i vini rossi più influenti e prodotto vincente di Marchesi Antinori, che vanta una storia vinicola familiare di oltre 600 anni, tramandata per 26 generazioni e simbolo dell’Italia che si eleva e distingue. Un’auto che, realizzata in esemplare unico con colori, sfumature, materiali innovativi e ricercati dettagli artigianali, verrà messa all’asta in uno degli eventi di beneficenza per le arti e l’istruzione più importanti in America.

GranCabrio Folgore Tignanello, quando auto e vino si uniscono

La GranCabrio Folgore Tignanello prende spunto dall’ultima arrivata in casa Maserati, la GranCabrio Folgore che è la prima cabrio del segmento luxury 100% elettrica e la più veloce sul mercato. Ma rispetto al modello base, quello pensato dal Tridente per celebrare la storia del Tignanello è speciale. Traendo ispirazione dalla vigna, metafora di radici e territorio che in entrambi i brand apportano un grande valore aggiunto al prodotto finale, Maserati ha messo a punto una vettura da sogno.

Per realizzare l’auto che potesse essere perfetta sintesi delle caratteristiche e i valori di Marchesi Antinori e di Tignanello, la Casa modenese ha seguito l’unicità che avvolge la storia del vino, rendendo omaggio alla famiglia di viticoltori fiorentini attraverso colori, sfumature, materiali innovativi e ricercati dettagli artigianali.

Di fatto GranCabrio Folgore Tignanello è un elogio su strada al prezioso vigneto di Tignanello e ai 50 anni di questo vino, con una elevata personalizzazione del modello che sarà messo all’asta il 14 luglio in California al Festival Napa Valley: uno degli eventi di beneficenza per le arti e l’istruzione più importanti in America.

Colori e materiali, esaltazione del vino

Guardando gli esterni della GranCabrio Folgore Tignanello, salta subito all’occhio il colore della carrozzeria, creato ad hoc con una ricerca certosina della giusta sfumatura da dare per rendere perfettamente omaggio alla storia di Marchesi Antinori. La vernice, infatti, è stata creata appositamente ed è “Terra di Tignanello“, un color castagno ispirato al terreno della vigna, riscaldato da un bordeaux ramato che ricorda le sfumature centrali rosse delle caratteristiche barrique di Tignanello. Una tinta ricca e metallizzata, di fatto un colore prezioso ispirato alla tenuta e alle atmosfere della cantina che si lega bene alla GranCabrio Folgore.

I cerchi e le pinze sono invece in finishing nero opaco e nero lucido, mentre gli emblemi sono nella colorazione rame. Il logo Maserati Fuoriserie è in copper glossy su tinta glossy. La capote in tessuto è nera.

Gli interni, invece, regalano particolari romantici con l’esaltazione dei tratti distintivi di Tignanello celebrando la storia di entrambi i brand. Unendo tradizione, innovazione e artigianalità, i sedili sono caratterizzati in pelle cuoio impreziosito da cannelloni in multimateriale di colore argento e bordeaux, realizzati in Vegea, un tessuto tecnico spalmabile da derivazione delle vigne che ricordando le geometrie dei filari della collina di Tignanello. Il tessuto, invece, ha un aspetto e una mano del tutto simile alla pelle ed è stato utilizzato per la prima volta su una vettura Maserati.

Sul poggiatesta è presente un elegante ricamo che unisce il Tridente di Maserati con uno dei tratti distintivi di Tignanello, il sole, che da sempre spicca sull’etichetta della bottiglia. Lo stesso simbolo si ritrova anche sul tunnel centrale, insieme alle date 1971-2021 che fanno riferimento alla prima e all’annata attuale di Tignanello.