Mercato auto ancora in ripresa rispetto al 2023, ma l’attesa per i nuovi incentivi paralizza le vendite di auto a zero emissioni: le auto più vendute a febbraio

Fonte: iStock - Fahroni Le auto più vendute in Italia a febbraio 2024: nessuna sorpresa in testa alla classifica, ma le auto a basse emissioni stentano

Siamo ancora lontani dalle cifre dell’epoca pre-Covid, eppure il mercato auto continua a mostrare netti segnali di ripresa: anche a febbraio, le immatricolazioni fanno segnare una discreta crescita rispetto ai dati dello scorso anno, con un +12,8% che porta i numeri del primo bimestre a un incoraggiante +11,7% rispetto al 2023.

L’auto più venduta in Italia è sempre lei, Fiat Panda, anche questo mese al di sopra delle 10mila unità immatricolate. Tra le motorizzazioni a benzina, gli italiani premiano la Citroen C3 che quasi doppia i numeri di Jeep Avenger. Molto più varia (e per certi versi curiosa) la situazione delle auto ibride, ibride plug-in ed elettriche – un comparto che però viaggia con il freno a mano decisamente tirato, in attesa dei nuovi incentivi.

Le auto più vendute a febbraio 2024

Continua la ripresa del mercato auto italiano: nel secondo mese dell’anno, le nuove immatricolazioni sono state 147.094, il 12,8% in più rispetto al febbraio dello scorso anno. Siamo ancora piuttosto lontani dai numeri pre-pandemici, rispetto ai quali c’è ancora uno scarto negativo di 15 punti percentuali, ma i segnali di ripresa sono evidenti – nonostante i ritardi nella pubblicazione del DPCM che sbloccherà i nuovi incentivi auto.

Nella classifica delle auto più vendute a febbraio 2024 non ci sono molte sorprese: la più amata dagli italiani resta Fiat Panda, con 11.348 nuove immatricolazioni. Seguono, come lo scorso mese, Dacia Sandero (5.733) e Citroen C3, con 4.524 unità vendute. Il podio resta stabile, ma scorrendo la classifica si può notare qualche movimento significativo rispetto ai numeri dello scorso mese: il ritorno in classifica di Toyota Yaris, innanzitutto, che debutta al sesto posto della classifica, e il sorpasso di Lancia Ypsilon e Toyota Yaris Cross ai danni di Jeep Avenger, che con 2.944 nuove immatricolazioni precipita dal quarto al settimo posto.

Seguono Fiat 500X e Renault Captur, che segnano entrambe 2.919 nuove immatricolazioni, e Peugeot 208, con 2.853. Appena fuori dalla Top 10 troviamo un’altra auto amatissima dagli italiani, Dacia Duster, con 2.798 unità vendute.

Febbraio 2024, le auto a benzina e diesel più vendute

Guardando alle motorizzazioni, le auto a benzina più vendute a febbraio 2024 restano Citroen C3, Jeep Avenger e Peugeot 208. C’è da dire, però, che i numeri sembrano premiare ampiamente la piccola Citroen C3, che con oltre 4mila nuove immatricolazioni stacca di misura le altre auto in classifica, ferme al di sotto delle 3mila unità vendute.

Con 2.744 immatricolazioni, Jeep Avenger è la seconda auto a benzina in classifica, seguita da Peugeot 208 (2.457), MG ZS (2.390) e Volkswagen T-Cross (2.313). Al sesto posto troviamo il piccolo crossover urbano Toyota Aygo X, con 2.198 unità vendute, seguito da Opel Corsa (1.706), Peugeot 2008 (1.706), Peugeot 2008 (1.610) e Dacia Sandero (1.346).

La classifica delle auto diesel più vendute è di tutt’altro tipo: la più venduta resta la Fiat 500X, con 1.640 nuove immatricolazioni, seguita da Jeep Compass (1.226) e Ford Kuga (1.199). Seguono, con numeri al di sotto delle mille unità vendute, Peugeot 2008, Dacia Duster e Mercedes GLA, che guadagna diverse posizioni in classifica. Nella Top 10 anche Volkswagen Tiguan, Alfa Romeo Tonale, Jeep Renegade e Audi Q3.

Ibride ed elettriche più vendute a febbraio 2024

La classifica delle auto ibride più vendute in Italia a febbraio non si discosta troppo dalla Top 10 generale: dominata da Fiat Panda (10.665 nuove immatricolazioni), la classifica mostra in sequenza alcune delle auto più amate ed apprezzate dagli automobilisti italiani: Lancia Ypsilon, Toyota Yaris Cross, Toyota Yaris e Ford Puma, seguite da Fiat 500 e dall’immortale Nissan Qasqhai, tutte ben al di sopra delle 2mila nuove immatricolazioni.

Quanto alle ibride plug-in, invece, dominano i modelli d’alta gamma: la più venduta è Audi Q3, con 399 nuove immatricolazioni, seguita da BMW X1 (303), Audi A3, Audi Q5 e Porche Cayenne, che supera Jeep Renegade, Volvo XC60 e Cupra Formentor.

Il mercato delle elettriche mostra numeri più alti rispetto a quello delle ibride plug-in, ma ancora piuttosto deludenti: Tesla continua a dominare la classifica, con Model Y e Model 3 che totalizzano rispettivamente 1.252 e 586 nuove immatricolazioni. Seguono Volkswagen ID.3 (365), Fiat 500 (245) e BMW iX1 (211).

Il mercato elettrico sconta i ritardi del Governo in materia di nuovi incentivi auto: come ricorda l’UNRAE, “Stiamo aspettando la pubblicazione del DPCM che renderà operativi i nuovi incentivi 2024, la cui entrata in vigore ormai annunciata da mesi sta generando una paralisi delle vendite di auto a zero o bassissime emissioni”.

“Auspichiamo che gli incentivi siano dunque pienamente operativi quanto prima”, ha sottolineato il Presidente Michele Crisci, “per scongiurare il protrarsi ulteriore di questo negativo effetto attesa”.