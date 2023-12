Fonte: Ufficio Stampa Stellantis La Citroën C3 supera la 2 CV per unità vendute

La Citroën C3 diventa il modello più venduto della storia della Casa francese, confermandosi un punto di riferimento del mercato delle quattro ruote in Europa. A rinnovare il successo di questo modello è la Nuova ë-C3, evoluzione a zero emissioni della segmento B che, in questa prima fase di prevendita, ha già fatto registrare numeri record.

Un successo da più di 20 anni

La Citroën C3 ha superato la 2 CV, vera e propria icona del mondo delle quattro ruote. La segmento B, infatti, è diventata quest’anno l’auto più venduta di tutti i tempi di Citroën. La prima generazione della vettura ha debuttato nel corso del 2002, dando il via a una carriera ricca di successi.

Nel corso di oltre due decenni, infatti, la C3 è stata prodotta in tre diverse generazioni. Lo scorso ottobre, inoltre, c’è stato il debutto della Nuova Citroën ë-C3 che avrà il compito di raccogliere l’eredità delle generazioni precedenti, guidando il programma di elettrificazione del brand verso un futuro a zero emissioni. Dal 2002 a oggi, la C3 ha venduto oltre 5,6 milioni di unità, superando il traguardo raggiunto dalla 2 CV, che quest’anno compie i suoi primi 75 anni. L’icona francese è stata prodotta in 5,1 milioni di unità nel corso dei suoi 41 anni di carriera.

Si tratta, quindi, di un vero e proprio passaggio di consegne: la C3 diventa ora il simbolo della Casa francese, proponendo anche il nuovo logo del brand e continuando a seguire l’evoluzione mercato anche nella sua nuova veste a zero emissioni, destinata a portare avanti una tradizione di successi iniziata oltre 20 anni fa.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

Il futuro è elettrico

Svelata un paio di mesi fa, la Citroën ë-C3 è già in fase di pronta a conquistare il mercato, come conferma il successo della sua campagna di preordini che, nei 10 mercati di disponibilità, ha permesso alla vettura di attirare già 10.000 clienti in appena un mese. La nuova elettrica della Casa è disponibile in due versioni. Il modello You, che ha raccolto il 56% delle prenotazioni complessive, parte da 23.300 euro mentre la versione Max è disponibile da 27.800 euro, proponendo una dotazione di serie ancora più ricca.

Dal punto di vista tecnico, la city car elettrica francese propone un motore da 113 CV, con cambio automatico, che consente uno 0-100 km/h completato in 11 secondi, garantendo al modello la possibilità di toccare una velocità massima di 135 km/h. La vettura è dotata anche di una batteria da 44 kWh che garantisce un’autonomia di 320 chilometri nel ciclo WLTP. Con la ricarica rapida da 100 kW, è possibile passare dal 20% all’80% di carica in appena 26 minuti di sosta. Con la ricarica standard da 7,4 kW, invece, servono 4 ore e 10 minuti, mentre con la ricarica da 11 kW i tempi si riducono a 2 ore e 50 minuti.

La Nuova Citroën ë-C3 sarà disponibile sul mercato europeo a partire dal primo trimestre del 2024. Da notare, però, che dal 2025 ci sarà il debutto di una seconda variante, con autonomia di circa 200 chilometri e con un prezzo di listino di partenza di 19.900 euro. Questa versione contribuirà in misura sostanziale alla crescita del brand nel settore delle auto elettriche, grazie soprattutto a un prezzo davvero accessibile (anche in considerazione della possibilità di ricorrere agli incentivi).