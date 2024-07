Un eminente studio ha evidenziato come abbassare il limite di velocità a 30 km/h a Milano, comporti un aumento dello smog nell'aria e non solo

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: 123RF Il limite dei 30 km/h a Milano aumenta lo smog e non solo

Fino a pochi mesi fa, tantissime città italiane avevano programmato di convertire le strade urbane a delle zone 30, dove il limite di velocità viene fissato a 30 km/h. La vicenda che ha riguardato Bologna e i suoi autovelox pronti a scatenarsi contro gli automobilisti intenti a sgarrare il basso limite ha tenuto banco per moltissimo tempo, ma adesso si apre un nuovo capitolo che riguarda la mobilità urbana entro i 30 all’ora. La riduzione del limite di velocità a 30 km/h, misura pensata per consentire alle città di essere più vivibili, sicure e meno rumorose, provoca non solo un lieve aumento dei tempi di percorrenza ma ha anche delle emissioni inquinanti.

Lo studio su Milano

Dunque, le auto che circolano a 30 km/h non fanno un favore all’ambiente, ma emettono più emissioni di CO2 nell’aria. A fare questo rivelazione ci ha pensato uno studio del MIT Senseable City Lab, del celebre Massachusetts Institute of Technology di Boston, che ha incentrato i suoi sforzi sulla città di Milano e che è stato presentato in concomitanza del terzo forum di The urban mobility council, il think tank della mobilità promosso dal Gruppo Unipol.

L’abbassamento della velocità a 30 km/h condiziona un innalzamento delle emissioni di monossido di carbonio (CO), anidride carbonica (CO2), ossidi di azoto (NOx) e particolato (PM), specialmente nelle ore più trafficate del giorno, perché – spiega sempre lo studio – i motori termici sono progettati per avere la migliore efficienza di consumo intorno ai 70-80 km/h. In caso di applicazione del limite dei 30 km/h nell’intero territorio del Comune di Milano, le emissioni di CO2 aumenterebbero dell’1,5%, mentre quelle di PM, particolarmente nocivi per la salute umana, del 2,7%.

L’aumento dei tempi di percorrenza

A fianco dell’innalzamento dell’inquinamento nell’aria, l’abbassamento del limite di velocità nei vari scenari ha evidenziato anche un lieve aumento dei tempi di percorrenza, con un incremento del tempo medio che va da 2 secondi (in uno scenario di riduzione dei limiti in tutte le strade della zona più centrale di Milano) al massimo di 89 secondi (nello scenario di riduzione dei limiti a tutte le strade non primarie sull’intero territorio cittadino). Tuttavia, l’impatto varia in modo sensibile a seconda della zona e del tipo di via, con aumenti più chiari durante le ore di punta.