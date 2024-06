Laureato in Ingegneria Meccanica, sono un appassionato di motori e musica. Quando non scrivo, suono la chitarra. Il mio sogno? Lavorare nel mondo automotive.

L’auto è uno degli ambienti in cui trascorriamo gran parte del nostro tempo quotidiano, che si tratti di brevi spostamenti in città o di lunghi viaggi. Tuttavia, la tranquillità e il comfort di un viaggio possono essere facilmente compromessi da rumori fastidiosi e vibrazioni anomale.

Questi fenomeni, spesso sottovalutati, possono non solo influire sul piacere di guida ma anche essere indicatori di problemi meccanici più gravi. Che si tratti di un ronzio costante, di un battito persistente o di una vibrazione anomala, scopriremo come riconoscere questi segnali e come intervenire per garantire un’esperienza di guida sempre piacevole e sicura.

Quali rumori possono essere percepiti in auto

In un’auto, si possono percepire diversi tipi di rumori, ciascuno dei quali può indicare problemi specifici o condizioni particolari del veicolo. Ecco alcuni dei più comuni:

ticchettio del motore: può essere causato da problemi alle valvole (come un gioco eccessivo), da un basso livello di olio motore, o da tappi delle candele allentati;

stridio dei freni: l'usura delle pastiglie dei freni è la causa più comune. Altre possibili cause includono dischi deformati, contaminazione con polvere o detriti, o l'adozione di componentistica di bassa qualità;

ronzio continuo: può derivare da cuscinetti difettosi, da pneumatici con battistrada irregolare, o da problemi con i differenziali;

scricchiolio delle sospensioni: causato da ammortizzatori usurati, boccole delle sospensioni logore, o molle danneggiate;

battito o colpo: il problema è da attribuire a bielle o pistoni;

fischio: se udito durante l'accelerazione, può essere causato da una cinghia di trasmissione allentata o usurata, o da problemi con il turbocompressore;

rombo particolarmente forte: una falla nel sistema di scarico, come un foro nel tubo di scappamento o un collettore di scarico difettoso, può causare un rombo anomalo;

rumore di vento: è causato da guarnizioni delle porte difettose, finestrini non completamente chiusi, o altre aperture nel veicolo;

cigolio della frizione: se si verifica quando si preme il pedale della frizione, questo rumore può essere causato da un cuscinetto reggispinta difettoso o da problemi nel sistema di frizione;

strillo acuto: può essere causato da una cinghia di trasmissione allentata o usurata. Sostituirla è un'operazione relativamente semplice, ma è importante farlo tempestivamente per evitare che si rompa, causando danni più seri;

clic durante la sterzata: può derivare da problemi con le articolazioni dello sterzo (come i giunti sferici) o con il semiasse.

Quali sono le cause delle vibrazioni

Le vibrazioni in auto possono essere causate da una varietà di problemi, spesso legati a componenti meccanici o all’usura di parti specifiche. Di seguito è riportato un elenco delle possibili cause di vibrazioni:

pneumatici non equilibrati: quando non equilibrati correttamente, possono causare vibrazioni che si avvertono soprattutto a velocità più elevate;

allineamento ruote: un allineamento scorretto può causare vibrazioni e usura irregolare degli pneumatici;

pneumatici usurati o danneggiati, in particolare gomme con battistrada usurato, rigonfiamenti o danni strutturali;

cuscinetti per mozzi ruota: se usurati o danneggiati, possono causare vibrazioni, spesso accompagnate da rumori di ronzio o stridore;

ammortizzatori , molle o boccole delle sospensioni usurati o danneggiati , soprattutto su superfici irregolari;

l' albero di trasmissione non bilanciato o i giunti cardanici usurati possono causare delle oscillazioni che si avvertono soprattutto durante le accelerazioni;

supporti motore danneggiati: hanno il compito di assorbire le vibrazioni del motore stesso. Se sono usurati o danneggiati, le vibrazioni possono essere trasmesse al telaio dell'auto;

un problema con la trasmissione , come ingranaggi danneggiati o un livello di fluido della trasmissione basso;

freni deformati causano vibrazioni, soprattutto in frenata;

problemi al differenziale, come ingranaggi usurati o danneggiati, soprattutto in curva;

guarnizioni e boccole difettose;

problemi al sistema di scarico: parti allentate o danneggiate possono causare vibrazioni e rumori.

L’elenco dei problemi consente di intuire anche la soluzione al problema. Laddove la causa sia da imputare a componenti danneggiati, è necessario provvedere alla loro sostituzione con altri pezzi di alta qualità. In altri casi, basta dare un giro di vite più serrato e fare un controllo generico da un meccanico specializzato.

Le vibrazioni possono essere percepite o in abitacolo o al volante. Le prime possono essere causate da un problema ai supporti del motore, un semiasse deformato o un giunto sferico usurato. Le vibrazioni all’abitacolo, soprattutto a determinate velocità, possono essere un segno di un problema serio che necessita di un intervento tempestivo.

Nel caso di quelle al volante, invece, possono essere causate da diverse problematiche, come l’equilibratura delle ruote, pneumatici deformi o danneggiati, componenti delle sospensioni usurate o un problema alla scatola di sterzo. Possono essere fastidiose e compromettere la guida, e richiedono un’attenta diagnosi da parte di un meccanico.