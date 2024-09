Scopri cos'è, come funziona, come mantenerlo efficiente e riconoscere i segnali di usura per evitare costosi guasti

La passione per i motori mi ha spinto, fin da quando avevo 16 anni, a dedicarmi alla riparazione delle auto, sviluppando una notevole esperienza nel settore automotive e diventando un meccanico elettronico. Dal 2020 ho iniziato a scrivere per il web, unendo così questa passione al mondo della divulgazione.

Fonte: 123RF Ispezionare l'albero di trasmissione dell'auto può preservare, albero, giunti cardanici e i supporti garantendo il corretto funzionamento del veicolo

L’albero di trasmissione svolge un ruolo fondamentale nel garantire che la potenza generata dal motore dell’auto venga trasmessa in modo efficiente alle ruote.

Cos’è l’albero di trasmissione

In parole semplici è l’organo che collega il motore alle ruote motrici del veicolo. La sua funzione principale è quella di trasferire la coppia motrice, ovvero la forza generata dal motore, alle ruote dietro nel caso di trazione posteriore.

Questo componente è presente solo nelle auto a trazione posteriore o integrale con motore anteriore, dove la distanza tra il motore e le ruote motrici richiede un sistema di trasmissione più complesso rispetto alle auto a trazione anteriore.

Composizione dell’albero

L’albero di trasmissione è un sistema complesso composto da diversi elementi, ognuno con un ruolo specifico nel garantire il corretto trasferimento della potenza. I principali componenti includono:

albero principale : elemento centrale dell’albero di trasmissione, la sua composizione è cilindrica, come fosse un tubo e può essere costituito da un unico pezzo o da più sezioni collegate tra loro;

: elemento centrale dell’albero di trasmissione, la sua composizione è cilindrica, come fosse un tubo e può essere costituito da un unico pezzo o da più sezioni collegate tra loro; giunti cardanici : questi componenti sono flessibili e consentono all’albero di trasmettere la potenza anche in presenza di variazioni di angolo tra il motore e le ruote motrici, ad esempio durante le curve o le asperità della strada;

: questi componenti sono flessibili e consentono all’albero di trasmettere la potenza anche in presenza di variazioni di angolo tra il motore e le ruote motrici, ad esempio durante le curve o le asperità della strada; giunto scorrevole : permette all’albero di variare la sua lunghezza durante la compressione e l’estensione delle sospensioni, garantendo un funzionamento fluido e senza vibrazioni;

: permette all’albero di variare la sua lunghezza durante la compressione e l’estensione delle sospensioni, garantendo un funzionamento fluido e senza vibrazioni; supporti : sono come delle staffe che fissano l’albero di trasmissione al telaio del veicolo, fornendo stabilità e riducendo le vibrazioni;

: sono come delle staffe che fissano l’albero di trasmissione al telaio del veicolo, fornendo stabilità e riducendo le vibrazioni; albero di rinvio (se presente): in alcuni veicoli a trazione integrale, quindi 4×4, questo pezzo aggiuntivo trasferisce la potenza anche alle ruote anteriori.

Il materiale utilizzato per la costruzione dell’albero di trasmissione sono in genere l’acciaio, per la sua resistenza e durata, o la fibra di carbonio, più leggera e performante ma anche più costosa.

Come funziona

Il funzionamento dell’albero di trasmissione si basa sul principio della trasmissione del moto rotatorio. In pratica, il motore genera una forza rotatoria che viene trasmessa all’albero principale attraverso il cambio. L’albero principale, a sua volta, trasferisce questa forza ai giunti cardanici, che la trasmettono al differenziale posteriore. Quest’ultimo, infine, ripartisce la potenza tra le ruote motrici, permettendo al veicolo di muoversi.

I giunti cardanici svolgono un ruolo fondamentale in questo processo, poiché consentono all’albero di trasmettere la potenza anche quando l’angolo tra il motore e le ruote motrici varia. Questo è particolarmente importante durante le curve o quando il veicolo affronta dossi o buche, situazioni in cui l’albero di trasmissione subisce sollecitazioni e variazioni di lunghezza.

La corretta manutenzione

Come tutte le parti delle auto, anche questo organo necessità di manutenzione. Fondamentale per garantire la sua longevità e prevenire costosi guasti che potrebbero compromettere la sicurezza e le prestazioni del tuo veicolo.

È consigliabile ogni 20.000-30.000 km o secondo le indicazioni del produttore del veicolo. Questi controlli dovrebbero includere:

ispezione visiva : verificare l’integrità dell’albero principale, dei giunti cardanici e del giunto scorrevole, controllando la presenza di crepe, deformazioni o segni di usura eccessiva;

: verificare l’integrità dell’albero principale, dei giunti cardanici e del giunto scorrevole, controllando la presenza di crepe, deformazioni o segni di usura eccessiva; controllo dei supporti : assicurarsi che i supporti siano saldamente fissati al telaio e che non presentino segni di danneggiamento o usura;

: assicurarsi che i supporti siano saldamente fissati al telaio e che non presentino segni di danneggiamento o usura; verifica dell’allineamento : un corretto allineamento dell’albero di trasmissione è essenziale per evitare vibrazioni e sollecitazioni eccessive. Se si notano vibrazioni anomale durante la guida, potrebbe essere necessario un controllo dell’allineamento;

: un corretto allineamento dell’albero di trasmissione è essenziale per evitare vibrazioni e sollecitazioni eccessive. Se si notano vibrazioni anomale durante la guida, potrebbe essere necessario un controllo dell’allineamento; lubrificazione : alcuni alberi di trasmissione richiedono una lubrificazione periodica dei giunti cardanici o del giunto scorrevole con del grasso specifico. Consultare il manuale del veicolo per le specifiche corrette;

: alcuni alberi di trasmissione richiedono una lubrificazione periodica dei giunti cardanici o del giunto scorrevole con del grasso specifico. Consultare il manuale del veicolo per le specifiche corrette; bilanciamento: la corretta bilanciatura dell’albero di trasmissione è importante per ridurre le vibrazioni e garantire un funzionamento fluido. Se si notano vibrazioni eccessive, potrebbe essere necessario un bilanciamento dell’albero.

Consigli pratici

Oltre ai controlli periodici, ci sono alcune buone pratiche da adottare durante la guida dell’auto per prolungare la vita degli organi di trasmissione:

partenze brusche e accelerazioni improvvise: queste azioni sottopongono i componenti della trasmissione a sollecitazioni elevate, aumentando il rischio di rottura e usura prematura;

guidare con attenzione su strade sconnesse: dossi, buche e altre asperità della strada possono causare urti e vibrazioni che danneggiano l’albero di trasmissione. Nel particolare i giunti sono la parte dell’albero più sollecitata in quanto lavorano su inclinazioni diverse;

rumori o vibrazioni anomale: quando si notano rumori o vibrazioni insolite provenienti dalla zona centrale dell’auto, è bene non sottovalutarli. Diagnosticare il problema il prima possibile presso un meccanico qualificato può evitare danneggiamenti di altri componenti.

Come riconoscere un problema

Un albero usurato o danneggiato può manifestare diversi sintomi, che è importante saper riconoscere per intervenire tempestivamente ed evitare la rottura del differenziale o del cambio. Tra i segnali più comuni di un problema ci sono:

vibrazioni anomale : quando si avvertono vibrazioni insolite, soprattutto in accelerazione o decelerazione, potrebbe essere un segnale di usura dei giunti cardanici o di un problema di bilanciamento dell’albero;

: quando si avvertono vibrazioni insolite, soprattutto in accelerazione o decelerazione, potrebbe essere un segnale di usura dei giunti cardanici o di un problema di bilanciamento dell’albero; rumori metallici o scricchiolii : questi segnali provenienti dalla zona dell’albero di trasmissione, specialmente durante la marcia o in curva, possono indicare un problema ai giunti, ai supporti o all’albero stesso;

: questi segnali provenienti dalla zona dell’albero di trasmissione, specialmente durante la marcia o in curva, possono indicare un problema ai giunti, ai supporti o all’albero stesso; perdita di potenza o difficoltà nell’accelerazione: se l’auto sembra perdere potenza o fatica ad accelerare, potrebbe essere dovuto a un problema di trasmissione della coppia motrice alle ruote posteriori causato da un albero di trasmissione danneggiato o usurato;

o difficoltà nell’accelerazione: se l’auto sembra perdere potenza o fatica ad accelerare, potrebbe essere dovuto a un problema di trasmissione della coppia motrice alle ruote posteriori causato da un albero di trasmissione danneggiato o usurato; colpi o strappi durante la marcia: questi segnali possono indicare un grave problema all’albero di trasmissione, come la rottura di un giunto o dell’albero stesso. In molti casi, potrebbero derivare da dei parastrappi usurati montati prima o dopo l’albero, ed è fondamentale ripararli immediatamente.

Costa riparazione o sostituzione

I costi per intervenire sull’albero di trasmissione possono variare notevolmente a seconda della tipologia di intervento necessario e del modello di veicolo. La sostituzione di componenti specifici che richiedono l’intervento di un centro specializzato sono:

i giunti cardanici;

la bilanciatura dell’albero;

la sostituzione del palo centrale;

Questi componenti infatti richiedono molte volte la saldatura dello stesso e la relativa bilanciatura dopo la sostituzione del ricambio. La spesa si agira su alcune centinaia di euro.

In alternativa, se il danno è più esteso, si può optare per la sostituzione completa dell’albero, operazione che può essere effettuata anche da un’officina generica. In questo caso, il costo può salire fino a diverse migliaia di euro, in particolare per veicoli di lusso o ad alte prestazioni.

È importante sottolineare che, sia per la riparazione parziale che per la sostituzione completa, la complessità dello smontaggio dell’albero di trasmissione può influenzare significativamente il costo finale della manodopera. Per questo motivo, è sempre consigliabile richiedere preventivi a diverse officine, confrontando i prezzi e valutando l’esperienza e la specializzazione di ciascuna struttura.