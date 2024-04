Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano. Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e dei motori, scrive anche di attualità ed economia.

La patente AM è una di quelle che quasi tutti gli italiani, inconsapevolmente, hanno ereditato grazie alla patente B per guidare l’auto, ma è anche una di quelle che possono essere conseguite separatamente e ancor prima dei 18 anni. Si tratta, infatti, della primissima licenza di guida che i giovani italiani possono ottenere, la prima che permetterà loro di affacciarsi al mondo delle due o quattro ruote. Ma cos’è e come si ottiene?

Patente AM, cilindrata ed età

Quando parliamo di patente AM facciamo riferimento a una licenza che quasi tutti conoscono, ma con un altro nome. Patentino, infatti, è la denominazione più usata comunemente, appunto perché si tratta di una patente “ristretta” a pochi mezzi e già dalla giovane età.

Con la patente AM, infatti, si possono guidare veicoli a 2 e a 3 ruote, con velocità massima non superiore a 45 Km/h e con motore di cilindrata non superiore a 50 cc e potenza massima non superiore a 4 kW. Rientrano tra i mezzi possibili da guidare anche i quadricicli leggeri, come minicar e quad, con massa in ordine di marcia non superiore a 425 kg. Dal punto di vista di velocità e cilindrata, anche in questo caso, non può essere superiore ai 45 km/h e 50 cc se ad accensione comandata, se no 500 cc se ad accensione spontanea.

Si tratta di una patente che può essere conseguita dal compimento del 14esimo anno di età, ma che ha comunque importanti restrizioni da tenere in considerazione. Il 14enne alla guida, infatti, deve essere solo sul mezzo, se no è passibile di sanzione. A partire dai 16 anni, invece, è possibile trasportare anche un passeggero.

Come ottenere la patente AM

Come tutte le patenti di guida, anche la AM per essere conseguita segue l’iter d’esame. Sono infatti previste prove teoriche e pratiche dopo la presentazione della domanda.

Per fare richiesta, nello specifico, bisogna presentare domanda su modello TT 2112 presso l’Ufficio della Motorizzazione Civile o in scuola guida e procedere col pagamento dei bollettini e allegare le ricevute. Tra i pagamenti c’è quello del bollettino per la tariffa N067 di 26,40 euro e la ricevuta di un bollettino da 16 euro per “esame di teoria conseguimento della patente di guida”.

Le tariffe sono le stesse su tutto il territorio Nazionale eccezion fatta per la Sicilia, la Valle d’Aosta e le province del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia.

Alla domanda va allegato il documento di identità in corso di validità del candidato, quello di un genitore o tutore se il candidato è minorenne, fotocopia della ricevuta della visita di idoneità psicofisica rilasciata da un medico abilitato e fotocopia del codice fiscale o del tesserino sanitario.

Una volta presentata la domanda la prova teorica è prevista entro sei mesi dalla presentazione della richiesta, con la possibilità di ripeterlo per due volte, mentre per la pratica di guida sono disponibili tre prove in 11 mesi, a partire dal mese successivo alla data di superamento dell’esame di teoria e, quindi, del rilascio del foglio rosa.

La prova pratica può essere svolta su ciclomotori a 2 ruote o a 3 ruote oppure su quadricicli leggeri, omologati per il trasporto di un passeggero oltre al conducente, con cambio manuale oppure automatico. Il tipo di veicolo deve essere scelto dal candidato al momento della prenotazione della prova di guida.