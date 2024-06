Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano. Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e dei motori, scrive anche di attualità ed economia.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen Cupra Leon si evolve, svelati i prezzi

Cupra Leon si fa sempre più bella, sempre migliore nel design e nelle prestazioni ed è ora pronta ad approdare sul mercato con la sua nuova versione evoluta. La cinque porte della Casa spagnola, infatti, è stata pensata per rispecchiare il Dna del marchio, le ambizioni e il dinamismo, con l’obiettivo di ritagliarsi una fetta importante all’interno del segmento per diventare più vincente che mai. E l’apertura degli ordini è il via al nuovo percorso intrapreso da Cupra con un modello conosciuto da tutti e che però, nella nuova veste del 2024, abbraccia un futuro che fa gola a tutti grazie anche a prezzi competitivi.

Cupra Leon, un modello per conquistare nuovi successi

Progettata, sviluppata e prodotta a Barcellona, presso la sede centrale del marchio a Martorell, Cupra Leon si è rifatta il look, tornando sul mercato con una nuova veste e tante novità. Riprogettata e migliorata per seguire il successo del brand, Leon ha uno sguardo diverso, capace di emozionare e comunicare già a prima vista l’anima forte e sportiva.

Il frontale shark nose e i fari matrix a LED con firma luminosa triangolare, infatti, sono i nuovi elementi introdotti per sottolineare sempre più il Dna Cupra, con linee forti e determinate che poi portano al design V-shaped del portellone, che si integra con le nervature superiori provenienti dalle fiancate. Con la tecnologia di illuminazione, poi, è stato dato un tocco di eleganza e raffinatezza per un modello che vuole stupire tutti già dall’esterno.

È però aprendo lo sportello che ci si immerge nell’esperienza Cupra, con un’auto che dà il benvenuto con una cerimonia di luce dinamica che illumina l’anteriore e il posteriore della vettura, proiettando a terra il logo. Il volante da racing con leve e pulsante di avviamento e di selezione della modalità di guida per massimizzare il controllo e migliorare l’esperienza di guida, il comfort e la stabilità dei sedili sportivi o avvolgenti, l’architettura digitale e le scelte dei materiali completamente rinnovate sono poi dettagli che fanno pensare a una vettura di livello superiore.

Cupra Leon è però anche molto più intelligente, con l’abitacolo che offre una Hmi (Human Machine Interface) anch’essa migliorata. La digitalizzazione, infatti, è al centro dell’attenzione del guidatore, col cockpit digitale dietro il volante e con un sistema di infotainment più grande da 12,9 pollici con cursore retroilluminato. L’App Bar del sistema di infotainment è stata migliorata grazie all’introduzione di widget e di un’apposita barra per il clima rendendo l’interfaccia di più facile utilizzo per l’utente. Il climatizzatore è perfettamente integrato nello schermo dell’unità principale, rendendo accessibili tutte le funzioni e gli assistenti del veicolo con un solo click, unendo le interazioni digitali e fisiche.

I prezzi della nuova Leon

E per le nuove Cupra, sia in versione Leon che Leon Sportstourer, la Casa ha comunicato il nuovo listino prezzi che fa ingolosire i clienti. Al momento sono disponibili le versioni che montano i motori 1.5 Hybrid 150 CV DSG e 2.0 TDI 150 CV DSG con consegne previste a partire da fine giugno 2024.

I prezzi per le versioni ordinabili di Cupra Leon con motore 1.5 Hybrid 150 CV DSG partono da 36.000 euro per la versione 5 porte e da 37.100 euro per la versione Sportstourer. Grazie alla formula Cupra Way 24 mesi, tra l’altro, la nuova Leon è ordinabile nelle versioni con motore 1.5 Hybrid 150 CV DSG, a partire da 245 euro al mese con anticipo di 2.500 euro (TAN 3,95%, TAEG 5,05%) ed ecoincentivi statali. La rata sale invece a partire da 295 euro al mese, con anticipo di 6.800 euro (TAN 3,95%, TAEG 5,07%) per la versione Sportstourer.