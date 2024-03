Auto ibride più vendute in Italia: la classifica

In tutta Europa, Italia compresa, sta crescendo sempre di più l’attenzione verso le tematiche ambientali. Un’attenzione che nel settore dell’industria automobilistica si traduce in una sempre più ampia offerta di automobili meno inquinanti (che siano quelle puramente elettriche o quelle ibride). A questa proposta gli automobilisti, anche quelli italiani, stanno rispondendo con sempre maggiore partecipazione, non a caso il numero di veicoli green presenti sulle nostre strade è in continuo aumento. Al momento le auto ibride sono vendute in maniera maggiore rispetto a quelle elettriche, anche per il fatto che hanno un prezzo di partenza inferiore (dettaglio che non è mai secondario). Va poi considerato che sono comunque alimentate a benzina e non solamente dal motore elettrico e hanno quindi meno problemi per quanto riguarda la ricarica della batteria. Ma quali sono le auto ibride più vendute in Italia? Vediamo insieme la classifica relativa ai dati di vendita del mese di febbraio del 2024.

Quante auto ibride sono state vendute in Italia nel mese di Febbraio del 2024?

In totale in Italia, nel mese di febbraio del 2024, sono state immatricolate 56.323 automobili ibride, un incremento notevole se paragonato al dato di febbraio del 2023, quando ne erano state vendute 48.342: un chiaro segnale di come quello delle vetture ibride sia un mercato in espansione.

Analizzando i dati delle vendite si possono inoltre notare che fra i vari tipi di vetture ibride, solamente una piccola percentuale di quelle vendute appartiene al segmento delle Plug-In Hybrid (ovvero quelle che vanno ricaricate come le automobile elettriche): c’è quindi una predisposizione all’acquisto di automobili Mild Hybrid e Full Hybrid, ovvero quelle più simili alle classiche automobili con il motore termico a cui siamo abituati.

Le auto ibride più vendute in Italia a Febbraio 2024

Vediamo allora la classifica delle automobili ibride più vendute in Italia nel mese di febbraio del 2024. Ecco quali sono state le dieci più vendute:

1) Fiat Panda – 10.665 auto vendute

2) Lancia Ypsilon – 3.673 auto vendute

3) Toyota Yaris Cross – 2.962 auto vendute

4) Toyota Yaris – 2.937 auto vendute

5) Ford Puma – 2.437 auto vendute

6) Fiat 500 – 2.168 auto vendute

7) Nissan Qashqai – 2.046 auto vendute

8) Kia Sportage – 1.490 auto vendute

9) Toyota C-HR – 1.305 auto vendute

10) Suzuki Ignis – 1.258 auto vendute

Fiat Panda: perché è l’auto ibrida più venduta in Italia a febbraio 2024

Come si può vedere dalla classifica riportata nel paragrafo precedente, al primo posto delle auto ibride più vendute in Italia nel mese di febbraio del 2024 c’è la Fiat Panda, che per il numero di modelli venduti ha distanziato tutte le altre: ben 10.665 Panda sono state acquistate, circa 7.000 esemplari in più rispetto alla Lancia Ypsilon (ne sono state vendute 3.673).

Cosa c’è dietro a questo successo? I motivi per cui i dati di vendita della Fiat Panda sono così alti rispetto a quelli delle altre auto sono tanti: per prima cosa la Panda non è una semplice auto, è ormai un’icona, è considerata una delle auto da città per eccellenza. Il fatto che sia della Fiat aiuta anche l’incremento delle vendite in Italia. Po, c’è da considerare anche il prezzo di listino: la Fiat Panda ibrida è venduta da 15.500 euro. Un prezzo accessibile considerato quelli delle altre vetture ibride, in genere ben più elevate.

Ma si commetterebbe un errore se si pensasse che le Fiat Panda ibrida sono vendute in un numero così maggiore rispetto agli altri modelli solamente per il prezzo, la differenza di costo con la Lancia Ypsilon, per esempio, minima: il prezzo di quest’ultima è 15.600 euro, appena 100 euro in più (i prezzi indicati sono quelli dei modelli base). Da ciò si evince come dietro al successo di questa vettura, che nelle sue varie versioni ha attraversato i decenni venendo guidata da automobilisti di generazioni differenti.

Cosa dice la classifica delle auto ibride più vendute in Italia

Da segnalare inoltre che la Toyota Yaris Cross, che come abbiamo visto è al terzo posto della classifica delle automobili ibride più vendute in Italia nel mese di febbraio del 2024, è la prima tra le Full Hybrid. Il prezzo di partenza di questo modello è di 28.050 euro.

Un altro aspetto interessante che si evince dalle prime dieci posizioni della graduatoria, tra le automobili ibride più amate dagli automobilisti italiani ci sono quelle della Fiat e quelle della Toyota: entrambi questi marchi possono infatti contare più di un modello nella classifiche delle vetture più vendute del mese. Non sorprende quindi il trovare la Fiat Panda al primo posto e la Toyota Yaris Cross al terzo, ma al primo tra quelle Full Hybrid.

Mild Hybrid, Full Hybrid, Plug-In Hybrid: i tre tipi di automobili ibride

Abbiamo accennato in precedenza ai vari tipi di automobili ibride citando le tre tipologie: le Mild Hybrid, le Plug-In Hybryd e le Full Hybrid. Ma quali sono le differenze tra questi tre tipologie? Quali sono le caratteristiche? Facciamo il punto.

Auto Mild Hybrid: sono le automobili ibride che hanno un motore termico, che può essere a benzina oppure diesel, abbinato a un piccolo motore elettrico alimentato da una batteria compatta. Il motore elettrico di questo tipo di mezzi non è in grado di funzionare da solo per far viaggiare l’automobile.

Auto Full Hybrid: sono le automobili ibride la cui caratteristica principale è quella di essere in grado di viaggiare per diversi chilometri in modalità completamente elettrica, soprattutto nelle fasi di partenza o a basse velocità. Quando la velocità aumenta, per esempio se percorrete un’autostrada, entra allora in funzione il motore termico.

Auto Plug-in Hybrid: le automobili ibride che appartengono a questa categoria possono essere considerate come una sorta di step successivo delle Full Hybrid. Più che altro sono una sorta di via di mezzo tra Full Hybrid e le auto al 100% elettriche. Hanno un motore termico abbinato a uno o più molti elettrici, quest’ultimi alimentati da batterie agli ioni di litio. Sono simili alle automobili elettriche in quanto si possono collegare alle classifiche colonnine di ricarica per appunto ricaricare il motore elettrico. Queste vetture, come si può quindi facilmente immaginare, sono in grado di percorrere diversi chilometri in modalità completamente elettrica.

Se siete intenzionati ad acquistare un’automobile ibrida dovrete tenere in considerazione le caratteristiche di queste tre tipologie per individuare quella più adatta a voi e alle vostre esigenze.