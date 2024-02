Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Con la formula Elettrico Sociale, la Citroën ë-C3 costa 49 euro al mese

La Nuova Citroën ë-C3 è la nuova elettrica con cui la Casa francese punta a rivoluzionare la mobilità urbana, rendendo più accessibile la guida a zero emissioni grazie anche alla formula Elettrico Sociale Citroën. Si tratta di un particolare leasing finanziario con canone mensile di 49 euro. Per semplificare l’esperienza d’uso di un’auto elettrica, inoltre, Citroën include anche la wallbox per la ricarica domestica nella sua promozione.

Cosa prevede la formula Elettrico Sociale

Con la nuova formula Elettrico Sociale, la Nuova Citroën ë-C3 diventa ancora più accessibile, con l’obiettivo di continuare la storia di successi della C3. Si tratta di un leasing finanziario che prevede un anticipo e una durata di 36 mesi. Alla fine del leasing, è possibile scegliere se riscattare l’auto (il valore di riscatto è già prefissato contrattualmente) oppure sostituirla o restituirla, in base alle proprie preferenze.

Con gli incentivi statali (in particolare con l’ecobonus da 5.000 euro ottenibile con la rottamazione di un usato compatibile con la norma), la Citroën ë-C3 You è disponibile con un primo canone anticipato di 5.924 euro oltre che 35 canoni mensili da 99 euro. Il valore di riscatto è di 15.929,4 euro. Da notare che è inclusa anche la Wallbox per la ricarica domestica. La nuova promozione è già disponibile. Per un preventivo è possibile fare riferimento al sito Citroën oppure a una delle concessionarie del marchio.

Una gamma razionale

Uno dei punti di forza della Citroën ë-C3 è rappresentato dalla composizione della gamma, definita dalla stessa Casa come “semplice e razionale”. L’elettrica è disponibile con due livelli di allestimento: c’è la versione base You, disponibile con un prezzo di listino di 23.900 euro, e la versione top di gamma Max, che costa 28.400 euro (i costi indicati non considerando gli incentivi statali).

Dal punto di vista tecnico, la vettura è dotata di un motore elettrico da 113 CV a cui si abbina una batteria da 44 kWh che, grazie alla ricarica rapida, può passare da 20% all’80% di carica in appena 26 minuti. Il dato sull’autonomia è ancora in corso di omologazione. Per ora, l’azienda dichiara 320 chilometri nel ciclo WLTP. Per quanto riguarda le prestazioni, la velocità massima è di 135 km/h mentre lo 0-100 km/h viene completato in 11 secondi.

La dotazione di serie, già dall’allestimento You, comprende l’Head Up Display, la Smartphone Docking Station per l’infotainment, il climatizzatore, il sistema di frenata d’emergenza, il cruise control, i sensori di parcheggio posteriori e vari altri dispositivi di sicurezza, come l’Active Lane Departure Warning. La vettura ha ruota da 16 pollici ed è disponibile in cinque livree (Blanc Banquise, Bleu Monte Carlo, Rouge Elixir, Gris Mercury e Noir Perla Nera).

La versione Max punta a offrire una dotazione da auto di segmento superiore. Quest’allestimento propone una dotazione di serie più ricca, aggiungendo, tra le altre cose, anche la verniciatura bicolore con tetto a contrasto, i cerchi in lega da 17 pollici Atacamite con finitura diamantata, il tablet da 10,25 pollici per l’infotainment, la ricarica wireless per smartphone, il clima automatico e la telecamera di retromarcia. Sono incluse anche le barre sul tetto in nero lucido e vetri posteriori e lunotto oscurati.